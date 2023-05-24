越南與菲律賓對南海主權歧見難解，中國恐趁機擴大侵略活動

文：林柏宏

越南稍早罕見同時批評中國與菲律賓船隻，在南中國海的行為侵犯其主權，使得此片爭端不斷的海域再受外界關注。

觀察人士分析，河內此舉顯示其對海上領土仍具強硬立場，馬尼拉則可能因美菲近期深化合作而決定以投放浮標來宣示主權，但東協的分歧恐導致北京在南中國海擴大侵略行徑。

於日本廣島舉行為期三天的七國集團（G7）峰會在5月20日（星期六）發表聯合聲明，對於中國在南海和東海的行徑表達「嚴重關切」，也表示「強烈反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的嘗試」後，中國外交部副部長孫衛東21日召見日本駐華大使垂秀夫，對G7廣島峰會「炒作涉華議題」提出嚴正交涉，指稱當前東海及南海「總體穩定」。

不過，垂秀夫也於同日對中國說法提出反駁，表示G7廣島峰會聲明所提出有關中國的各種議題，包含東中國海、南中國海等，在聲明中表明這些立場是有理由的，「如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取積極的應對措施」。

G7直言譴責中國的軍事化活動反映了近期南中國海日益緊張的局勢。越南稍早罕見同時批評中國一艘研究船隻與菲律賓海岸警衛隊最近在南中國海的行為，指責這兩個鄰國的個別行為已侵犯其主權。

Photo Credit: GettyImages 2023年5月21日在廣島舉行的G7領袖峰會期間，烏克蘭總統澤倫斯基（中）與G7領袖共同參與會議。

越南在南中國海堅持強硬立場

路透社5月18日報導，中國船隻近日數次在河內當局的專屬經濟區（EEZ）內與越南船隻數次發生對峙。儘管專家表示，這一艘中國船隻可能是在進行調查作業，但若在未通知的情況下就進行調查，通常會被視為具有敵意。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）在一場新聞發佈會上表示，中國船隻「侵犯」越南的主權權利和管轄權」，越南正採取「適當措施」捍衛自己的權利。

越南一直以來是與中國在南中國海主權爭端上最為強硬的國家之一。在批評中國侵犯主權之前，越南宣佈將擴大在南中國海的萬安灘（Vanguard Bank，越南稱思政灘），這處同樣為中國宣稱擁有主權的海域擴大石油鑽探作業。《南華早報》報導，河內的這項宣佈使得中國以2艘海警船、至少7艘漁船作為護航，將向陽紅10號研究船部署到該區域，而越南則派出5艘船隻作為回應。

對此，越南胡志明市國家大學人文與社會科學大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）分析，河內近期舉措顯示，儘管越南一直希望與北京在衝突與合作之間尋求平衡，但在南中國海攸關國家主權的議題上，其「寸土不讓」的立場至今仍不變，即便中國從未放棄在爭議海域的擴張行徑。也就是說，越中未來在南中國海的衝突恐怕有增無減。

黃心光告訴美國之音：「我想這起事件顯示，越南試著表示『我們並非中國的小老弟』，而可以在像南中國海的議題上與中國對抗，因為南中國海議題非常重要，它代表越南共產黨統治的合法性。在南中國海等一些真正有爭議的問題上，他們（指越南和中國）可能會出現一些令人震驚的對抗。」

南中國海的主權聲索國除中國外，還包含越南、馬來西亞、汶萊及印尼等東協國家，以及臺灣。但中國依據其「九段線」主張，宣稱對南中國海幾乎所有海域擁有主權，並在此區域修建軍事設施，引發國際關注。

菲律賓投放浮標 學者: 美菲合作增自信

除了對中國進行抗議，越南也批評菲律賓近日在斯普拉特利群島（Spratly Islands, 中國稱南沙群島、越南稱長沙群島）的五個海域投放巨型航海浮標的舉措。范秋姮在被問及菲國的舉措時表示，越南「強烈反對所有侵犯越南主權的行為。」

然而，菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza） 對路透社表示，菲國海警隊投放浮標的行動依據《聯合國海洋法》公約，「旨在改善我們水域內的航行安全，不應當引起任何關切」。

斯普拉特利群島目前為菲律賓所控制，不過越南和中國等國也宣稱擁有其主權，也因此，涉及領土爭議的國家在此的一舉一動經常遭放大檢視。

對此，印尼加查馬達大學（UGM）的南中國海專家阿薩納（I Made Andi Arsana）表示，菲律賓在南中國海投放浮標的行動，可能與近期馬尼拉與華盛頓的關係持續升溫有關，讓前者更具自信在主權爭議海域做出宣示主權的舉動。

阿薩納告訴美國之音：「現在菲律賓與美國之間的關係可能是有史以來最好，美國總統稍早還接待了菲律賓總統。所以在我看來，這可能讓菲律賓增加自信，並從外部獲得來自世界上重要強權的支持力量，導致菲律賓做出投放浮標的舉措。」

菲律賓稍早宣佈，擴大4座軍事基地供美軍使用，美菲也於今年4月舉行規模最大的年度「肩並肩」聯合軍演，以及召開外長與防長2+2對話，顯示兩國正持續深化軍事合作。

Photo Credit: GettyImages 2023年2月時，南海爭議海域的菲律賓籍與中國籍漁船

東協分歧恐致中國加大擴張行徑

然而，越南近期對於菲律賓在南中國海的舉措表示不滿，使得觀察人士對於兩國未來的海上合作感到憂心。

據《菲律賓星報》（Philippine Star）5月18日報導，菲國外交部於5月17日表示，菲律賓與越南對於破壞南中國海和平與穩定的單方面活動表示嚴重關切，兩國並誓言加強區域和多邊機構中在海洋問題上的合作，其優先事項之一，是達成「實質性」的「南中國海行為準則」（COC）。

但南中國海專家阿薩納說，目前看來越南與菲律賓的海上分歧，可能導致東協在南中國海無法達成有效共識，而這很有可能讓北京趁機擴大在此爭議海域的灰色地帶行動，他說：「如果東協的凝聚力變弱，中國（在南中國海）變得更具侵略性、或是採取更強大的控制行為，就變得很合理。」