半導體人才戰：108課綱大砍自然領域學分數，後果就是理工醫農四大皆空
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從台大電機資訊學院院長張耀文教授，到聯發科董事長蔡明介，近期都提出了台灣目前高中基礎數理教育時數不夠，導致未來的科技人才素質降低的問題：「你只有考兩學分的物理，就可以進台大電機系，這不是害死我們孩子嗎？」
文：劉煥彥
台灣在全球半導體產業的領先地位眾所皆知，但在部分從業人士眼中，半導體人才危機已明顯浮現，因為少子化造成大學生人數逐年減少，投入理工科系比例又一年比一年低，意味大學理工科系學生規模正加速縮水。
另一個浮現的危機，就是人才素質弱化，而且這從12年國民教育108課綱實施後，進入大學的第一批學生，也就是目前大一學生的基礎學科能力表現弱化，就清楚反映出來。
國立台灣大學電機資訊學院院長張耀文教授長期投入半導體相關人才教育，在教學現場也有第一手觀察。他憂心忡忡地指出，人才是產業發展的根本，人才培育的問題影響產業很大。
他認為，如果台灣不改變108課綱對於自然學科的過少必修時數，真正重視對高中學生的數理教育，7到10年後台灣半導體產業是否仍有目前這樣的人才優勢，將是一個大問號。
台大大一生微積分+普化，成績明顯較上一屆弱化
張耀文教授在國科會3月於新竹舉行的「台灣半導體產學論壇」中表示，台大發現整體來說，108課綱新生（目前大一學生）在上學期的基礎學科表現，相較於上一屆（目前大二學生在前一年大一上學期時）的成績「有明顯弱化」，特別是微積分及普通化學。
如果從各學院來看，電資學院的情況還不是最糟糕的。
他日前接受《今周刊》專訪時說明，只有一個學期的成績往下掉，固然說服力有限，可能需要持續追蹤，但參與大一微積分教學的不少台大老師，以前都沒有學生基礎學科能力較前一屆大降的感覺，但從上學期以來這個感覺很明顯。
張耀文認為，台大大一學生的數學及化學程度降低，其實是個雙重危機。
第一，微積分授課老師的評分有一致性，不至於去年與今年評分標準大不同，而且許多大一微積分課程是多位老師聯合出題、共同評分。
在評分標準相對穩定下，大一同學的成績還明顯低於前一屆，這情況比成績不佳更嚴重。
第二，實施108課綱目的之一，是希望培養學生自主學習的能力，而從經驗來看，若強調自主學習，高中生學科程度的分布應更趨向M型化，通常能進台大的都是在M頭，「現在連M頭的水準都在下降」，不能不說是警訊。
「你只考兩學分物理，就進了台大電機，這不是害死我們孩子嗎？」
張耀文認為，108課綱大砍自然領域的學分數，與大一學生基礎學科成績降低有不少關聯。
大學學測只考108課綱的必修學分，而原本在99課綱，包含物理、化學、生物及地球科學的自然領域，必修共有16個學分，如今自然領域必修在108課綱只有8學分，等於上述四科各只有兩個學分。
「你只有考兩學分的物理，就可以進台大電機系，這不是害死我們孩子嗎？後果就是理、工、醫、農四大皆空，傷害了科技產業的人才培養。」
至於必修課程中四個學分的「自然探究與實作」，由於全國高中各校做法不同，他認為很難列入學測的評量內容。
對此張耀文建議，教育部宜將108課綱的自然領域，從8學分改成18個學分，也就是與學測要考的社會領域18個學分一樣，並且把「自然探究與實作」改成選修課。
蔡明介前年罕見投書：「高中數理教育若時數不夠，必導致未來人才素質降低」
其實，國內產學界憂心108課綱大砍自然領域學分數，不利台灣科技業人才的培育，不只張耀文。
很少投書媒體的IC設計龍頭、聯發科董事長蔡明介，早在2021年7月，也就是108課綱實施將滿兩年時，曾以「談數理教育與大學甄試」為題，投書自由時報，表達他的憂心及建議。
蔡明介在投書中明言，「我認為，對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低。」
「另一方面，大學入學考試政策的變動，會牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。」
「為了國家的未來，我誠摯呼籲，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視數理教育基礎的奠定，並能有效鑑別數理優秀人才，其影響甚為深遠，不可不慎。」
在這篇投書刊出後，後續也有高中校長投書，表達類似看法。
台灣半導體產業要發展，數學、物理、化學等基礎學科一定要顧好
台大電機資訊學院下有電機工程、資訊工程、電子工程、電信工程及光電工程等系所，都與半導體產業有密切關係，也是台積電、聯發科等竹科大廠長期延攬人才的來源。
因此，身為院長的張耀文，對於國內教育政策與科技業人才培養，有多年深入觀察。
他回憶，奠定全球記憶體商業化技術基礎的陽明交通大學終身講座教授施敏，以及發明了「FinFET電晶體技術」的前台積電技術長暨中研院院士胡正明，回母校台大演講時都提到，最懷念40~50年前台大給他們的，是在數學、物理有非常扎實的訓練，是真正可以用上一輩子的專業。
張耀文認為，台灣半導體產業要發展，數學、物理、化學等基礎學科一定要顧好，才有辦法做創新的研究。
「台灣要想清楚未來國家的發展方向，如果半導體是未來國家的發展命脈，那國家政策是不是要適度配合，讓這個領域的學科有基礎，才能有足夠人才支撐這個產業。」
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原標題：半導體人才系列報導》「連台大新生的成績都往下掉！」新一代人才危機浮現，恐怕與108課綱有關？台大教授的教學第一線觀察
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。