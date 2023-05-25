COVID-19疫情再度升溫：二次確診會更嚴重嗎？醫揭居家照護六大重點

文：潮健康／林岱樓醫師（全煜耳鼻喉科診所耳鼻喉專科醫師 ）

二次確診症狀與第一次不同？完全接種疫苗還是會再染疫？

Photo Credit: 潮健康

雖然疫情下降，但近期許多人再次出現「二度確診」。二度確診通常以哪些症狀較常見？二度確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）可能產生的症狀，取決於先前感染的嚴重程度、所涉及的病毒種類變異和人的免疫反應等因素。COVID-19的再次感染常見症狀可能包括：發燒、咳嗽、氣短或呼吸困難、疲勞、肌肉或身體酸痛、頭痛、味覺或嗅覺喪失、咽喉腫痛、鼻塞或流鼻涕、噁心或嘔吐、腹瀉。

上述的症狀聽起來，似乎和初次感染的症狀其實差異不大。通常與第一次確診是否有差異？在第一次感染時，免疫系統第一次遇到病毒，會產生抗體和免疫細胞，專門針對病毒將其從體內清除。如果再次感染同樣的病毒，基本上應該就會快速做出反應而不會有太明顯或嚴重的症狀。

不過，如果病毒已經變異為免疫系統不能很好辨的新種類，就會導致不同的免疫反應，產生不同的抗體和免疫細胞來對抗病毒，同時也會出現嚴重程度不一的症狀。

雖然再次感染COVID-19是可能的，但它仍然相對少見，而且大多數感染過COVID-19的人至少對該病毒產生了某種程度的免疫力。然而，該病毒的新變種的出現，意味著免疫力可能無法提供完全的保護。接種疫苗仍然是預防COVID-19及其變種的有效方法。

然而，即使一個人已經完全接種了疫苗，也是可能發生COVID-19的二度感染，儘管接種疫苗的人被感染的嚴重疾病和住院的風險通常較低。如果你出現任何COVID-19的症狀，特別是如果你有感染史或是有較高的嚴重疾病風險，還是建議尋求醫療協助及進一步評估。（推薦閱讀：沒染疫卻頻感冒、大小病不斷？ 營養師：吃滿「維生素A、B、C」終結身體免疫荒）

二次確診嚴重度比第一次低？哪些族群要吃抗病毒藥物？

Photo Credit: 潮健康

二次確診的危險性比第一次確診低嗎？如前面提到的部分，再次感染COVID-19的症狀會跟他個人的身體狀況及病毒的變異種類有相關，所以二次確診的危險性跟第一次確診，是不太容易去比較誰比較嚴重或危險的。目前的一些相關文獻顯示重複確診和首次確診的嚴重程度沒有顯著差異。不過另外有一篇文獻指出，二次確診的患者雖然不常見，但嚴重度似乎有略微上升，長新冠症狀的比例也較高。

而哪些人群可能要特別注意二次確診呢？ 主要還是像老年人、有糖尿病或心臟病等潛在健康狀況的人，以及免疫系統較弱或者甚至是有免疫疾病的人。這類型的族群，一來是身體狀況、抵抗力及免疫力都較低，二來都是需要較常出現在醫療場域的族群，這些都是比較有可能二次確診，同時也是風險症狀會是比較高的一批患者。而針對這些族群，建議還是要做好自身的基本防護及完整施打疫苗。

目前二次確診時還需要吃抗病毒藥物嗎？關於抗病毒藥物的部分，依據現行的法規，抗病毒仍是會建議使用在高危險族群的初期感染。高危險族群包括：年齡大於65歲、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、BMI≧30、懷孕（或產後6週內）、影響免疫功能之疾病。

二次確診的居家照護重點？醫叮嚀：三種營養來源要補充

Photo Credit: 潮健康

如果二次確診後症狀不嚴重，又抽不出時間到診所的患者，可以直接到藥局購買一些感冒相關的藥物，搭配閱讀盒裝說明及初步詢問藥師，應該就可以獲得初步的症狀緩解。如果症狀還是相對嚴重的話，建議還是到診所和是醫院尋求進一步的評估和治療。

至於飲食的部分，原則上就是清淡飲食、少量多餐為主，特別要避免一些辣油炸及太過滾燙的食物，咖啡也請酌量引用（建議每日一杯以內），菸酒當然能免則免。另外也請記得多補充水分及電解質，讓身體可以獲得足夠的補給。如果可以的話，也建議多攝取一些維他命B群、維他命C及鋅，幫助身體可以盡快的恢復。

二次確診的居家照護重點，以及如何預防重複感染？如果您不小心二次確診，依據目前降級之後的現行規範來說，您其實跟一般常人的行動是沒有差別的。不過，基本上還是建議您進行自主健康管理，避免到人潮壅擠的地區，盡量全程配戴口罩，避免於他人共餐，可以的話，能有自己的房間會更輕鬆方便。同時也盡量避開老人、小孩及孕婦這個族群。

若您是一般正常健康的二次確診患者，建議準備好相關藥物及飲食，好好休息及多補充水分。另外，特別注意是否有高燒不退、呼吸困難等症狀，如果此類的症狀持續，建議可以到醫院或診所尋求協助及諮詢。若您是高危險族群的二次確診者，如果症狀輕微，建議可以先服用藥物並觀察，如果症狀較為嚴重，也可以儘早前往醫院做進一步的治療及評估。

至於如何預防重複感染，基本上還是建議減少出沒在人潮擁擠的區域，如果必須要去的話，建議可以考慮配戴口罩及多洗手。另外，保持規律的運動、健康飲食、充足睡眠及一些保健食品的攝取也能有所幫助。（推薦閱讀：輕症在家要備哪些藥？如何好得快？醫曝孩子出現「5症狀」快送醫）

二次確診與腸病毒如何區分？併發症比COVID-19更嚴重？

近期又將進入腸病毒高峰，如何簡易辨別是二次確診或感染腸病毒？哪些情況發生應盡快就醫？二次確診的患者多半是高燒及上呼吸道症狀為主，而腸病毒雖然可以引發多種疾病，其中很多是沒有症狀的感染，或只出現類似一般感冒的輕微症狀。其中兩個常見的像是手足口病（hand-foot-mouth disease）及疱疹性咽峽炎（herpangina），可能會引起吞嚥疼痛及手腳紅疹，患者自己也可以多多注意。