前美國國務卿季辛吉迎來百歲生日，如何評價這位充滿爭議的外交奇才？
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這位迄今仍樂於在國際議題上表達觀點的美國前國務卿同時也是一位充滿爭議的人物。對他褒獎的人認為他是一個有談判天賦的精明的現實政治家。批評者則認為，他是以權力為中心的不擇手段的人，甚至是戰爭罪犯。
文：德國之聲中文網（德新社等）
季辛吉（Henry Kissinger）如今已經重聽並且一隻眼睛失明。他也做過多次心臟手術。儘管如此，他仍狀態很好，儘管有時似顯思維緩慢、表達不易理解。
新近在接受美國電視台採訪時，他就俄羅斯入侵烏克蘭表示：「我想，我們在年底前就會提到談判步驟、甚至是真正的談判。」他也並不缺乏自信：在被問及中國國家主席習近平是否會接他的電話時，季辛吉說，「很有可能」，並且普亭（Vladimir Putin）也會這麼做。
從納粹德國逃往美國
季辛吉1923年5月27日出生在德國弗爾特（Fürth）的一個德國－猶太家庭。1938年，這個家庭從納粹統治之下逃往美國。季辛吉之後在紐約長大。據說，青少年時期，他非常羞澀，很少開口講話。如今，季辛吉仍帶有很重的德國口音。成為美國公民後，1943年他應徵入伍，二戰期間曾在德國為美軍從事反間諜工作。
返回美國後，他憑藉獎學金在哈佛大學就讀政治學，並於1954年獲得博士學位。之後，他在哈佛任教，並成為國際政治領域的知名專家。1969年，尼克森（Richard Nixon）任命其為安全顧問。之後，他還同時兼任國務卿。在尼克森的繼任者福特（Gerald Ford）任下也仍擔當國務卿一職。
對中國秘密訪問
季辛吉以所謂「穿梭外交」頻繁往來於各國首都之間，在衝突方之間調停。
1971年，季辛吉途經巴基斯坦對中國進行秘密訪問，與時任中國總理周恩來會晤，為尼克森次年訪華做準備。中美則在1979年1月1日正式建交。
季辛吉也在與前蘇聯的秘密談判中穿針引線，成功實現首輪限制戰略武器談判（SAL I）。此外，1973-1974年，他也調停斡旋，促成第四次中東戰爭的結束。
爭議：柬埔寨被轟炸、智利政變
對許多人來說，季辛吉迄今仍被認為是外交奇才，然而，這也只是歷史的一面。批評者認為，他是一個無視道德的權力政客，對獨裁者也會予以支持，只要符合他的利益。1972年的一次採訪中，他曾將自己比作一個牛仔，單槍匹馬衝鋒陷陣。後來，他曾為這一表態表示後悔。
在不少戰爭與危機中，季辛吉所扮演的角色至少也令人存疑。比如越南戰爭：據稱，1968年，季辛吉阻止了一項幾近達成的和平協議，以幫助尼克森勝選。1973年，他與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）經過多年的秘密談判達成一項和平協議。二人均獲得諾貝爾和平獎，但戰爭一直持續到1975年。黎德壽拒絕領獎。季辛吉後來則希望交還該獎。
另一有爭議的是，季辛吉在越戰中秘密轟炸柬埔寨所扮演的具體角色。批評者指責說，他的行為帶來的後果促使紅色高棉在該國上台。此外，1975年支持印尼對東帝汶的血腥入侵也是季辛吉外交生涯上的一個污點。而1973年，據稱季辛吉與美國中央情報局捲入了智利將軍皮諾契特（Augusto Pinochet）對該國民選總統的血腥政變。
在接受一家美國電視台採訪時，他被問及轟炸柬埔寨一事，季辛吉表示憤怒，稱採訪的主題是他100歲生日，而所問的是60年前的事情。
尼克森辭職後，季辛吉繼續擔任國務卿，直到民主黨總統卡特（Jimmy Carter）1977年就職。然而，他並未從公眾視野中消失，而是成立了一家諮詢公司，出版了多本書作，並在高齡之際至今仍是屢受邀請的嘉賓，就外交政策發表分析。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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