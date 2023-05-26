民進黨艱困選區鎖定「Y+DPP」，3原則徵召或策略合作
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黨內人士說，Y更代表Y世代，主要是指1980年後出生到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代。民進黨認為在國會裏面，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，他們的參政也有助於社會重視Y世代的需要。
（中央社）民進黨內人士25日表示，艱困選區立委徵召採鼓勵支持年輕世代參選、「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作、爭取打破地方長期壟斷，期盼新血注入等3原則，最後由黨主席賴清德拍板。
民進黨24日中執會通過徵召太陽花學運領袖吳崢、新北市前議員曾柏瑜分別投入新北市中和、新店選區立委選舉，新北市永和選區則與無黨籍李正皓合作，並傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選北市中正萬華立委，引發黨內批評聲浪。
黨內人士表示，中正萬華徵召引發許多討論，在無黨籍林昶佐退選後其實有分階段討論，並且有進行民調。內部民調分為互比式與對比式兩種，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然會提自己人，但差距超過兩位數就另當別論，因此，最後由主席拍板外找。外找合作的原則經過討論決定鎖定「Y+DPP」，最後徵召權是主席決定。
黨內人士說，「Y」是指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「+」即代表擴大社會連結，「DPP」放在後方代表民進黨願意扮演「Y」人選的後盾。
黨內人士表示，民進黨2024立委選舉，除了既有已完成的52個選區提名，接下來陸續還有徵召區以及不分區要繼續完成提名。2024不只拚總統高票當選，國會穩定過半也很重要，希望擴大社會連結面贏得勝選。
在此原則下，黨內人士說，民進黨對於未來艱困選區立委提名合作，有3點期待，包括鼓勵支持年輕世代參選；艱困選區「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作；爭取打破地方長期壟斷，新人才改變的可能。
黨內人士說明，社會要前進，國會需要海納不同世代的意見，民進黨一直以來都鼓勵年輕世代參與公眾事務，扛社會責任，為國家未來貢獻所能。
黨內人士表示，民進黨作為執政黨，在自由表達的民主社會中，要爭取國會過半成為穩定的力量，就必須擴大社會合作，結合理念相同的盟友是重要一環。「Y+DPP」是這次面對艱困選區的策略方向，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，共同打拚國會選舉。
黨內人士說，Y更代表Y世代，主要是指1980年後出生到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代。
黨內人士表示，民進黨認為在國會裏面，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，他們的參政也有助於社會重視Y世代的需要，更期許「Y+DPP」的「Y」可以是勝選的「Y」。
黨內人士表示，民進黨艱困選區，對手多數是深具優勢或連任多屆長期壟斷地方政治經濟結構的國民黨政治人物，不利於民主健康發展，期盼新血注入，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。
黨內人士指出，依據以上3項策略原則，向社會擴大徵詢跨界不同代表人物，鎖定數位年輕世代參選人，既關注公共事務，擁有優秀論述能力，並且長期耕耘累積相當資歷。此外，共同點都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨於2024立委選舉提供更開闊舞台，攜手挺年輕挺台灣，希望世代共好讓台灣更好。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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- 2023-05-26 民進黨艱困選區鎖定「Y+DPP」，3原則徵召或策略合作
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。