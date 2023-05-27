【專訪】《咖哩時間》作者寺地春奈：「男人有到處播種的本能」這種說法，或許根本是謊言？

文：悅知文化

寺地春奈的首度登台長篇傑作《咖哩時間》，宣稱「至今作品中最辛苦的一本」，每一句台詞都是絞盡腦汁設計出來的。

邊吃咖哩，邊思考了兩年半！

問：這是非常值得一讀的作品，每位登場人物都以有機質的方式與咖哩這個主題緊緊糾纏在一起。

寺地：聽到這樣的稱讚，真是太好了，我好開心！這或許是至今作品中最難寫的一本，一回過神，才發現自己僅花了兩年半在創作，而且還是邊吃咖哩邊構想（笑）。

在拼圖時，想尋找出每片的差異，可從十片當中輕鬆找到七片，但時常在最後三片遲遲無法尋獲。這本小說也一樣，有很多地方一開始都先放上暫時性的台詞，儘管內心知道「不應該是這樣」……後來甚至還延遲了出版時間，直到找到了「就是這個」的詞彙。雖然不知道讀者怎麼想，但從卯足全力這個角度來說，我的滿足度是一百分。

問：家人關係、世代隔閡、高度成長期的價值觀、現在的工作方式……這部作品充滿了許多讓人現一一探討的事件。主角為在高度成長期作為咖哩調理包業務的祖父・義景，與20多歲孫子・桐矢的故事，兩者以第一人稱的視角互相交錯呈現。請問是什麼樣的契機，決定如此表現呢？

寺地：我一直以來都是創作以現代為舞台的小說，總想撰寫看看過去的時代。當向責編提到這件事情時，對方提議：「那就寫祖孫的故事如何？並以我所居住的地方大阪為舞台。」

問：最初沒打算以咖哩為題材嗎？

寺地：咖哩是後來才想到的。最初是決定從有許多小工廠的東大阪一帶為舞台，在查資料的過程中，發現大阪似乎與咖哩淵源很深，例如：「佛蒙特咖哩」的好侍食品，就是在東大阪。

問：讀了外祖父義景的部分後，發現真空咖哩調理包與高度成長期的社會轉換期，好像有著非常密切的關係。

寺地：當時的咖哩原本是用大鍋子煮好後，全家一起享用的料理。然而，隨著獨居學生與要補習的孩子增加，就出現了因應生活型態變化的咖哩真空調理包，方便一個人享用。我採訪了50多歲至70多歲的年長者之餘，同時也閱讀大量的資料，發現咖哩的歷史真的很有趣。

賦予老年人「隨便說話的職責」

問：外祖父義景在戰後如孤兒般成長，昭和價值觀根深蒂固。相親結婚後生了三個女兒，不懂得疼愛老婆因而離婚了。請問是如何構思出義景的形象呢？

寺地：義景的少年時代，是依據家父的經歷來設計的。家父已過世了，但我小時候一直反覆聽著當年的事情——家父年幼時母親過世，被寄養在九州的親戚家，總是餓著肚子，後來就獨自前往大阪……

問：義景的價值觀有著濃重的父權色彩，女兒出生時說：「什麼啊！又是女的。」對桐矢也擅自放話：「你還是這副扭捏樣，等你來我家，我會好好訓練你的。」滿滿都是NG發言，也難怪女兒與孫子們都這麼鬱悶。

寺地：確定要將外祖父設定為主要登場人物時，我就決定「賦予其隨便說話的職責」。老年人在虛構故事中，往往被賦予領路般的地位，我也曾描繪過數次。只不過，隱約覺得這也是一種強行把價值觀推到別人頭上的做法。因此，我從一開始就打算，要在《咖哩時間》中讓活了83年的人，想說什麼就說什麼。

男人的本能或許只是謊言

問：昭和價值觀與現代年輕人的想法差異太過劇烈了，與這種外祖父同居的外孫桐矢，貫徹了低風險生存志向呢！一開始就說：「不想冒險出航追尋不知在何處、不曉得是否真的存在的寶物，也沒想說要治退鬼怪，更沒妄想要拯救世界、改變世界，當然也不打算轉生異世界。」。

寺地：沒錯。我認為男性的價值觀，在這幾十年也有了大幅變化。這可能會稍微離題，其實責編也曾經提到，有不少二十多歲的後輩男性表示：「雖不少小說寫到男人都十分享受劈腿，但我無法理解這種心態。」這讓我感到相當有趣。

問：「不能理解外遇這種心態」的意思嗎？

寺地：對方雖然想談戀愛，卻沒興趣同時與多位女性維持戀愛關係。我在想「男人有到處播種的本能」這種說法，或許根本是謊言？對文化中被視為「本能」的事情，持續抱持懷疑，或許就是我賦予桐矢的任務。

經常想著家父

問：有潔癖的外孫桐矢，不得不搬到猶如垃圾屋的外祖父義景的家。這種過去與現在穿插的構想，是一開始就這樣打算的嗎？

寺地：是的。書中桐矢說了「這時代已經不講求什麼『男子氣慨』了。」這句台詞，其實我在執筆最初就是朝著這句話前進。雖然並非當成範本，但我在撰寫義景時經常想著家父。

我一直思忖著，那個人背負著其實不需要背負的事物……。而義景反覆告訴桐矢：「男人要保護女人。」這種要保護家人的身軀，其實是被父親強行給予的吧？

問：「保護對方」的態度其實剝奪了對方的主體性，這在現實社會中也是確實會發生的事。義景的三個女兒，性格熱情且各具特色；孫女不是穿著蘿莉塔服裝就是和服，從服裝來看也很獨特。

寺地：我很喜歡女性聚在一起大聊特聊的場景。儘管義景總是說著「男人應該……女人應該……」，但女兒與孫子輩都聽不下去。我在撰寫的過程中，盡量避免把獨自養育女兒的父親與活潑的三姊妹劃上等號。

刻意避免「令人感動的」發展

問：桐矢知道義景獨自隱瞞半世紀的祕密後，做出了行動。這不僅改變了兩人的相處，也改變了其與三個女兒、孫女們的關係。但同時又描寫到人們無法輕易互相理解、人是不會變的。

寺地：或許寫成「其實祖父是好人」這種美談，讀起來會比較舒服。舉例來說，最終由義景寫下一篇令人感動的長文書信，讓家人之間互相理解的話，就能夠輕易獲得感動吧？只不過，我覺得無論如何都不想寫成這樣。

儘管小說並非真實事件，我也寫不出覺得是謊言的內容。並不是要與現實對照後，從「不可能有這種事情」的觀點去看，而是作者本身能否相信小說內的事件是「真的」。

問：在成長過程中，也曾因為他人的話語受傷過，至今仍歷歷在目。過去，並不是用水沖洗就能乾乾淨淨、完美收尾的事情吧！不過義景也不是什麼絕對的壞人，他作為業務員努力思索著業績、帶著全家人一起去大阪萬博的場景等，這種身為一個人走過的軌跡都仔細地描寫出來，讓我覺得擁有絕妙的平衡感。

寺地：即使到最後都無法互相理解，仍必須繼續生活。無論是小說中的人，還是現實中的我們都一樣，我期望能夠向讀者傳達這個訊息。該怎麼說呢……我覺得不能把小說當成「正確行動」的範本。

「充當橋樑的工作」重要性

問：以高度成長期為背景，描繪義景為了推廣咖哩調理包而奮鬥的模樣，非常有趣。

寺地：真空包裝食品與杯麵這類革新商品的開發故事，都很受大家歡迎，而具有創造性的工作也很容易受到矚目。然而，我認為讓商品流通的工作也同樣重要，這次就想描繪「充當橋樑的工作」。

問：在文化中心提供各種講座的桐矢，也同樣從事著「橋樑」的工作呢！我對這樣的台詞印象深刻。

寺地：我刻意讓無法互相理解的義景與桐矢，從事有共通點的工作。

問：桐矢尚未找到工作的價值，而職場前輩對此表示：「確實有人就是喜歡追求工作價值，只是沒必要每個人都這樣吧！」這段話令我印象深刻。工作以外要把重心放在哪個領域，因人而異吧！

寺地：我認為這部分就由讀者自由發揮即可。追求工作價值當然是很棒的事情，但是即使不喜歡工作本身，也能夠認真去做，不是嗎？或許是因為我自己也不是很喜歡工作的人，所以才會這麼想（笑）。

煩惱到做夢會夢到的場景

問：義景是從「男人的生存價值在工作，結婚買房後就算獨當一面」的時代一路走過來的。

寺地：人類會思考的瞬間，就是截然不同的價值觀，在互相碰撞。桐矢受到義景影響而變得有男子氣概……我完全不想寫這樣的發展，反而認為桐矢只要思考「祖父為什麼這樣說」，然後找出自己認同的答案即可。所謂「成長」都令人聯想到向上發展的感覺，其實也可以增加不同的面向，所以我才決定將桐矢的變化描繪成多面體。

問：桐矢所在的文化中心，也發生了各式各樣的事件。70多歲女性遇到跟蹤狂，以及為了性騷擾事件而下台的館長等，都讓人感受到一絲哀愁。

寺地：我對館長的最後一幕苦惱了很久，自己從未有「寫不出來」的體驗，但這次卻連作夢都夢到了。某天早上起床時，猛然閃過館長的台詞，連忙拿出附近的紙寫下來。當時的念頭是，「哎呀，原來是這個！」

問：話說回來，書中出現了好多咖哩，用真空包裝咖哩搭配炸蔬菜的版本、意外簡單的從香料開始製作版本、用咖哩醬搭配豆子的肉末咖哩看起來都很美味。

寺地：我執筆過程達兩年半，三不五時就在吃真空包裝咖哩。這真的非常方便，只要加熱就可以享用美味，真的是很棒的發明。

述說過去

寺地：最終章除了館長的劇情之外，也經過反覆的修改。執筆初期以「男子氣概是美德嗎」為主題，但創作過程中卻浮現了新的念頭：「述說過去其實也是一種亂來。」就在我將最後版本寄給編輯的三天前，突然冒出了「就是這個！」的靈感。雖然不是刻意設計的語句，但我認為絕對應該擺在要配置的地方。