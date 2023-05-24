2023/05/24,
影劇

【2023坎城影展】《小行星城》影評：魏斯安德森的豪華明星派對，一部「關於戲劇的戲劇電影」

【2023坎城影展】《小行星城》影評：魏斯安德森的豪華明星派對，一部「關於戲劇的戲劇電影」
Photo Credit: 《小行星城》

我們想讓你知道的是

如果說，魏斯安德森的《法蘭西特派週報》用影像致敬了雜誌編輯，使其成為一本影像書；那麼，《小行星城》就是用影像致敬了戲劇，那麼說很抽象，但是的，這是關於戲劇如何被創造、如何被觀看、如何被演出的電影，魏斯安德森一開始就這麼說了。

終於，坎城影展進入第8天，迎來了本屆最耀眼的豪華明星劇組，魏斯安德森的《小行星城》——幾乎所有人都好奇的派對電影。

實際看完之後發現，我認為魏斯安德森終於相對有意識地在片中利用這些大明星，而這是一部」關於戲劇的戲劇電影」，「You can’t wake up if you don’t fall asleep」——《小行星城》，魏斯安德森。

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Photo Credit: GettyImages
《小行星城》劇組團隊出席坎城影展世界首映

如果說《法蘭西特派週報》用影像致敬了雜誌編輯，使其成為一本影像書；那麼，《小行星城》就是用影像致敬了戲劇，那麼說很抽象，但是的，這是關於戲劇如何被創造、如何被觀看、如何被演出的電影，魏斯安德森一開始就這麼說了。

開場在大量魏斯安德森的標誌性鏡頭語言——橫向追蹤鏡頭，在強烈風格化的攝影機運動之中宣布，這是魏斯安德森獨有的美學電影，而後一一將這部片子的大明星們拉到觀眾眼前，介紹角色，介紹戲劇，甚至連後續的敘事，都按著劇本結構形式進行。

然後，魏斯安德森說，「我們有一個劇本，要演一個虛假的故事，一個在1950年代，虛構的沙漠城鎮的故事」，它可以是舞台劇，也能夠是電影，總之，這是戲劇。

於是，戲裡與戲外，虛構跟真實的互文關係，是《小行星城》無法忽視的母題，甚至角色間彼此也分不清楚是戲劇設定還是真實自我。

所以，美術佈景看起來都是假的，山壁、加油站、巨大洞穴，甚至是外星人，都有著廉價且不真實的奇異魔幻感，而電影的場景能夠與舞台劇互通，口香糖彩色的沙漠小鎮，一瞬間就能來到黑白相間的紐約。

魏斯安德森這次試圖透過真實／虛幻去理解世界，而1950年代的世界，可能是原子彈剛爆炸後的世界，這個世界是「封閉」的，如同「小行星城」一般，遭致軍方管控，不能進、不能出，直到確認「安全」。

這可能是某種對於冷戰前夕的呼應，保密、防諜，美帝的反共產麥卡錫恐怖主義，似乎成為魏斯安德森在這蜜糖色濾鏡故事中，所感興趣的政治傾向。

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Photo Credit: 《小行星城》

但這仍舊是魏斯安德森的電影，百分之百，《小行星城》和過往魏斯安德森的作品同樣，分割畫面的各自場面調度，仍舊能讓這部片子處處充滿驚喜。

魏斯安德森的電影永遠不會枯燥乏味，它仍舊是奇異美妙的百寶箱，政治的冷調其實會被古怪的角色與行動抵銷，然後，它還是擁有魏斯安德森該有的可愛。

事實上，魏斯安德森同樣感興趣的也沒變，那份可愛是，他在乎那些喪母後的孩子們的生活，他在乎失去摯愛後的感受，他在乎創作者的創作困境與焦慮，然後我們可以在沙漠中，看見某些西部電影的挪移與致敬，除了經典的對峙之外，也能和角色起舞歌唱。

但是，我還是必須在這篇評論短文說，《小行星城》是屬於魏斯安德森的粉絲作品，這並不是一部好認識的電影。

最後，別忘記這篇短文一開始引用這部電影的台詞——「You can’t wake up if you don’t fall asleep」，魏斯安德森終於要用粗糙的廉價佈景，平板無華的語氣催眠觀眾，去釐清戲劇與真實的關係，或許吧。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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