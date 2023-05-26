民進黨艱困選區鎖定「Y+DPP」，3原則徵召或策略合作

（中央社）民進黨內人士25日表示，艱困選區立委徵召採鼓勵支持年輕世代參選、「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作、爭取打破地方長期壟斷，期盼新血注入等3原則，最後由黨主席賴清德拍板。

民進黨24日中執會通過徵召太陽花學運領袖吳崢、新北市前議員曾柏瑜分別投入新北市中和、新店選區立委選舉，新北市永和選區則與無黨籍李正皓合作，並傳出將徵召「雞排妹」鄭家純參選北市中正萬華立委，引發黨內批評聲浪。

黨內人士表示，中正萬華徵召引發許多討論，在無黨籍林昶佐退選後其實有分階段討論，並且有進行民調。內部民調分為互比式與對比式兩種，如果民進黨人選單獨有機會贏，必然會提自己人，但差距超過兩位數就另當別論，因此，最後由主席拍板外找。外找合作的原則經過討論決定鎖定「Y+DPP」，最後徵召權是主席決定。

黨內人士說，「Y」是指民進黨願意和其他不同社會力量支持的人選來合作，「+」即代表擴大社會連結，「DPP」放在後方代表民進黨願意扮演「Y」人選的後盾。

黨內人士表示，民進黨2024立委選舉，除了既有已完成的52個選區提名，接下來陸續還有徵召區以及不分區要繼續完成提名。2024不只拚總統高票當選，國會穩定過半也很重要，希望擴大社會連結面贏得勝選。

在此原則下，黨內人士說，民進黨對於未來艱困選區立委提名合作，有3點期待，包括鼓勵支持年輕世代參選；艱困選區「Y+DPP」擴大社會支持面，徵召入黨或策略合作；爭取打破地方長期壟斷，新人才改變的可能。

黨內人士說明，社會要前進，國會需要海納不同世代的意見，民進黨一直以來都鼓勵年輕世代參與公眾事務，扛社會責任，為國家未來貢獻所能。

黨內人士表示，民進黨作為執政黨，在自由表達的民主社會中，要爭取國會過半成為穩定的力量，就必須擴大社會合作，結合理念相同的盟友是重要一環。「Y+DPP」是這次面對艱困選區的策略方向，透過擴大社會力量背景的人才，藉由徵召入黨或者策略合作，共同打拚國會選舉。

黨內人士說，Y更代表Y世代，主要是指1980年後出生到1990年代之間的年輕人，這個世代的年輕人現在大概介於28歲到40歲左右，正是台灣社會最主要的勞動生產力主力，也是負擔長幼撫養壓力的三明治世代。

黨內人士表示，民進黨認為在國會裏面，應該要有更多這個世代的國會議員來代表年輕世代發聲，他們的參政也有助於社會重視Y世代的需要，更期許「Y+DPP」的「Y」可以是勝選的「Y」。

黨內人士表示，民進黨艱困選區，對手多數是深具優勢或連任多屆長期壟斷地方政治經濟結構的國民黨政治人物，不利於民主健康發展，期盼新血注入，改變長期壟斷的結構，為地方帶來更多改變。

黨內人士指出，依據以上3項策略原則，向社會擴大徵詢跨界不同代表人物，鎖定數位年輕世代參選人，既關注公共事務，擁有優秀論述能力，並且長期耕耘累積相當資歷。此外，共同點都懂得運用新興傳播媒體，善於跟年輕世代溝通，透過民進黨於2024立委選舉提供更開闊舞台，攜手挺年輕挺台灣，希望世代共好讓台灣更好。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺