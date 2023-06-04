從毛主席的美術兵到習近平的漫畫家（四）：拿起畫筆做刀槍，諷刺共產黨這個最大的黑幫

1990年代，以柏林圍牆為標誌的鐵幕被拆除，冷戰結束，資本主義市場經濟打敗社會主義計劃經濟。「社會主義陣營」土崩瓦解。前社會主義國家的藝術家們紛紛走向世界，打開眼界，向錢看，跟著市場走、跟著潮流走。而藝術的潮流，則是以歐美老牌資本主義馬首是瞻的。

中國當代的藝術家，以前所未有的熱情擁抱新的表現形式。這些藝術家，仍然是傳統寫實主義培育出來的。他們都是從小受過嚴格的基本功訓練，通過激烈的競爭，進入中國的美術專業院校。

現在他們突然有了前輩從未有過的創作自由，可以瞭解世界美術的訊息和發展，中國又處在從毛時代向市場經濟急劇轉型之中，懷舊和迎新，失落和信心都交織在一起。可以表現的內容極其豐富。

中國的美術家們把他們扎實的基本功和社會所需要的反叛、反思、自我批判等精神融合起來，在急遽增加的財富和收藏需求的支持下，創造了中國當代藝術繁榮昌盛的局面。可以說，只要不公開批評中共，當代中國藝術界享有共產黨執政以來最大的自由度。

和自由國家的同行一樣，中國的藝術家也有了「自由空間」，也開始創作沒有實用意義的、見血見肉的、在傳統眼光看來簡直是亂七八糟的作品了！從這個角度看，資本主義藝術打敗了社會主義藝術。

但是，在給予藝術家自由空間的時候，中國共產黨還是有底線的：絕不容許挑戰一黨專政的絕對權威，這是它的政策的第一優先，在這個前提下積極發展經濟，這是第二優先。為發展經濟，中共除了壟斷資源以外，還積極採用極度競爭的資本主義市場經濟制度。中共把這兩者的結合叫做「社會主義市場經濟」，也就是「共產黨專制下的市場經濟」這是一對奇怪的矛盾統一體。

這一矛盾也反映在中共的藝術政策上。在鼓勵一切向錢看的同時，中共提出「推動社會主義文化大發展大繁榮」，「興起社會主義文化建設新高潮」等口號，而且繼續堅持「二為」的文藝方向（為人民服務，為社會主義服務，「人民」指「工農兵、知識分子、幹部和一切擁護社會主義、熱愛祖國的人」）。這仍然是毛時代的政策。