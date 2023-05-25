美國與巴布亞紐幾內亞簽署防務協議，巴紐總理：國家不會成為「發動戰爭」的基地
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美國和巴布亞紐幾內亞簽署一項安全協議後，巴布亞紐幾內亞總理本週二表示，該國不會被用作「發動戰爭」的基地，與美國簽訂的國防協議禁止「進攻性軍事行動」。
文：德國之聲中文網
本週一（5月22日），美國和巴布亞紐幾內亞簽署了一項安全協議，內容包括允許美國軍隊進入巴布亞紐幾內亞的水域和港口。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在簽字儀式上表示，這項《防務合作協議》（The Defense Cooperation Agreement）將增強巴布亞紐幾內亞國防軍提供人道主義援助和救災的能力，也將促使巴美兩國軍隊更多地展開共同訓練。布林肯還表示，美國將全面深化與巴紐的夥伴關係。他預計與美國企業的合作將為該國帶來數百億美元的新投資。
巴布亞紐幾內亞總理詹姆斯・馬拉佩（James Marape）此前向媒體表示，隨著該防務協議的簽署，美國將在今後十年裡增加在該國的軍事存在。
與美國簽署新的安全協議之舉，週一當天引發巴布亞紐幾內亞大學生抗議。他們擔心，該協議可能使巴紐捲入美中之間的戰略競爭。中國一直是巴布亞紐幾內亞主要的基礎設施投資者。
週一晚間，馬拉佩在與布林肯共同舉行的新聞發布會上表示，「沒有什麼好擔心的」，該協議更新了與美國現有的軍事關係，「與中國沒有任何關係」。他說，「我們與中國政府保持著健康的關係，他們是一個重要的貿易夥伴。」
馬拉佩還向FM100廣播電台表示，巴布亞紐幾內亞不會被用作 「發動戰爭」的基地，其中一項特別條款指出，「與美國的夥伴關係不會被利用於從巴布亞紐幾內亞發動進攻性軍事行動。」此外，馬拉佩說，該協議不是一個條約，不需要議會批准。他將在本週四公佈協議全文，供公眾監督。
人口僅900萬的巴布亞紐幾內亞位於連接美國和盟國澳洲的重要海上通道和國際海底電纜附近，自然資源豐富，但大多未被開發，軍力也較為薄弱。
拜登無法出行，親自給巴紐總理打電話
美國總統拜登（Joe Biden）原計劃訪問巴布亞紐幾內亞，並出席在該國首都摩斯比港舉行的美國太平洋島嶼論壇會議，但卻因美國國內債務上限談判而臨時取消了出訪，改由國務卿布林肯參加。不過，拜登親自給馬拉佩的手機打了電話，表達了歉意，並邀請馬拉佩參加9月在華盛頓舉行的美國-太平洋島嶼峰會。
去年，北京與太平洋島國所羅門群島簽署了一項安全協議，引發澳洲、紐西蘭和美國的擔憂。加之圍繞台灣問題的緊張局勢，美國及其盟國試圖阻止更多太平洋島國與中國建立安全關係。
北京：警惕地緣政治博弈
對於美國和巴布亞紐幾內亞簽署的防務協議，澳洲國防部長理查德・馬爾斯（Richard Marles）表示歡迎。中國外交部發言人毛寧週一在例行記者會上表示，中方對有關各方同巴紐等太平洋島國開展正常交往和平等互利合作不持異議，需要警惕的是以合作之名搞地緣政治博弈，同時我們也認為，任何合作都不應當針對第三方。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。