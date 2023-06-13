【專訪】植物分類學家鍾國芳：解開麵包樹命名的百年誤會，馬偕和它又有什麼淵源？

文：張樂妍

Take Home Message 麵包樹是台灣的常見樹種，但是生長在台灣的麵包樹似乎在形態上和國外的麵包樹有些差異。

鍾國芳副研究員從過去的文獻及基因體研究中發現台灣的麵包樹屬於另一個物種，並解開過去錯誤命名的謎團。

雖然解開台灣「麵包樹」的誤會，但它如何抵達台灣、是否為原生種等問題仍有待考證。

走在路上看到一種從未見過的花或樹木時，你會停下來仔細觀察，或者拍照與朋友分享，還是上網查詢這是什麼植物，嘗試找出它的名稱或學名？但你是否想過，煞費苦心找到的名字可能是錯的？不過別擔心，這或許不是你找錯，而是一開始記錄它的專家或學者就把名字搞錯了。

接下來，就讓我們跟著植物分類學家、中央研究院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳，為「台灣的麵包樹」解開一場長達百年的誤會。

你的麵包樹怎麼跟我的不一樣？

鍾國芳回憶起研究麵包樹的起因，是2018年因研究太平洋構樹去了一趟夏威夷。他在夏威夷許多地方都見到了樹幹壯碩高大、葉片寬大橢圓形並呈羽狀深裂、果實綠色碩大布滿疣狀凸起、當地人稱為「Ulu」的植物。這種對太平洋原住民十分重要的植物學名是Artocarpus altilis（太平洋麵包樹），英文稱為「breadfruit tree」（麵包果樹），與台灣中南部頗常見的波蘿蜜（A.heterophyllus）同為波羅蜜屬（Artocarpus）的植物。

雖然在旅程之初並不在意，但鍾國芳漸漸注意到夏威夷的Ulu 與生長在台灣、他從小看到大的「麵包樹」形態似乎不太一樣。

回國後，鍾國芳將台灣的「麵包樹」照片傳給了曾聯繫並發表過波羅蜜屬親緣關係研究的美國西北大學（Northwestern University）教授謝芮加（Nyree Zerega）。不久後，她稍來一封斬釘截鐵地回覆：「這絕對不是太平洋麵包樹。」

「謝芮加教授發表的波羅蜜屬研究中，其實就有採樣台灣地區的樣本，在論文中可以看到台灣的麵包樹樣本不僅不是太平洋麵包樹，甚至在演化關係上距離很遠。」透過與謝芮加教授團隊合作發表的報告，證實了台灣的麵包樹其實是另一個波蘿蜜屬、過去被認為是菲律賓的特有種—— A. treculianus。

證實「誤會」確實存在

「為什麼一種在台灣耳熟能詳的植物，學名卻錯誤了這麼多年？」剛發現台灣的「麵包樹」不是「太平洋麵包樹」時，鍾國芳心想：「會不會我們對於這種常見的樹木其實一點都不了解呢？會不會只有我拍下的麵包樹是特例？或者台灣其實有太平洋麵包樹，只是沒人發現？」因此在進一步研究前，必須先釐清這場誤會是否確實存在於台灣。



為了解開眼前的重重謎團，鍾國芳接受台東台灣史前文化博物館「跨越大洋：南島植物研究調查計畫」委託。首先，他收集一本本記載麵包樹資訊的古籍文獻，希望從過去分類學家的紀錄中找出蛛絲馬跡。結果發現，確實過去所有的文獻幾乎都將台灣的麵包樹誤認為是太平洋麵包樹。他緊接著進行第二個動作：採集台灣全島的麵包樹。

經過全島廣泛的取樣並聯繫台灣各個地方的學者後，鍾國芳確認台灣全島各地的麵包樹與他寄給謝芮加教授的麵包樹照片是同一物種，且多年以來都被誤以為是太平洋麵包樹，而真正的太平洋麵包樹在台灣非常罕見。

Photo Credit: 科學月刊 （A）雌花序與雄花序；（B）雄花序；（C）落地的雄花序；（D）聚花果表面； （E）葉子；（F）聚花果的橫截面；（G）聚花果；（H）種植在屏東大學校內的麵包樹； （I）種植在夏威夷大學瑪諾亞分校的（University of Hawaii at Mānoa）的Ulu。

第一個叫它麵包樹的人是誰？

鍾國芳提及，許多台灣人習以為常的植物其實分類都仍待釐清。例如目前台灣水筆仔所使用的學名Kandelia obovata 是直到2003年才被發表的新種，而水筆仔的舊學名Kandelia candel 是只分布在東南亞至印度洋的紅樹林物種；台東蘇鐵（Cycas taitungensis）是在1994年才被發表的新種，過去一直誤用的學名C. taiwaniana（台灣蘇鐵）是分布在中國東南沿海的植物，但最近又發現台東蘇鐵跟琉球蘇鐵（C. revoluta）其實是同一物種。

為了釐清這場誤會的起因，鍾國芳找出了迄今所有關於台灣麵包樹的文獻。「這個過程非常有趣。首先，台灣的麵包樹在過去就有五個不同的學名！」鍾國芳說道。在這五個學名中，其中三個學名是指太平洋麵包樹，另一個是在台灣十分常見的波羅蜜（A. heterophyllus），而最後一個則是長相差異更大的蘭嶼麵包樹（A. xanthocarpus）。

了解過去在分類學上有許多沒被注意到的錯誤後，鍾國芳發現必須更進一步釐清台灣麵包樹被命名的歷史。「許多資料都提到麵包樹是在清領時期傳入台灣，但可能不太對。」鍾國芳拿出中國文化大學教授潘富俊撰寫的《福爾摩沙植物記》，為我們娓娓道出他發現的第一個誤解。

書中的〈麵包樹〉章節寫到：「…… 奇怪的是，台灣無論是歷代詩文，或各地方志的物產似乎均未提及。唯獨《重修台灣府志》中一書引《台海采風圖》描述的一種植物——饅頭果。」意指作者認為清領時期《重修台灣府志》記載的「饅頭果」就是太平洋麵包樹。

然而，從過去簡單的文字描述，其實難以想像、描繪出植物的真實樣貌。鍾國芳進一步查閱後，發現《台海采風圖》記載的「饅頭果」比較像是在描述台灣的饅頭果屬（Glochidion）植物。

原因是《台海采風圖》對於荷治時期已傳入台灣西南部且廣泛栽植的波蘿蜜有詳盡的圖文紀載，若是在已有效控制台灣西部的清領時期就已有「麵包樹」，那《台海采風圖》應該會以果實形態非常相像的波羅蜜來作描述，而不會將「麵包樹」稱為「饅頭果」。「至於為什麼『均未提及』？或許是因為清領時期的台灣西部根本沒有麵包樹。」鍾國芳猜測。



「台灣最早提到麵包樹的人其實是馬偕（George Mackay）。」鍾國芳接著講述了第二個誤會，也就是最早將台灣的「麵包樹A. treculianus」誤認為「太平洋麵包樹A. altilis」的來龍去脈，並翻開另一本書籍：《馬偕日記》（The diary of George Mackay, 1871-1901）。從書上可以看到：「……1890年9 月6 日，奇怪的一天，我到了七腳川（cikasuan）村莊，看到了麵包樹（”Pat-chi-lút Bread fruit tree”）。」