全球最大鋰生產國澳洲重塑鋰礦業獲美國支持，挑戰中國加工鋰礦的巨大優勢

澳洲是全球最大的鋰生產國，外媒報導指出，澳洲正在重塑鋰礦業，以擺脫對中國的依賴，並獲得美國的支持。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與美國總統拜登（Joe Biden）在七大工業國組織（G7）峰會宣布了一項雙邊協議，美國將支持澳洲關鍵礦產的發展，澳洲供應商不需要移到美國就能享受補貼優惠，澳美將努力擴大對鋰等礦產的產量，以與中國相抗衡。

根據《紐約時報》報導，全球約53％的鋰供應量由澳洲開採，而且這些礦產幾乎全部銷往中國，提煉加工為電動車、手機電池的材料。不過現在，澳洲政府想打破對中國加工鋰礦的依賴。

報導指出，澳洲要發展這個行業挑戰艱鉅，中國在該行業擁有巨大的領先優勢，有著多年經驗及數百家提煉鋰的工廠，分析師說，澳洲對工作場所有更嚴格的標準，這也將使其更難在價格上與中國競爭，以成本來看，在澳洲建設氫氧化鋰工廠所需的投資大約是在中國建廠的2倍半。

而到目前為止，澳洲只有2個生產用於製造陰極的電池級氫氧化鋰的設施，還有第3個設施正在建設中。這些設施都因勞動力短缺和成本超支而出現了重大施工延誤。

Australia mines about 53％ of the world’s supply of lithium, a battery ingredient that is key to the green revolution. Virtually all of it is sold to China. But Australia is betting it can change that.https://t.co/TzqlZFfLeQ — The New York Times (@nytimes) May 23, 2023

另一方面，鋰對澳中關係至關重要，澳洲政府也必須權衡嚴重的地緣政治問題，澳洲雪梨科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院研究員貝爾（Corey LeeBell）指出，「如果我們切斷對中國的供應，我認為那會是一個非常、非常大的問題。」

2020年，澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）下令對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）進行溯源調查，澳中原來友好關係發生了變化，中國對包括煤炭和葡萄酒在內的澳洲產品祭出限制。澳洲也予以回擊，將中國的進口禁令告到了世貿組織（WTO），並取消了維多利亞州對中國「一帶一路」倡議的參與，一直到最近幾個月，澳中緊張關係有所緩和，中國取消非正式的澳洲煤炭進口禁令，也宣布將恢復暫停的澳洲木材進口。

不過澳洲資源部長金恩（Madeleine King）上月表示，澳洲在抵制關鍵礦產行業「集中」在中國的做法上發揮著重要作用，她稱這種「集中」導致了「脆弱、易變和不可靠性」，澳洲歡迎志同道合的合作夥伴共同建立新的多樣化、有韌性的供應鏈。

5月20日，澳洲總理艾班尼斯與美國總統拜登在G7廣島峰會上發布一項雙邊協議，澳洲與美國承諾在氣候、關鍵礦產和再生能源轉型等議題上加強合作，根據美國《國防生產法》，澳洲的鋰與稀土等關鍵礦物業者將被視為本土供應商的資格，這表示澳洲業者不需要移到美國，就能享有《 降低通膨法案》的補貼優惠。

美國在2022年8月簽署了《降低通膨法案》，法案涵蓋了諸多因應氣候變遷以及能源轉型之相關計畫，包括對再生能源、電動車、電力傳輸等相關行業擴大稅收抵免，但以電動車補貼為例，前提是最後組裝必須在北美進行，也讓許多國家抗議是吸引各國企業出走、資金流向美國。澳洲如今透過與美國簽署雙邊協議獲得優勢，加拿大也有同樣的待遇。

此外，該協議也要求成立「澳美關鍵礦物特別工作小組」（Australia-United States Taskforce on Critical Minerals），由美國國家安全委員會與澳洲工業、科學、能源和資源部帶領，旨在對再生能源和國防供應鏈至關重要的關鍵礦產和材料上加強雙邊合作，也將與業者合作，擴大對關鍵礦產可靠、負責任且安全的全球供應鏈。

澳洲目前最大的 氫氧化鋰電池工廠凱默頓（Kemerton）即為美國化學品製造商雅寶公司（Albemarle）和澳洲礦產資源公司（MARBL）共同擁有，目前正在擴建，據雅寶的聲明，它有望成為「世界上最大的鋰生產設施之一」。

US lithium giant doubles down on Australian production plans: Battery chemicals giant Albemarle will invest up to $2.25 billion (USD 1.5 billion) as part of plans to double its lithium hydroxide output in Australia to a… #renewables #solar #technology https://t.co/ArjxG7E2XO pic.twitter.com/NUQERovwEi — pv magazine Australia (@pvmagazineoz) May 3, 2023

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核稿編輯：羅元祺