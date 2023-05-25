極端氣候頻現，號稱「沒有地震和颱風」的馬來西亞還能是安居的國度嗎？

曾有網友把1973年至2013年發生在東南亞的地震和颱風製成圖，有個國土較大的國家彷彿受到幸運之神的眷顧——那就是在環太平洋地震帶以外和西太平洋颱風帶以南的馬來西亞。

然而，這種「沒有地震、颱風等天災」的論述，在近年馬來西亞經歷數個「百年一遇」水災和今年5月的熱浪後，是否還能成立？

全球暖化所導致極端氣候，讓這些得天獨厚的條件逐漸消失，容易形成極冷極熱，極濕極旱的天氣類型。極熱和極旱會直接導致水荒、熱浪和林火（煙霾）。極大降雨量則會導致百年水災及土石流（如去年12月發生的馬來西亞營地悲劇）。然而，所謂的「極冷」是相對熱帶平地而言，不會低於攝氏20度，較難延伸出其他次生災害。

天災風險提高

不穩定的天氣會誘發糧食歉收，或者海平面上升導致耕地消失及鹽化，間接引發糧食短缺。普遍的氣溫提升也會加快傳染病的傳播，最直接的如蚊量大增所導致的登革熱。

另外更有研究顯示，地殼熱量增加和地震頻繁有關。鄰國的地震震幅增大，加上板塊不斷移動和碰撞，馬來西亞也難逃其害。不僅如此，極大的地震也會導致不被臨近島嶼保護的海岸直接面對海嘯的風險，如同2004年底受南亞海嘯影響的北馬區域。

全球暖化的熱能大部分被海洋吸收。溫暖的海水也會延長熱帶颱風或低壓的路徑，或發生熱帶低壓（Tropical depression）再升格成颱風的案例。如2017年12月的熱帶低氣壓「啟德」在登嘉樓外海「再度升格」為輕度颱風，幸好在抵達彭亨外海前轉弱。如此沿著南中國海往西南方向的颱風路徑，以往也較難看見。

Photo Credit：截圖自台灣氣象局網站。 2017年12月熱帶颱風「啟德」的行走途徑。

馬來西亞人民或許得接受一個事實：即使官民採取最嚴格的環保措施，頻繁的天災也難以在未來三四年內減緩。在防救災意識缺乏的馬來西亞，大型天災還會破壞輸電網，切斷海陸空的運輸網，影響災區的臨近區域。