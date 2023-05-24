【2023坎城影展】《小行星城》影評：魏斯安德森的豪華明星派對，一部「關於戲劇的戲劇電影」
我們想讓你知道的是
如果說，魏斯安德森的《法蘭西特派週報》用影像致敬了雜誌編輯，使其成為一本影像書；那麼，《小行星城》就是用影像致敬了戲劇，那麼說很抽象，但是的，這是關於戲劇如何被創造、如何被觀看、如何被演出的電影，魏斯安德森一開始就這麼說了。
終於，坎城影展進入第8天，迎來了本屆最耀眼的豪華明星劇組，魏斯安德森的《小行星城》——幾乎所有人都好奇的派對電影。
實際看完之後發現，我認為魏斯安德森終於相對有意識地在片中利用這些大明星，而這是一部」關於戲劇的戲劇電影」，「You can’t wake up if you don’t fall asleep」——《小行星城》，魏斯安德森。
如果說《法蘭西特派週報》用影像致敬了雜誌編輯，使其成為一本影像書；那麼，《小行星城》就是用影像致敬了戲劇，那麼說很抽象，但是的，這是關於戲劇如何被創造、如何被觀看、如何被演出的電影，魏斯安德森一開始就這麼說了。
開場在大量魏斯安德森的標誌性鏡頭語言——橫向追蹤鏡頭，在強烈風格化的攝影機運動之中宣布，這是魏斯安德森獨有的美學電影，而後一一將這部片子的大明星們拉到觀眾眼前，介紹角色，介紹戲劇，甚至連後續的敘事，都按著劇本結構形式進行。
然後，魏斯安德森說，「我們有一個劇本，要演一個虛假的故事，一個在1950年代，虛構的沙漠城鎮的故事」，它可以是舞台劇，也能夠是電影，總之，這是戲劇。
於是，戲裡與戲外，虛構跟真實的互文關係，是《小行星城》無法忽視的母題，甚至角色間彼此也分不清楚是戲劇設定還是真實自我。
所以，美術佈景看起來都是假的，山壁、加油站、巨大洞穴，甚至是外星人，都有著廉價且不真實的奇異魔幻感，而電影的場景能夠與舞台劇互通，口香糖彩色的沙漠小鎮，一瞬間就能來到黑白相間的紐約。
魏斯安德森這次試圖透過真實／虛幻去理解世界，而1950年代的世界，可能是原子彈剛爆炸後的世界，這個世界是「封閉」的，如同「小行星城」一般，遭致軍方管控，不能進、不能出，直到確認「安全」。
這可能是某種對於冷戰前夕的呼應，保密、防諜，美帝的反共產麥卡錫恐怖主義，似乎成為魏斯安德森在這蜜糖色濾鏡故事中，所感興趣的政治傾向。
但這仍舊是魏斯安德森的電影，百分之百，《小行星城》和過往魏斯安德森的作品同樣，分割畫面的各自場面調度，仍舊能讓這部片子處處充滿驚喜。
魏斯安德森的電影永遠不會枯燥乏味，它仍舊是奇異美妙的百寶箱，政治的冷調其實會被古怪的角色與行動抵銷，然後，它還是擁有魏斯安德森該有的可愛。
事實上，魏斯安德森同樣感興趣的也沒變，那份可愛是，他在乎那些喪母後的孩子們的生活，他在乎失去摯愛後的感受，他在乎創作者的創作困境與焦慮，然後我們可以在沙漠中，看見某些西部電影的挪移與致敬，除了經典的對峙之外，也能和角色起舞歌唱。
但是，我還是必須在這篇評論短文說，《小行星城》是屬於魏斯安德森的粉絲作品，這並不是一部好認識的電影。
最後，別忘記這篇短文一開始引用這部電影的台詞——「You can’t wake up if you don’t fall asleep」，魏斯安德森終於要用粗糙的廉價佈景，平板無華的語氣催眠觀眾，去釐清戲劇與真實的關係，或許吧。
延伸閱讀
- 【2023坎城影展】《燃冬》影評：陳哲藝十年創作轉型，橫跨千里直抵異鄉的霓虹、蒼茫東北
- 【2023坎城影展】《青春》導演王兵談命運、時間與工人：「很多人這輩子的命運，就是別人的工具」
- 【2023坎城影展】《怪物》影評：是枝裕和的變與不變，未辜負編劇坂元裕二、配樂坂本龍一的世界級陣容
- 【2023坎城影展】《落葉》影評：當代世界需要的大師電影，芬蘭名導阿基告訴大家「做工的人」該怎麼拍
- 【2023坎城影展】《The Zone of Interest》影評：影像魔術師高度原創性火力展現，擴充二戰電影美學的可能性
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。