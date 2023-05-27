【專訪】《咖哩時間》作者寺地春奈：「男人有到處播種的本能」這種說法，或許根本是謊言？
我們想讓你知道的是
寺地春奈：儘管小說並非真實事件，我也寫不出覺得是謊言的內容。並不是要與現實對照後，從「不可能有這種事情」的觀點去看，而是作者本身能否相信小說內的事件是「真的」。
文：悅知文化
寺地春奈的首度登台長篇傑作《咖哩時間》，宣稱「至今作品中最辛苦的一本」，每一句台詞都是絞盡腦汁設計出來的。
邊吃咖哩，邊思考了兩年半！
- 問：這是非常值得一讀的作品，每位登場人物都以有機質的方式與咖哩這個主題緊緊糾纏在一起。
寺地：聽到這樣的稱讚，真是太好了，我好開心！這或許是至今作品中最難寫的一本，一回過神，才發現自己僅花了兩年半在創作，而且還是邊吃咖哩邊構想（笑）。
在拼圖時，想尋找出每片的差異，可從十片當中輕鬆找到七片，但時常在最後三片遲遲無法尋獲。這本小說也一樣，有很多地方一開始都先放上暫時性的台詞，儘管內心知道「不應該是這樣」……後來甚至還延遲了出版時間，直到找到了「就是這個」的詞彙。雖然不知道讀者怎麼想，但從卯足全力這個角度來說，我的滿足度是一百分。
- 問：家人關係、世代隔閡、高度成長期的價值觀、現在的工作方式……這部作品充滿了許多讓人現一一探討的事件。主角為在高度成長期作為咖哩調理包業務的祖父・義景，與20多歲孫子・桐矢的故事，兩者以第一人稱的視角互相交錯呈現。請問是什麼樣的契機，決定如此表現呢？
寺地：我一直以來都是創作以現代為舞台的小說，總想撰寫看看過去的時代。當向責編提到這件事情時，對方提議：「那就寫祖孫的故事如何？並以我所居住的地方大阪為舞台。」
- 問：最初沒打算以咖哩為題材嗎？
寺地：咖哩是後來才想到的。最初是決定從有許多小工廠的東大阪一帶為舞台，在查資料的過程中，發現大阪似乎與咖哩淵源很深，例如：「佛蒙特咖哩」的好侍食品，就是在東大阪。
- 問：讀了外祖父義景的部分後，發現真空咖哩調理包與高度成長期的社會轉換期，好像有著非常密切的關係。
寺地：當時的咖哩原本是用大鍋子煮好後，全家一起享用的料理。然而，隨著獨居學生與要補習的孩子增加，就出現了因應生活型態變化的咖哩真空調理包，方便一個人享用。我採訪了50多歲至70多歲的年長者之餘，同時也閱讀大量的資料，發現咖哩的歷史真的很有趣。
賦予老年人「隨便說話的職責」
- 問：外祖父義景在戰後如孤兒般成長，昭和價值觀根深蒂固。相親結婚後生了三個女兒，不懂得疼愛老婆因而離婚了。請問是如何構思出義景的形象呢？
寺地：義景的少年時代，是依據家父的經歷來設計的。家父已過世了，但我小時候一直反覆聽著當年的事情——家父年幼時母親過世，被寄養在九州的親戚家，總是餓著肚子，後來就獨自前往大阪……
- 問：義景的價值觀有著濃重的父權色彩，女兒出生時說：「什麼啊！又是女的。」對桐矢也擅自放話：「你還是這副扭捏樣，等你來我家，我會好好訓練你的。」滿滿都是NG發言，也難怪女兒與孫子們都這麼鬱悶。
寺地：確定要將外祖父設定為主要登場人物時，我就決定「賦予其隨便說話的職責」。老年人在虛構故事中，往往被賦予領路般的地位，我也曾描繪過數次。只不過，隱約覺得這也是一種強行把價值觀推到別人頭上的做法。因此，我從一開始就打算，要在《咖哩時間》中讓活了83年的人，想說什麼就說什麼。
男人的本能或許只是謊言
- 問：昭和價值觀與現代年輕人的想法差異太過劇烈了，與這種外祖父同居的外孫桐矢，貫徹了低風險生存志向呢！一開始就說：「不想冒險出航追尋不知在何處、不曉得是否真的存在的寶物，也沒想說要治退鬼怪，更沒妄想要拯救世界、改變世界，當然也不打算轉生異世界。」。
寺地：沒錯。我認為男性的價值觀，在這幾十年也有了大幅變化。這可能會稍微離題，其實責編也曾經提到，有不少二十多歲的後輩男性表示：「雖不少小說寫到男人都十分享受劈腿，但我無法理解這種心態。」這讓我感到相當有趣。
- 問：「不能理解外遇這種心態」的意思嗎？
寺地：對方雖然想談戀愛，卻沒興趣同時與多位女性維持戀愛關係。我在想「男人有到處播種的本能」這種說法，或許根本是謊言？對文化中被視為「本能」的事情，持續抱持懷疑，或許就是我賦予桐矢的任務。
經常想著家父
- 問：有潔癖的外孫桐矢，不得不搬到猶如垃圾屋的外祖父義景的家。這種過去與現在穿插的構想，是一開始就這樣打算的嗎？
寺地：是的。書中桐矢說了「這時代已經不講求什麼『男子氣慨』了。」這句台詞，其實我在執筆最初就是朝著這句話前進。雖然並非當成範本，但我在撰寫義景時經常想著家父。
我一直思忖著，那個人背負著其實不需要背負的事物……。而義景反覆告訴桐矢：「男人要保護女人。」這種要保護家人的身軀，其實是被父親強行給予的吧？
- 問：「保護對方」的態度其實剝奪了對方的主體性，這在現實社會中也是確實會發生的事。義景的三個女兒，性格熱情且各具特色；孫女不是穿著蘿莉塔服裝就是和服，從服裝來看也很獨特。
寺地：我很喜歡女性聚在一起大聊特聊的場景。儘管義景總是說著「男人應該……女人應該……」，但女兒與孫子輩都聽不下去。我在撰寫的過程中，盡量避免把獨自養育女兒的父親與活潑的三姊妹劃上等號。
刻意避免「令人感動的」發展
- 問：桐矢知道義景獨自隱瞞半世紀的祕密後，做出了行動。這不僅改變了兩人的相處，也改變了其與三個女兒、孫女們的關係。但同時又描寫到人們無法輕易互相理解、人是不會變的。
寺地：或許寫成「其實祖父是好人」這種美談，讀起來會比較舒服。舉例來說，最終由義景寫下一篇令人感動的長文書信，讓家人之間互相理解的話，就能夠輕易獲得感動吧？只不過，我覺得無論如何都不想寫成這樣。
儘管小說並非真實事件，我也寫不出覺得是謊言的內容。並不是要與現實對照後，從「不可能有這種事情」的觀點去看，而是作者本身能否相信小說內的事件是「真的」。
- 問：在成長過程中，也曾因為他人的話語受傷過，至今仍歷歷在目。過去，並不是用水沖洗就能乾乾淨淨、完美收尾的事情吧！不過義景也不是什麼絕對的壞人，他作為業務員努力思索著業績、帶著全家人一起去大阪萬博的場景等，這種身為一個人走過的軌跡都仔細地描寫出來，讓我覺得擁有絕妙的平衡感。
寺地：即使到最後都無法互相理解，仍必須繼續生活。無論是小說中的人，還是現實中的我們都一樣，我期望能夠向讀者傳達這個訊息。該怎麼說呢……我覺得不能把小說當成「正確行動」的範本。
「充當橋樑的工作」重要性
- 問：以高度成長期為背景，描繪義景為了推廣咖哩調理包而奮鬥的模樣，非常有趣。
寺地：真空包裝食品與杯麵這類革新商品的開發故事，都很受大家歡迎，而具有創造性的工作也很容易受到矚目。然而，我認為讓商品流通的工作也同樣重要，這次就想描繪「充當橋樑的工作」。
- 問：在文化中心提供各種講座的桐矢，也同樣從事著「橋樑」的工作呢！我對這樣的台詞印象深刻。
寺地：我刻意讓無法互相理解的義景與桐矢，從事有共通點的工作。
- 問：桐矢尚未找到工作的價值，而職場前輩對此表示：「確實有人就是喜歡追求工作價值，只是沒必要每個人都這樣吧！」這段話令我印象深刻。工作以外要把重心放在哪個領域，因人而異吧！
寺地：我認為這部分就由讀者自由發揮即可。追求工作價值當然是很棒的事情，但是即使不喜歡工作本身，也能夠認真去做，不是嗎？或許是因為我自己也不是很喜歡工作的人，所以才會這麼想（笑）。
煩惱到做夢會夢到的場景
- 問：義景是從「男人的生存價值在工作，結婚買房後就算獨當一面」的時代一路走過來的。
寺地：人類會思考的瞬間，就是截然不同的價值觀，在互相碰撞。桐矢受到義景影響而變得有男子氣概……我完全不想寫這樣的發展，反而認為桐矢只要思考「祖父為什麼這樣說」，然後找出自己認同的答案即可。所謂「成長」都令人聯想到向上發展的感覺，其實也可以增加不同的面向，所以我才決定將桐矢的變化描繪成多面體。
- 問：桐矢所在的文化中心，也發生了各式各樣的事件。70多歲女性遇到跟蹤狂，以及為了性騷擾事件而下台的館長等，都讓人感受到一絲哀愁。
寺地：我對館長的最後一幕苦惱了很久，自己從未有「寫不出來」的體驗，但這次卻連作夢都夢到了。某天早上起床時，猛然閃過館長的台詞，連忙拿出附近的紙寫下來。當時的念頭是，「哎呀，原來是這個！」
- 問：話說回來，書中出現了好多咖哩，用真空包裝咖哩搭配炸蔬菜的版本、意外簡單的從香料開始製作版本、用咖哩醬搭配豆子的肉末咖哩看起來都很美味。
寺地：我執筆過程達兩年半，三不五時就在吃真空包裝咖哩。這真的非常方便，只要加熱就可以享用美味，真的是很棒的發明。
述說過去
寺地：最終章除了館長的劇情之外，也經過反覆的修改。執筆初期以「男子氣概是美德嗎」為主題，但創作過程中卻浮現了新的念頭：「述說過去其實也是一種亂來。」就在我將最後版本寄給編輯的三天前，突然冒出了「就是這個！」的靈感。雖然不是刻意設計的語句，但我認為絕對應該擺在要配置的地方。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」