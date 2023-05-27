【國際新聞圖輯】英國警方成為殺害青少年的頭號嫌疑犯、紐西蘭綿羊人口比首次降至5：1
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西班牙皇家馬德里球員維尼修斯，於5月21日的比賽中遭遇種族歧視，被對手球迷辱罵「猴子」。由於維尼修斯是巴西國腳，因此事件引發巴西群情激憤，除了巴西政府親自向西班牙關切此事之外，5月23日，大批巴西民眾也聚集在西班牙駐巴西領事館前，為維尼修斯抗議。里約熱內盧的救世基督像也熄燈以示聲援。
過去這一週，各國舉行了兩場世界級的會議。5月21日，由加拿大、義大利、法國、英國、德國、日本、美國，舉行的G7廣島峰會落幕，各國除了擴大對俄國制裁、宣告將著手建立一個新的AI監管標準外，也在會後發表聯合公報，重申台海和平穩定的重要性，對國際社會的安全與繁榮不可或缺。
5月22日，由印度主辦的二十國集團（G20）旅遊工作組會議在喀什米爾地區開幕。由於喀什米爾在印度、巴基斯坦及中國間，仍存在主權爭議，因此印度在此舉辦會議的決定，也引發中國抗議及抵制不參加。除了中國以外，沙烏地阿拉伯、埃及和土耳其等國也選擇抵制本次會議。
本週國際上還有發生哪些大小事呢？用這些精彩照片，一次掌握。
近日，亞洲各地天氣逐漸轉熱，5月20日，印度普拉亞格拉吉市（Prayagraj）一隻猴子站在水龍頭底下，試圖喝水。
總人口約14億的印度，有多達三分之二的人生活在鄉村地區，而許多鄉村缺乏乾淨穩定的水源，要取得日常用水相當費力且耗時。在各家庭，取水任務通常是由婦女承擔，她們每天要徒步至離家中最近距離的水源地取水，社運人士指出，這項重擔讓許多婦女身體不堪負荷，有些女孩甚至因此輟學。
對此，印度政府已設下目標，要在2024年前為全國60萬個村莊，大約1.92億個家庭提供乾淨的自來水。
5月20日，薩爾瓦多的庫斯卡特蘭體育館（Cuscatlan Stadium），發生踩踏事件，造成至少12人死亡，數十人受傷。根據薩爾瓦多警方的說法，案發時有大批球迷試圖湧入體育館，在狹窄的入口通道產生推擠、碰撞，有些民眾跌倒、昏迷在地，還有人試圖爬上圍牆逃離現場。
薩爾瓦多體育場館的管理和安全措施，因此受到檢視。此外，這起事故還可能與球賽門票超賣與偽造票券相關。有球迷表示他們買到偽造票券，並順利進入球場，球賽主辦方也有販售過量販售票券的嫌疑。
5月22日，義大利米蘭出現了一個描繪義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），與民主黨眾議員史萊恩（Elly Schlein）的壁畫，以抗議政府剝奪LGBT人士代孕、人工受孕權利的行為。
義大利的同志婚姻雖已合法化，但仍然沒有法律明訂同志可以透過代孕、人工受孕等方式，擁有自己的孩子。然而，仍有一些地方官員，包含米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）允許在沒有明確國家立法的狀態下，承認同性伴侶所生的孩子。不過在梅洛尼上任後不久，薩拉即收到一封來自內政部的信件，要求取消所有同性伴侶成為父母的資格，也引發人民並不滿走上街頭抗議。
5月22日，英國威爾斯兩名分別為16歲與15歲的青少年，騎乘電動自行車外出時遭撞擊身亡。由於青少年的朋友表示，死者是因為遭警方追捕而身亡的，因此警方成為殺害青少年的頭號嫌疑犯，也引發民眾不滿與大規模暴動。
5月23日，多達150名民眾走上街頭點燃汽車以示抗議，並與警方爆發衝突，襲擊趕往現場恢復秩序的警察。過程中，有15名警察受傷，其中11人需要住院治療。
西班牙足球聯賽皇家馬德里球星維尼修斯（Vinícius Jr.），於5月21日的比賽中遭遇種族歧視，被對手球迷辱罵「猴子」。由於維尼修斯是巴西國腳，因此事件引發巴西群情激憤，除了巴西政府親自向西班牙關切此事之外，5月23日，大批巴西民眾也聚集在西班牙駐巴西領事館前，為其抗議。里約熱內盧的救世基督像也熄燈以示聲援。
5月24日，皇家馬德里的隊員及球迷也給予維尼修斯支持。當日比賽中，皇家馬德里全隊，都穿著維尼修斯的20號球衣上場，背對著攝影鏡頭展示他的名字，並為他拍手鼓掌。
5月25日，紐西蘭農場經理傑克森（Josh Jackson）在自己的農場中聚集羊群，他表示，由於紐國今（2023）年接連受到破紀錄大雨，及熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）的襲擊，對當地帶來巨大損傷。因此他刻意將羊群數量減少了9％，以便節省養羊的人力成本，挺過天災帶來的傷害。
紐西蘭是世界主要羊毛出口國，以養羊著名，不過根據紐西蘭最新公布的農業生產普查，截至2022年，紐西蘭全國羊群數量相較五年前減少了40萬隻，綿羊與人口的比例，也自1850年代首次記錄全國綿羊數量以來，首次降至5：1以下。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」