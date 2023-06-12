【國際大人物】EP2｜跟馬斯克從合作到分道揚鑣，催生ChatGPT的山姆．阿特曼想把AI推向何處？
我們想讓你知道的是
對我們一般人來說，AI如果發展到極致，大概就像鋼鐵人電影裡的賈維斯那樣，可以隨時接收指令辦事，讓我們可以過更方便的生活。而身為ChatGPT幕後推手的山姆．阿特曼（Sam Altman），從小就相信「電腦將學會思考」，也相信人工智慧是未來的趨勢。2015年的時候，阿特曼和馬斯克在一場演講上討論過，如果要擁有美好的未來，就要確保「人性」。後來兩人共同創立了OpenAI這個非營利組織，為的是發展可以造福全人類的人工智慧。
文：陳韻安
自從ChatGPT出現後，近期大眾討論熱度最高的，大概就是「人類會不會被AI取代」的話題。一開始這個想法的確讓人有點焦慮，不過讓ChatGPT「出生」的幕後推手，也就是OpenAI這間公司的執行長——山姆・阿特曼（Sam Altman），其實更讓人好奇。
這個人大學沒念完、卻可以在不到30歲的時候，就成為掌管一流新創育成中心的知名人物，但執行長當得好好的，又決定辭職跟馬斯克一起創辦OpenAI。雖然後來馬斯克和其他名人，變成是呼籲暫停AI發展的一方，但阿特曼完全沒有動搖，還是相信自己走在正確的路上。到底阿特曼選擇投入AI，是會讓AI發展得更好，還是可能造成AI毀滅世界的結果？
從小相信「電腦終會思考」，三個關鍵字認識阿特曼
阿特曼既然是ChatGPT的幕後推手，不妨先來問問ChatGPT，看看這個大型語言模型，會怎麼介紹它的老闆。
如果要用三個關鍵字來介紹阿特曼的話，ChatGPT給我們的答案是創業、人工智慧和社會影響力，既然如此，我們就用這三個關鍵作為認識阿特曼的起點。先來看看阿特曼是如何從小與AI解下不解之緣。
在8歲的時候，阿特曼收到電腦當作生日禮物，也在同一年學會寫程式和組裝電腦。他在華爾街日報的一篇報導，提到他最清晰的童年記憶，就是某一天在把玩電腦的時候，突然意識到「總有一天，電腦會學會思考」。或許阿特曼在小時候，還不知道他的想法，就是後來被叫做「人工智慧」的一門學問，但阿特曼就這樣帶著對電腦的興趣和天賦，進到史丹福大學的電腦科學系。
面對這種天才小孩，阿特曼的爸媽似乎沒有太擔心他的未來，而是更在乎他的價值觀。
阿特曼的爸爸，除了自己花很多心力在非營利組織上，其實也常常叮嚀阿特曼「你要一直幫助別人——就算你認為自己沒有時間，你也要想辦法幫忙」。有可能正是這種「盡力幫助別人」的教育，讓阿特曼特別容易注意到別人面對的難題，會勇於指出問題，並且很行動派的想辦法解決。
舉個例子，在阿特曼中學的時候，學校曾經舉辦了以「性」為主題的活動，結果引來基督教團體的批評。阿特曼對這件事的反應很特別，不同於當時主流的保守風氣，他直接向整個社區公開出櫃，然後問學校是想成為包容不同意見、還是壓制思想的地方。
出櫃這件事，在2000年左右、思想相對保守的美國中西部，並不是一件容易的事，從這邊也可以看出，阿特曼不僅擁有過人的勇氣與社會意識，並且懂得善用與發揮自我的社會影響力。
人工智慧、社會影響力，這些我們都在阿特曼的成長背景，找到一些線索了，那「創業」呢？
其實阿特曼大學只念了兩年，就跑去創業了，第一個創業的內容，是推出叫做「Loopt」的App，功能是讓朋友之間分享彼此的定位資訊。重點來了，雖然這不是阿特曼唯一的創業經驗，不過正是從Loopt這間公司，阿特曼才開啟了跟美國知名新創育成中心—Y Combinator的緣分。
28歲當上頂級創投執行長，阿特曼帶來哪些改變？
先科普一下Y Combinator是什麼。
美國矽谷除了有很多知名企業，也有不少幫助新創公司成長的育成中心或孵化器（Incubator）。通常被簡稱「YC」的Y Combinator，就是其中一間新創公司育成中心，像是Airbnb、Dropbox、Pinterest，都是YC一手培養出來的新創公司。當阿特曼第一次創業的時候，Loopt就是接受YC輔導的第一批公司之一，所以阿特曼可以說是YC的第一屆畢業生。
雖然有這層關係，但是當阿特曼28歲被YC的創辦人，也就是矽谷創業教父保羅・格雷厄姆（Paul Graham），指定為YC新任執行長的時候，還是讓很多人非常驚訝。格雷厄姆則是在YC的公告中提到，他覺得阿特曼同時有驚人的效率，但本質上又很善良，這是在投資前期很需要的特質。而且阿特曼對於新創公司的了解，也比他本人還要透徹，所以要讓YC成長，阿特曼是最佳人選。
那當阿特曼上任之後，真的有讓YC變得不一樣嗎？我們可以從幾個地方，來觀察阿特曼帶來的改變。
在他成為執行長之前，YC只有67家新創「畢業生」；5年之後YC已經輔導了1900家新創公司。YC的總估值，也從2014年的144億美金，成長到2019年的1550億美元。從數字的成長，可以很明顯的看到阿特曼帶來的改變，但是阿特曼做的，可不只是讓YC規模變大。
還記得前面提到，阿特曼從小就認為「電腦將學會思考」，而且又是電腦科學背景出身嗎？阿特曼在自己的部落格就說過，他對AI、生物科技和能源領域特別有興趣，這可能是他特別選了兩家以核融合、核分裂為主要技術的公司，加入YC輔導的原因。他甚至自己拿出3.75億美金，投資想把核融合技術商業化的新創公司。
在他的帶領之下，YC輔導的新創公司類別，也從原先的消費者服務為主，拓展成包含健康保險、區塊鏈、房地產、金融科技等領域。
短短5年的時間，要把YC這個本來就響亮的招牌，變得更加頂尖，已經是一件不容易的事情，但是阿特曼的腦子，好像有永遠用不完的點子和注意力，在YC的創投「本業」之外，阿特曼另外成立了YC Research這個非營利研究室，而且自掏腰包捐贈了1000萬美金，當作研究室的創始基金，研究非常有挑戰性、可能改變社會或產業的創新想法，例如「全民基本收入」這個計畫。計畫的目的是研究當人們有一筆基本收入時，對生活、身心健康等層面的影響。當然也別忘了，阿特曼也是在擔任YC執行長的期間，同時跟鋼鐵人馬斯克一起創辦了OpenAI，目標是確保人工智慧不會消滅人類。
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。