柬埔寨土地活動人士涉嫌煽動農民仇富被捕，農民未來處境恐變得更加困難
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三名柬埔寨土地活動人士因涉嫌煽動農民仇富被捕，當局聲稱三人鼓吹農民革命，因此指控他們犯有策劃反國家和煽動罪。該案引起人權人士關注，除呼籲柬埔寨當局釋放三人，同時也擔心農民未來的處境變得更加困難。
《美聯社》報導，柬埔寨農民社區聯盟（Coalition of Cambodian Farmer Community，以下簡稱CCFC）主席Theng Savoeun及其同事Nhel Pheap和Than Hach於週一（22）被法院指控他們犯有策劃反國家和煽動罪，並下令對他們進行審前拘留。
這三名活動人士於5月17日在臘塔納基里省舉辦了一場關於土地權利及農民相關議題的研討會後被捕。警方共拘留了研討會的39名與會者中的17人，但釋放了除三人之外的所有人。
在其他成員被釋放之後，三人則在19日曾短暫獲准會見律師，然而警方不允許三人私下會見律師，違反了國際人權法和柬埔寨刑事訴訟法第98條所保障的權利。
內政部發言人Gen. Khieu Sopheak表示，這三人被捕是因為他們舉辦的活動違反法律，並且超出了CCFC的組織目標，該組織的主要目標應該是向農民傳授更高產的農業技術。然而，研討會卻討論了政治問題，例如貧富分化以及煽動農民仇富。
「他們（CFCC）的演講是關於農民革命、關於社會中的階級分化。」Khieu Sopheak表示，並強調這種論述類似於1970年代在紅色高棉政權下造成數百萬人民死亡的革命活動的共產意識形態。
優勢的上層階級把持土地向來是柬埔寨的重要社會議題。在紅色高棉統治期間，土地所有權被廢除，而當共產政權下台後，土地所有權就進入了自由市場，直到現任總理洪森掌權後，許多土地被收歸國有，並出售或出租給富有的投資者，批評人士稱其中許多投資者都是執政黨的親信。
Khieu Sopheak說，這三名土地活動家在警方審訊期間承認了他們的罪行，當局也在電腦和車上的文件中找到了CCFC舉辦違法活動的證據。
CCFC致力於支持全國農民的土地權利，由於主席及主要成員被拘留，CFCC其餘成員也多次向政府請願，200多位農民從全國各地前往位於金邊的內政部抗議，要求立即釋放三人。
人權工作者Am Sam Ath對三人因為推動農民權利而面臨如此嚴重的指控表示擔憂。他說，這可能會讓相關人士幫助農民的活動變得更加難以執行。
《人權觀察》的聲明則指出，如果所有罪名成立，這三名活動人士可能面臨5至10年的監禁和罰款。
「捏造針對知名公民社會領袖的虛假指控，表示政府將在柬埔寨大選前壓制所有批評者的聲音。」人權觀察亞洲區副主任Phil Robertson說，並呼籲國際社會需要齊聲譴責洪森首相及其政府，要求他們停止這些恐嚇手段。
柬埔寨將在7月迎來大選，多年被禁止返回柬埔寨的反對派人士Sam Rainsy宣稱這場選舉將是一場「笑話」，因為洪森有意讓兒子洪馬內接替他執政的計劃，以及當局在本月15日以未能提交適當的登記為由，取消了唯一反對黨燭光黨的參選資格。
燭光黨預計將對該決定提出上訴，但如果失敗，這將是洪森政府連續兩次阻止主要反對黨參選的選舉。
新聞來源：
- Cambodian land activists arrested for allegedly inciting farmers to hate the rich（美聯社）
- Cambodia: Land Rights Activists Face Baseless Charges（人權觀察）
- Cambodia elections will be 'joke', says opposition figure Sam Rainsy（路透社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。