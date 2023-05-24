2023/05/24,
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柬埔寨土地活動人士涉嫌煽動農民仇富被捕，農民未來處境恐變得更加困難

柬埔寨土地活動人士涉嫌煽動農民仇富被捕，農民未來處境恐變得更加困難
柬埔寨農民（示意圖）。Photo Credit:shutterstock

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三名柬埔寨土地活動人士因涉嫌煽動農民仇富被捕，當局聲稱三人鼓吹農民革命，因此指控他們犯有策劃反國家和煽動罪。該案引起人權人士關注，除呼籲柬埔寨當局釋放三人，同時也擔心農民未來的處境變得更加困難。

美聯社》報導，柬埔寨農民社區聯盟（Coalition of Cambodian Farmer Community，以下簡稱CCFC）主席Theng Savoeun及其同事Nhel Pheap和Than Hach於週一（22）被法院指控他們犯有策劃反國家和煽動罪，並下令對他們進行審前拘留。

這三名活動人士於5月17日在臘塔納基里省舉辦了一場關於土地權利及農民相關議題的研討會後被捕。警方共拘留了研討會的39名與會者中的17人，但釋放了除三人之外的所有人。

在其他成員被釋放之後，三人則在19日曾短暫獲准會見律師，然而警方不允許三人私下會見律師，違反了國際人權法和柬埔寨刑事訴訟法第98條所保障的權利。

內政部發言人Gen. Khieu Sopheak表示，這三人被捕是因為他們舉辦的活動違反法律，並且超出了CCFC的組織目標，該組織的主要目標應該是向農民傳授更高產的農業技術。然而，研討會卻討論了政治問題，例如貧富分化以及煽動農民仇富。

「他們（CFCC）的演講是關於農民革命、關於社會中的階級分化。」Khieu Sopheak表示，並強調這種論述類似於1970年代在紅色高棉政權下造成數百萬人民死亡的革命活動的共產意識形態。

優勢的上層階級把持土地向來是柬埔寨的重要社會議題。在紅色高棉統治期間，土地所有權被廢除，而當共產政權下台後，土地所有權就進入了自由市場，直到現任總理洪森掌權後，許多土地被收歸國有，並出售或出租給富有的投資者，批評人士稱其中許多投資者都是執政黨的親信。

Khieu Sopheak說，這三名土地活動家在警方審訊期間承認了他們的罪行，當局也在電腦和車上的文件中找到了CCFC舉辦違法活動的證據。

CCFC致力於支持全國農民的土地權利，由於主席及主要成員被拘留，CFCC其餘成員也多次向政府請願，200多位農民從全國各地前往位於金邊的內政部抗議，要求立即釋放三人。

人權工作者Am Sam Ath對三人因為推動農民權利而面臨如此嚴重的指控表示擔憂。他說，這可能會讓相關人士幫助農民的活動變得更加難以執行。

人權觀察》的聲明則指出，如果所有罪名成立，這三名活動人士可能面臨5至10年的監禁和罰款。

「捏造針對知名公民社會領袖的虛假指控，表示政府將在柬埔寨大選前壓制所有批評者的聲音。」人權觀察亞洲區副主任Phil Robertson說，並呼籲國際社會需要齊聲譴責洪森首相及其政府，要求他們停止這些恐嚇手段。

柬埔寨將在7月迎來大選，多年被禁止返回柬埔寨的反對派人士Sam Rainsy宣稱這場選舉將是一場「笑話」，因為洪森有意讓兒子洪馬內接替他執政的計劃，以及當局在本月15日以未能提交適當的登記為由，取消了唯一反對黨燭光黨的參選資格。

燭光黨預計將對該決定提出上訴，但如果失敗，這將是洪森政府連續兩次阻止主要反對黨參選的選舉。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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