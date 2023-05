【2023坎城影展】《小行星城》影評：魏斯安德森的豪華明星派對，一部「關於戲劇的戲劇電影」

終於,坎城影展進入第8天,迎來了本屆最耀眼的豪華明星劇組,魏斯安德森的《小行星城》——幾乎所有人都好奇的派對電影。

實際看完之後發現,我認為魏斯安德森終於相對有意識地在片中利用這些大明星,而這是一部」關於戲劇的戲劇電影」,「You can’t wake up if you don’t fall asleep」——《小行星城》,魏斯安德森。

Photo Credit: GettyImages 《小行星城》劇組團隊出席坎城影展世界首映

如果說《法蘭西特派週報》用影像致敬了雜誌編輯,使其成為一本影像書;那麼,《小行星城》就是用影像致敬了戲劇,那麼說很抽象,但是的,這是關於戲劇如何被創造、如何被觀看、如何被演出的電影,魏斯安德森一開始就這麼說了。

開場在大量魏斯安德森的標誌性鏡頭語言——橫向追蹤鏡頭,在強烈風格化的攝影機運動之中宣布,這是魏斯安德森獨有的美學電影,而後一一將這部片子的大明星們拉到觀眾眼前,介紹角色,介紹戲劇,甚至連後續的敘事,都按著劇本結構形式進行。

然後,魏斯安德森說,「我們有一個劇本,要演一個虛假的故事,一個在1950年代,虛構的沙漠城鎮的故事」,它可以是舞台劇,也能夠是電影,總之,這是戲劇。

於是,戲裡與戲外,虛構跟真實的互文關係,是《小行星城》無法忽視的母題,甚至角色間彼此也分不清楚是戲劇設定還是真實自我。

所以,美術佈景看起來都是假的,山壁、加油站、巨大洞穴,甚至是外星人,都有著廉價且不真實的奇異魔幻感,而電影的場景能夠與舞台劇互通,口香糖彩色的沙漠小鎮,一瞬間就能來到黑白相間的紐約。

魏斯安德森這次試圖透過真實/虛幻去理解世界,而1950年代的世界,可能是原子彈剛爆炸後的世界,這個世界是「封閉」的,如同「小行星城」一般,遭致軍方管控,不能進、不能出,直到確認「安全」。

這可能是某種對於冷戰前夕的呼應,保密、防諜,美帝的反共產麥卡錫恐怖主義,似乎成為魏斯安德森在這蜜糖色濾鏡故事中,所感興趣的政治傾向。

Photo Credit: 《小行星城》

但這仍舊是魏斯安德森的電影,百分之百,《小行星城》和過往魏斯安德森的作品同樣,分割畫面的各自場面調度,仍舊能讓這部片子處處充滿驚喜。

魏斯安德森的電影永遠不會枯燥乏味,它仍舊是奇異美妙的百寶箱,政治的冷調其實會被古怪的角色與行動抵銷,然後,它還是擁有魏斯安德森該有的可愛。

事實上,魏斯安德森同樣感興趣的也沒變,那份可愛是,他在乎那些喪母後的孩子們的生活,他在乎失去摯愛後的感受,他在乎創作者的創作困境與焦慮,然後我們可以在沙漠中,看見某些西部電影的挪移與致敬,除了經典的對峙之外,也能和角色起舞歌唱。

但是,我還是必須在這篇評論短文說,《小行星城》是屬於魏斯安德森的粉絲作品,這並不是一部好認識的電影。

最後,別忘記這篇短文一開始引用這部電影的台詞——「You can’t wake up if you don’t fall asleep」,魏斯安德森終於要用粗糙的廉價佈景,平板無華的語氣催眠觀眾,去釐清戲劇與真實的關係,或許吧。

延伸閱讀

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航