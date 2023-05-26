前美國國務卿季辛吉迎來百歲生日，如何評價這位充滿爭議的外交奇才？

文：德國之聲中文網（德新社等）

季辛吉（Henry Kissinger）如今已經重聽並且一隻眼睛失明。他也做過多次心臟手術。儘管如此，他仍狀態很好，儘管有時似顯思維緩慢、表達不易理解。

新近在接受美國電視台採訪時，他就俄羅斯入侵烏克蘭表示：「我想，我們在年底前就會提到談判步驟、甚至是真正的談判。」他也並不缺乏自信：在被問及中國國家主席習近平是否會接他的電話時，季辛吉說，「很有可能」，並且普亭（Vladimir Putin）也會這麼做。

從納粹德國逃往美國

季辛吉1923年5月27日出生在德國弗爾特（Fürth）的一個德國－猶太家庭。1938年，這個家庭從納粹統治之下逃往美國。季辛吉之後在紐約長大。據說，青少年時期，他非常羞澀，很少開口講話。如今，季辛吉仍帶有很重的德國口音。成為美國公民後，1943年他應徵入伍，二戰期間曾在德國為美軍從事反間諜工作。

返回美國後，他憑藉獎學金在哈佛大學就讀政治學，並於1954年獲得博士學位。之後，他在哈佛任教，並成為國際政治領域的知名專家。1969年，尼克森（Richard Nixon）任命其為安全顧問。之後，他還同時兼任國務卿。在尼克森的繼任者福特（Gerald Ford）任下也仍擔當國務卿一職。

對中國秘密訪問

季辛吉以所謂「穿梭外交」頻繁往來於各國首都之間，在衝突方之間調停。

1971年，季辛吉途經巴基斯坦對中國進行秘密訪問，與時任中國總理周恩來會晤，為尼克森次年訪華做準備。中美則在1979年1月1日正式建交。

季辛吉也在與前蘇聯的秘密談判中穿針引線，成功實現首輪限制戰略武器談判（SAL I）。此外，1973-1974年，他也調停斡旋，促成第四次中東戰爭的結束。

爭議：柬埔寨被轟炸、智利政變

對許多人來說，季辛吉迄今仍被認為是外交奇才，然而，這也只是歷史的一面。批評者認為，他是一個無視道德的權力政客，對獨裁者也會予以支持，只要符合他的利益。1972年的一次採訪中，他曾將自己比作一個牛仔，單槍匹馬衝鋒陷陣。後來，他曾為這一表態表示後悔。

在不少戰爭與危機中，季辛吉所扮演的角色至少也令人存疑。比如越南戰爭：據稱，1968年，季辛吉阻止了一項幾近達成的和平協議，以幫助尼克森勝選。1973年，他與北越談判代表黎德壽（Le Duc Tho）經過多年的秘密談判達成一項和平協議。二人均獲得諾貝爾和平獎，但戰爭一直持續到1975年。黎德壽拒絕領獎。季辛吉後來則希望交還該獎。

另一有爭議的是，季辛吉在越戰中秘密轟炸柬埔寨所扮演的具體角色。批評者指責說，他的行為帶來的後果促使紅色高棉在該國上台。此外，1975年支持印尼對東帝汶的血腥入侵也是季辛吉外交生涯上的一個污點。而1973年，據稱季辛吉與美國中央情報局捲入了智利將軍皮諾契特（Augusto Pinochet）對該國民選總統的血腥政變。

在接受一家美國電視台採訪時，他被問及轟炸柬埔寨一事，季辛吉表示憤怒，稱採訪的主題是他100歲生日，而所問的是60年前的事情。

尼克森辭職後，季辛吉繼續擔任國務卿，直到民主黨總統卡特（Jimmy Carter）1977年就職。然而，他並未從公眾視野中消失，而是成立了一家諮詢公司，出版了多本書作，並在高齡之際至今仍是屢受邀請的嘉賓，就外交政策發表分析。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九