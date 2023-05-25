海洋科學家呼籲：賞鯨指南除了保持距離，應盡速納入船隻噪音管制

環境資訊中心綜合外電；李明真 編譯；許祖菱 審校

夏天快到了，很多人開始規劃親海旅行。台灣的賞鯨季節約在4月至10月，有很高的機率能看到悠遊海中的鯨豚。不過，你的賞鯨行程是否對鯨豚友善？

為了降低對鯨豚的干擾，賞鯨業者大多須遵守賞鯨指南或規範，例如保持一定的距離、不追逐或包圍鯨豚等。不過，相關規範卻很少提到船隻本身的噪音。海洋科學家呼籲，賞鯨指南盡速納入船隻噪音管制，不要讓快樂的海上賞鯨打擾了鯨豚的日常。

長期噪音干擾會影響鯨豚，幼鯨尤其明顯

全球100多個國家有商業賞鯨，每年吸引超過1300萬人次遊客，觀光收益達數十億美元。各國賞鯨指南大不同，一般來說，會規範船隻不得太靠近鯨豚，距離至少100公尺以上；靠近鯨豚時，船隻以不產生伴流的速度行駛；船隻應從側邊或後方靠近等。但這些規範大多未管制船隻本身的噪音——一艘很吵的船和一艘安靜的船遵守的規範可能是相近的。

澳洲西澳大學（UWA）、丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）、西班牙拉古納大學（University of La Laguna）的海洋科學家近期共同發表一篇研究。他們發現，即使距離300公尺，賞鯨船發出的噪音仍會干擾鯨豚。噪音會影響鯨豚休息和覓食時間，甚至可能改變牠們呼吸、游動和潛水的模式。噪音對幼鯨的影響尤其明顯。

鯨豚平常靠聲音來溝通、導航、覓食和躲避獵食者。研究人員比較不同船隻後發現，使用汽油引擎的船隻明顯干擾到短肢領航鯨（short-finned pilot whale）的行為，並且讓幼鯨休息時間減少。

論文作者在《對話》（conversation）發表文章呼籲，賞鯨指南應管制船隻噪音。長期受到噪音干擾，可能導致鯨豚族群數量下降、或離開原本棲地。對鯨豚不利，對賞鯨業也不好。

科學家建議，靠近鯨豚時，賞鯨船噪音應設定在接近自然海洋環境噪音，在這個音量範圍內，鯨豚雖然會聽到船隻噪音，但干擾較小。

研究人員也表示，業者可選用電動船或引擎聲較小的船隻，安裝降噪裝置或使用轉速較慢的螺旋槳等，這些都有助降低噪音。

Photo Credit: eGuide Travel @ Flicker (CC BY 2.0) 雖然想更靠近一點，但保持適當距離才能讓賞鯨更友善

想想鯨豚操作更細心：賞鯨後勿加速離開

噪音問題不僅限於船隻本身，操作方式也會有影響。特別是在賞鯨完畢後，船隻加速駛離時，噪音也會跟著上升。研究人員提醒，迎風破浪讓人心情愉悅，但想想正在休息的鯨豚，請先慢速駛離，等遠一點再加速。

研究人員提出幾項建議，希望友善鯨豚的業者能自發性遵守。在接近、遠離鯨豚時船隻都應減速。例如在距離鯨豚1公里範圍時，時速降至10海浬以下；保持適當距離；換檔會讓船隻噪音變大，盡可能減少換檔次數；航向應與鯨群平行，不要將開到鯨豚群前方，妨礙牠們行進；不要突然改變速度或航向。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：保持距離還不夠 科學家呼籲：賞鯨指南也要管船隻噪音

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航