【國際新聞圖輯】英國警方成為殺害青少年的頭號嫌疑犯、紐西蘭綿羊人口比首次降至5：1

過去這一週，各國舉行了兩場世界級的會議。5月21日，由加拿大、義大利、法國、英國、德國、日本、美國，舉行的G7廣島峰會落幕，各國除了擴大對俄國制裁、宣告將著手建立一個新的AI監管標準外，也在會後發表聯合公報，重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺。

5月22日，由印度主辦的二十國集團（G20）旅遊工作組會議在喀什米爾地區開幕。由於喀什米爾在印度、巴基斯坦及中國間，仍存在主權爭議，因此印度在此舉辦會議的決定，也引發中國抗議及抵制不參加。除了中國以外，沙烏地阿拉伯、埃及和土耳其等國也選擇抵制本次會議。

本週國際上還有發生哪些大小事呢？用這些精彩照片，一次掌握。

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近日，亞洲各地天氣逐漸轉熱，5月20日，印度普拉亞格拉吉市（Prayagraj）一隻猴子站在水龍頭底下，試圖喝水。

總人口約14億的印度，有多達三分之二的人生活在鄉村地區，而許多鄉村缺乏乾淨穩定的水源，要取得日常用水相當費力且耗時。在各家庭，取水任務通常是由婦女承擔，她們每天要徒步至離家中最近距離的水源地取水，社運人士指出，這項重擔讓許多婦女身體不堪負荷，有些女孩甚至因此輟學。

對此，印度政府已設下目標，要在2024年前為全國60萬個村莊，大約1.92億個家庭提供乾淨的自來水。

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5月20日，薩爾瓦多的庫斯卡特蘭體育館（Cuscatlan Stadium），發生踩踏事件，造成至少12人死亡，數十人受傷。根據薩爾瓦多警方的說法，案發時有大批球迷試圖湧入體育館，在狹窄的入口通道產生推擠、碰撞，有些民眾跌倒、昏迷在地，還有人試圖爬上圍牆逃離現場。

薩爾瓦多體育場館的管理和安全措施，因此受到檢視。此外，這起事故還可能與球賽門票超賣與偽造票券相關。有球迷表示他們買到偽造票券，並順利進入球場，球賽主辦方也有販售過量販售票券的嫌疑。

壁畫上是梅洛尼（右）與史萊恩（左）｜Photo Credit: GettyImages

5月22日，義大利米蘭出現了一個描繪義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），與民主黨眾議員史萊恩（Elly Schlein）的壁畫，以抗議政府剝奪LGBT人士代孕、人工受孕權利的行為。

義大利的同志婚姻雖已合法化，但仍然沒有法律明訂同志可以透過代孕、人工受孕等方式，擁有自己的孩子。然而，仍有一些地方官員，包含米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）允許在沒有明確國家立法的狀態下，承認同性伴侶所生的孩子。不過在梅洛尼上任後不久，薩拉即收到一封來自內政部的信件，要求取消所有同性伴侶成為父母的資格，也引發人民並不滿走上街頭抗議。

抗議者點燃汽車以示抗議｜Photo Credit: GettyImages

5月22日，英國威爾斯兩名分別為16歲與15歲的青少年，騎乘電動自行車外出時遭撞擊身亡。由於青少年的朋友表示，死者是因為遭警方追捕而身亡的，因此警方成為殺害青少年的頭號嫌疑犯，也引發民眾不滿與大規模暴動。

5月23日，多達150名民眾走上街頭點燃汽車以示抗議，並與警方爆發衝突，襲擊趕往現場恢復秩序的警察。過程中，有15名警察受傷，其中11人需要住院治療。

5月23日，巴西民眾聚集在位於聖保羅的西班牙駐巴西領事館前，為維尼修斯聲援｜Photo Credit: GettyImages

西班牙足球聯賽皇家馬德里球星維尼修斯（Vinícius Jr.），於5月21日的比賽中遭遇種族歧視，被對手球迷辱罵「猴子」。由於維尼修斯是巴西國腳，因此事件引發巴西群情激憤，除了巴西政府親自向西班牙關切此事之外，5月23日，大批巴西民眾也聚集在西班牙駐巴西領事館前，為其抗議。里約熱內盧的救世基督像也熄燈以示聲援。

5月24日，皇家馬德里的隊員及球迷也給予維尼修斯支持。當日比賽中，皇家馬德里全隊，都穿著維尼修斯的20號球衣上場，背對著攝影鏡頭展示他的名字，並為他拍手鼓掌。

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5月25日，紐西蘭農場經理傑克森（Josh Jackson）在自己的農場中聚集羊群，他表示，由於紐國今（2023）年接連受到破紀錄大雨，及熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）的襲擊，對當地帶來巨大損傷。因此他刻意將羊群數量減少了9％，以便節省養羊的人力成本，挺過天災帶來的傷害。

紐西蘭是世界主要羊毛出口國，以養羊著名，不過根據紐西蘭最新公布的農業生產普查，截至2022年，紐西蘭全國羊群數量相較五年前減少了40萬隻，綿羊與人口的比例，也自1850年代首次記錄全國綿羊數量以來，首次降至5：1以下。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航