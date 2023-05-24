2023 TTE旅展韓國館 每日抽出一位下單幸運兒加碼獲得AirPods 韓國現代創新舞蹈公演『愛舞動』時隔十年來台演出

韓國觀光公社繼5/12-14於華山舉辦韓國文化觀光大展受到廣大迴響後，緊接著於5/26-29台北世貿一館舉辦的台北國際觀光博覽會(TTE) D523攤位繼續進行推廣活動。在韓國館不僅有舞台區可以看到表演團體『愛舞動』帶來的精采表演，館內還有16間旅行社、6間航空公司輪流提供訪韓商品、以及10個宣傳單位提供最新的韓國旅遊資訊。

本次韓國館的設計，是以2023-2024韓國訪問年的色系為主，並介紹了K-Culture的多樣特色，包含了韓國慶典、運動觀光、公演觀光、K-POP演唱會。同時，館內也舉辦集點活動，凡前往本次參展的釜山、大邱、仁川、忠清北道、全羅南道、慶尚北道、濟州島等10個攤位完成6個任務，即可把韓國觀光公社吉祥物Kingdom Friends玩偶夾帶回家！

舞台區除了有旅遊問答及遊戲之外，韓國常設公演「愛舞動 - SaChoom」是本次韓國館一大亮點。「愛舞動 - SaChoom」是一齣不用語言僅透過舞蹈來表達三個主人公之間愛情與友情的舞蹈音樂劇結合了Hiphop、Breaking、Waacking、Urban、爵士舞、現代舞、霹靂舞、探戈、K-POP等多樣的舞蹈因為是無對白的演出方式，即使是外國的觀眾也能輕鬆投入劇情之中跟著音樂搖擺！本次是10年後再度來到台北的旅展現場演出，喜歡韓國公演的朋友絕對不可錯過這難得的欣賞機會！

此外，在銷售區有多家旅行社提供韓國慶典商品及觀光重點城市團體旅遊行程，還有二大OTA提供韓流及公演觀光類的一日遊商品，另外，尋找機票的朋友，也可以到大韓航空、韓亞航空、濟州航空、真航空、德威航空、和釜山航空的攤位進行購買。本次於韓國館現場下訂不但有精美的下單禮可以拿，每日還會加碼於當日下單的朋友中抽一位加碼贈送AirPods！

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示：「為了2023-2024韓國訪問年，韓國觀光公社不但準備了多樣化的宣傳活動，另一方面，我們也與旅行社一同開發K-Culture相關的各式旅遊商品，期盼大家都可以找到最滿足自己喜好的行程，並發現韓國更多樣貌的魅力。」