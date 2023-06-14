【大人學】你不必因為嫉妒別人而感到羞愧——談談羨慕與嫉妒的差別

內容口述：姚詩豪

整理：林靖淳

前陣子，我在兩個「臉友」分享不同事情的po文底下，看到很類似的留言。這兩則留言都是關於「嫉妒」。

第一個臉友的po文，是在抱怨他同事很厚臉皮、經常主動跟老闆爭取東西，想問大家要怎麼對付這種討厭的同事。於是很多人就開始在留言討論，不過我注意到，底下有個人反問他：「你是不是嫉妒這個同事啊？你會不高興，是不是因為你也想擁有這些東西，卻不敢跟老闆爭取？」

第二個臉友的po文，則是在說她非常討厭「綠茶女」，這種人總喜歡在男生面前裝得楚楚可憐，讓男生自願當工具人。在這則貼文下面的留言串中，也有人問這個女生：「妳是不是在嫉妒她呀？」

「嫉妒」其實是個非常有趣的課題，因為我們處在群體社會中，必定常會與人互動。有互動，自然就有「比較」；而比較之後，我們如何看待與他人之間的差距，也會連帶影響我們與人相處的態度，以及後續的行動。

因比較而生的感受除了「嫉妒」，還有「羨慕」。這次，我們就一起來思考看看，嫉妒和羨慕到底有什麼差別吧！

依照字典解釋，「嫉妒｣指的是看到別人比自己好，於是希望「對方得不到」他目前擁有的事物；「羨慕｣指的則是，看到別人比自己好，希望「自己也能得到」對方擁有的事物。

但我認為兩者最大的差別，其實在於「我們與目標對象的距離遠近」。

我們對於社經地位超前我們很多的人，通常會心生羨慕。比方說，在新聞上看見某位身價億萬的企業家買了私人飛機，多數人心裡會覺得：「哇！真不愧是大企業家，想坐飛機就直接買一台，太羨慕了！｣ 我們會把這樣的事情當作茶餘飯後的話題，但卻不會對這樣的大人物感到憤恨。

可是對於我們周邊社經地位差不多的人，當他們只是比我們擁有多一些東西，我們就很容易心生嫉妒。

比方說，如果某天我們看到隔壁鄰居換了一台新車，而且還是要價不斐的名車，我們心裡想的大概不會是「好羨慕」，反而是「認識這麼多年，我看他也不怎麼有錢啊，居然可以買名車｣。接著，心裡就會不以為然，懷疑對方是不是用不正當手段才買得起這台車。

為何對於社經地位差不多的人，我們常有嫉妒之心？

同樣是認為別人比我們好，為什麼對象不同，心態上會有這麼大的差異呢？我歸納了兩個原因：

原因一：無法歸因責任

看到社經地位超前我們很多的人，可以過上我們無法擁有的生活時，我們可以把輸的理由歸因給家世背景，或者時機運氣。

相反地，如果對方的條件與我們相近，這時候我們還差人一截，就沒有可以推卸的理由了。所以這種嫉妒心，往往會發生在我們與周遭的人之間。

原因二：自尊嚴重地被傷害

另一個讓我們容易對周遭的人心生嫉妒的原因，則是因為當我們落後這些人，會感覺顏面掃地、自尊大幅被傷害。

以籃球比賽來舉例，當我們有機會與NBA球員對打，因為賽前就知道雙方的實力懸殊了，所以即使輸了，也不會感到意外，甚至還很高興有機會與對方切磋。

相反地，如果一起打球的對象換成常一起打球的球伴，我們如果表現得很差，心中一定就很不是滋味。

透過三招，正確運用你的嫉妒心

如果你常常因嫉妒別人而感到鬱悶或不高興，我會建議你試著把焦點「從他人身上轉回自己」。最關鍵的問題並不是對方行為的對錯，而是你究竟想要什麼。

我們可以用好的心態與行動，去追尋我們渴望的事物。

1. 提醒自己，不必因為心生嫉妒而自責

看到別人過得比自己好時，我們內心的焦慮與憤恨產生的反射情緒，其實是大腦自動產生的訊號。

所以，當你心裡有嫉妒或不開心的感覺，這並不代表你的人格很糟糕，也不代表你仇視自己的朋友。與其為此自責，不如嘗試正視這個感受，選擇更積極和合適的因應方式，像是以下兩點。

2. 誠實面對內心的渴望

事實上，我們很多人並不知道自己到底想要什麼，直到察覺自己嫉妒某些朋友，才發現原來他們擁有的東西，也是我們想獲得的。

假如多年來，我都不覺得自己要有另一半，直到我發現我會嫉妒某些朋友的戀愛史豐富，或有幸福美滿的家庭，我才知道自己其實也嚮往一份真摯的感情。

發現自己內心的渴望之後，我們可以進一步想想：那該如何達成？

3. 向嫉妒的對象請益

向嫉妒的對象學習，也是我們實踐內心渴望的好方式。也許從他們成功的經驗中，我們可以找到自己能善用的方法，把嫉妒轉換成力量，讓自己變得更好。

總的來說，看到別人比自己好的時候，我們該做的並不是怨恨他人、也不是責備起嫉妒心的自己，我們該做的，反而是設定計畫、採取行動，讓自己逐步獲得內心渴望得到的東西。

這麼一來，我們一定能將嫉妒心轉化為前進的動力，慢慢往自己期待的人生邁進喔！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

原標：你不必因為嫉妒別人而感到羞愧——談談羨慕與嫉妒的差別

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九