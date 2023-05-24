台積電：德國設廠案協商中最快8月決定，發行200億元公司債籌資擴建廠房設備

（中央社）台積電業務開發資深副總經理張曉強今（24）日告訴記者，台積電赴德國設廠案的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。

《路透社》報導，張曉強表示：「我不想談及此事的政治面問題，但我確實認為，我們有需要提供客戶多元的供應來源。」他還說，歐洲「在客戶群（及）需求方面，具有非常特殊的地理重要性」。

張曉強沒有證實赴德設廠將獲多少補助，成本有多少，或是哪些企業可能參與其中。德國經濟部發言人向《路透社》證實，德方與台積電的協商仍在進行中，但該名發言人未闡明細節。

德媒本月稍早報導，台積電規劃與博世（Bosch）、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等汽車和半導體廠商成立合資公司，在德國德勒斯登（Dresden）興建晶圓廠。

據報導，台積電規劃投資70億歐元，包含所有費用總投資額可能達100億歐元（約新台幣3400億元），台積電正與德國政府討論補貼，不過尚未做出最後決定。

台積電擠下騰訊，奪回亞洲市值最高公司寶座

（中央社）《彭博社》（Bloomberg News）報導，台積電在晶片公司股價反彈幫助下，已擠下中國網路巨頭騰訊，重新奪回亞洲市值最高公司寶座。

台積電股價5月以來已上漲逾6%，市值來到近4500億美元，這得益於全球對人工智慧（AI）的持續狂熱，以及日本等國家為推動本地晶片製造而提供的大量優惠措施。

騰訊股價本月在香港橫盤整理，部分原因是廣告銷售令人失望，市場原本預期，騰訊股價可受到中國重新開放的激勵。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師查爾斯．岑（Charles Shum）指出，下半年伺服器晶片需求復甦，以及蘋果公司推出新產品，應該會成為台積電今（2023）年股價表現的催化劑。

台積電籌資擴建廠房設備，發行200億元公司債

晶圓代工廠台積電23日公告發行新台幣200億元無擔保普通公司債，資金將用於新建擴建廠房設備。

台積電23日公告，決定發行200億元普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額114億元，7年期乙類發行金額26億元，10年期丙類發行金額60億元。

甲類固定年利率1.6%、乙類固定年利率1.65%、丙類固定年利率1.8%。台積電指出，將委任國泰世華商業銀行為主辦承銷商，募得資金將用於新建擴建廠房設備。

因應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於2月14日核准不高於新台幣600億元的額度，在國內市場募集無擔保普通公司債，23日決定發行的普通公司債是台積電今年度第3期公司債。

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核稿編輯：翁世航