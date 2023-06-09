《人類死亡史》：「饑荒」曾被邱吉爾拿來當作對德的戰爭工具，「餓到他們投降就對了」

我們想讓你知道的是
英國曼徹斯特大學生物化學系教授安德魯・鐸義格（Andrew Doig），從人生終點「死亡」出發，回溯自舊石器時代迄今人類死因的變遷。他認為，除了醫療知識、公衛建設等科技進展，國家治理技術、社會規範、生活型態、糧產效能等變革，也是促成人類壽命增長的重要驅動力。
文：安德魯・鐸義格（Andrew Doig）
誠如我們所見到的，現代工業化社會所發生的饑荒，通常都不是農作物歉收造成的，反而是肇因於政府政策失當或施政無能，或者是戰爭造成的結果。重要的是我們如何因應無法避免的天氣異常和作物歉收。現代饑荒的例子包括愛爾蘭與蘇格蘭（1845-9）；中國的太平天國叛亂（1850-73）；蘇聯失敗的農業政策，尤其粗暴地應用在烏克蘭（1932-3）；中國的毛澤東大躍進（1959-61）；北韓（1995-9）；第二次世界大戰期間荷蘭、印尼、印度、希臘、華沙、列寧格勒的饑饉；孟加拉（1974）；衣索比亞（1984-5）；南蘇丹（2013-20）；葉門內戰（2014迄今）。
有時候政府竟然故意製造饑荒，拿它當作戰爭的工具。包圍城市讓裡面的居民餓肚子，逼迫他們投降——這一招幾千年來已經用過很多次了。以第一次世界大戰的德國為例，不要說是包圍一個城市，整個國家都被圍困了。
20世紀初，德國和英國都很仰賴從美國進口的食物和原物料，靠這些來餵飽百姓、支應工業。因此戰起時，雙方都企圖切斷對方的海路供給，一方動用英國皇家海軍，另一方派出德國U型潛艇艦隊。皇家德國總參謀部很清楚，長期封鎖會阻擋海運，讓他們陷入脆弱的境地。因此德國訂定的作戰計畫是把陸軍幾乎全數派往西線，迅速打敗法國，然後回師攻打東線的法國盟邦俄羅斯。他們的計畫裡面沒有為消耗戰做打算，就算英國決定加入法國和俄羅斯陣營，反正英國陸軍的規模太小，在快速戰裡不值一提。
雖然德國一開始的進攻很順利，但是接著法國在巴黎以東的馬恩河戰役 （Battle of the Marne）獲勝，擊退入侵者。於是雙方開始挖掘長達數百英里的壕溝，以當時的軍事科技而言，防守勝於攻擊，因此西線從1914年底就一直保持僵局。
英國對德國的作戰計畫仰賴英國海軍，這是當時世界上最強大的海上武力，至於盟邦法國和俄羅斯主要是派出陸軍。他們從1904年就開始計畫實施封鎖，英國海軍大臣邱吉爾（Winston Churchill）在1914年指出：「英國動用的封鎖是把整個德國當作一個被包圍的堡壘，擺明了就是想要使這一整個國家的人餓肚子——男人、女人、小孩，不分老少，不分受傷與否，餓到他們投降就對了。」英國的封鎖阻止商船進入北海與德國交易，不過出力的不僅是英國皇家海軍，中立國也加入聯盟，至少是被說服不再與德國及其盟邦貿易。好幾千個分析家仔細研究德國經濟，以便釐清什麼是德國最關鍵的進口物資，以便特別下工夫禁絕這些物資的貿易。間諜和密碼破譯者努力找出任何仍然企圖進入德國的船隻，畢竟這是一本萬利的生意。
1914年8月，戰爭剛剛爆發時只採取部分封鎖，到了11月才完全落實，因為英國一開始很擔心會惹毛維持中立的美國。後來有報導揭露德國軍隊殘害比利時和法國平民，美國輿論轉向反對同盟國，此後英國才得以加強封鎖。英國利用自己身為全世界最大貿易國的身分向中立國施壓，要求他們配合行動，否則就不讓對方使用船隻加煤設施，扣留船隻以進行冗長的檢查，或是乾脆開出比德國人更高的價錢，買下德國最需要的進口物資。後來德國最重要的中立貿易夥伴是瑞典，因為瑞典船隻可以橫渡波羅的海，此地英國皇家海軍鞭長莫及，他們就能繼續運送糧食、鐵礦和其他商品到德國。
食物短缺導致一次大戰期間有數十萬德國人死亡，絕大多數是因為營養不良，對疾病的抵抗力很差。少了丹麥的乳製品，德國人極度缺乏膳食脂肪。來自智利的硝酸鉀用來做肥料和炸藥，雖然德國優秀的化工業盡可能支付很高的報酬，但在封鎖下也無法再取得。德國政府對所有經濟層面都加以管制，凡事都以軍隊優先。由於農場工人和馬匹都上前線去了，農業生產顯著下滑。
從1915年初開始，馬鈴薯已經在德國境內很多地方消失，接下來是小麥。因為糧食、燃料、衣服、清潔劑的限量配給不是減少就是全部取消，引得民間焦慮惶恐，犯罪增加。光是斯圖加特（Stuttgart）一個城市，1917年短短3個月內，就有273個12歲到14歲的兒童因竊盜案定罪，每個孩子都是企圖在農場上偷食物被捕。到了1916年，幾乎所有食物和燃料都是配給的，定價也都由官方控制，老百姓買東西必須排好幾個小時的隊，而且經常還沒輪到自己，東西就賣完了。以打仗前夕和戰爭末期相比，柏林的黑市肉品價格飆升20倍。
1916年，馬鈴薯歉收，人民過了一個所謂的「蕪菁冬天」（Turnip Winter），被迫以口感欠佳的瑞典蕪菁果腹，這玩意兒以前一般只用來餵豬。德國女子珍妲（Toni Sender）回憶當時的情況：「1917年，那個最糟的冬天，幾乎所有食物裡面都有整顆蕪菁或部分蕪菁……麵包是麵粉混著蕪菁做的，午餐吃蕪菁，晚餐也吃蕪菁，連果醬都是蕪菁——空氣裡瀰漫蕪菁的味道，讓人幾乎要吐出來！我們痛恨蕪菁，卻不得不吞下去，它們是唯一充足的食物。」
食物和衣服都是次級品，例如無咖啡因的「咖啡」裡面有橡實粉，鞋墊不是皮革而是木材做的。非法黑市欣欣向榮，竊盜、暴動、罷工越來越多，全都是因為缺乏糧食造成的。德國盟邦奧匈帝國的大城市維也納和布達佩斯的情況也一樣糟。有些人延續古老傳統，把一切怪到波蘭人和猶太人頭上，也有人怪罪政府。軍隊士氣低落，因為配給和食物的品質也下降了，士兵很清楚家鄉的家人都在受苦。1017年到1918年間，德國人平均每天攝取的熱量不到1500卡，1916年這個數字是1700卡，反觀戰前幾年高達4020卡，當時大部分人都從事體力勞動的工作。到了1917年底，德國老百姓的平均體重減少了15％到20％。
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。