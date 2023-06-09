《人類死亡史》：「饑荒」曾被邱吉爾拿來當作對德的戰爭工具，「餓到他們投降就對了」

文：安德魯・鐸義格（Andrew Doig）

誠如我們所見到的，現代工業化社會所發生的饑荒，通常都不是農作物歉收造成的，反而是肇因於政府政策失當或施政無能，或者是戰爭造成的結果。重要的是我們如何因應無法避免的天氣異常和作物歉收。現代饑荒的例子包括愛爾蘭與蘇格蘭（1845-9）；中國的太平天國叛亂（1850-73）；蘇聯失敗的農業政策，尤其粗暴地應用在烏克蘭（1932-3）；中國的毛澤東大躍進（1959-61）；北韓（1995-9）；第二次世界大戰期間荷蘭、印尼、印度、希臘、華沙、列寧格勒的饑饉；孟加拉（1974）；衣索比亞（1984-5）；南蘇丹（2013-20）；葉門內戰（2014迄今）。

有時候政府竟然故意製造饑荒，拿它當作戰爭的工具。包圍城市讓裡面的居民餓肚子，逼迫他們投降——這一招幾千年來已經用過很多次了。以第一次世界大戰的德國為例，不要說是包圍一個城市，整個國家都被圍困了。

20世紀初，德國和英國都很仰賴從美國進口的食物和原物料，靠這些來餵飽百姓、支應工業。因此戰起時，雙方都企圖切斷對方的海路供給，一方動用英國皇家海軍，另一方派出德國U型潛艇艦隊。皇家德國總參謀部很清楚，長期封鎖會阻擋海運，讓他們陷入脆弱的境地。因此德國訂定的作戰計畫是把陸軍幾乎全數派往西線，迅速打敗法國，然後回師攻打東線的法國盟邦俄羅斯。他們的計畫裡面沒有為消耗戰做打算，就算英國決定加入法國和俄羅斯陣營，反正英國陸軍的規模太小，在快速戰裡不值一提。

雖然德國一開始的進攻很順利，但是接著法國在巴黎以東的馬恩河戰役 （Battle of the Marne）獲勝，擊退入侵者。於是雙方開始挖掘長達數百英里的壕溝，以當時的軍事科技而言，防守勝於攻擊，因此西線從1914年底就一直保持僵局。

英國對德國的作戰計畫仰賴英國海軍，這是當時世界上最強大的海上武力，至於盟邦法國和俄羅斯主要是派出陸軍。他們從1904年就開始計畫實施封鎖，英國海軍大臣邱吉爾（Winston Churchill）在1914年指出：「英國動用的封鎖是把整個德國當作一個被包圍的堡壘，擺明了就是想要使這一整個國家的人餓肚子——男人、女人、小孩，不分老少，不分受傷與否，餓到他們投降就對了。」英國的封鎖阻止商船進入北海與德國交易，不過出力的不僅是英國皇家海軍，中立國也加入聯盟，至少是被說服不再與德國及其盟邦貿易。好幾千個分析家仔細研究德國經濟，以便釐清什麼是德國最關鍵的進口物資，以便特別下工夫禁絕這些物資的貿易。間諜和密碼破譯者努力找出任何仍然企圖進入德國的船隻，畢竟這是一本萬利的生意。

1914年8月，戰爭剛剛爆發時只採取部分封鎖，到了11月才完全落實，因為英國一開始很擔心會惹毛維持中立的美國。後來有報導揭露德國軍隊殘害比利時和法國平民，美國輿論轉向反對同盟國，此後英國才得以加強封鎖。英國利用自己身為全世界最大貿易國的身分向中立國施壓，要求他們配合行動，否則就不讓對方使用船隻加煤設施，扣留船隻以進行冗長的檢查，或是乾脆開出比德國人更高的價錢，買下德國最需要的進口物資。後來德國最重要的中立貿易夥伴是瑞典，因為瑞典船隻可以橫渡波羅的海，此地英國皇家海軍鞭長莫及，他們就能繼續運送糧食、鐵礦和其他商品到德國。

食物短缺導致一次大戰期間有數十萬德國人死亡，絕大多數是因為營養不良，對疾病的抵抗力很差。少了丹麥的乳製品，德國人極度缺乏膳食脂肪。來自智利的硝酸鉀用來做肥料和炸藥，雖然德國優秀的化工業盡可能支付很高的報酬，但在封鎖下也無法再取得。德國政府對所有經濟層面都加以管制，凡事都以軍隊優先。由於農場工人和馬匹都上前線去了，農業生產顯著下滑。

從1915年初開始，馬鈴薯已經在德國境內很多地方消失，接下來是小麥。因為糧食、燃料、衣服、清潔劑的限量配給不是減少就是全部取消，引得民間焦慮惶恐，犯罪增加。光是斯圖加特（Stuttgart）一個城市，1917年短短3個月內，就有273個12歲到14歲的兒童因竊盜案定罪，每個孩子都是企圖在農場上偷食物被捕。到了1916年，幾乎所有食物和燃料都是配給的，定價也都由官方控制，老百姓買東西必須排好幾個小時的隊，而且經常還沒輪到自己，東西就賣完了。以打仗前夕和戰爭末期相比，柏林的黑市肉品價格飆升20倍。

1916年，馬鈴薯歉收，人民過了一個所謂的「蕪菁冬天」（Turnip Winter），被迫以口感欠佳的瑞典蕪菁果腹，這玩意兒以前一般只用來餵豬。德國女子珍妲（Toni Sender）回憶當時的情況：「1917年，那個最糟的冬天，幾乎所有食物裡面都有整顆蕪菁或部分蕪菁……麵包是麵粉混著蕪菁做的，午餐吃蕪菁，晚餐也吃蕪菁，連果醬都是蕪菁——空氣裡瀰漫蕪菁的味道，讓人幾乎要吐出來！我們痛恨蕪菁，卻不得不吞下去，它們是唯一充足的食物。」

食物和衣服都是次級品，例如無咖啡因的「咖啡」裡面有橡實粉，鞋墊不是皮革而是木材做的。非法黑市欣欣向榮，竊盜、暴動、罷工越來越多，全都是因為缺乏糧食造成的。德國盟邦奧匈帝國的大城市維也納和布達佩斯的情況也一樣糟。有些人延續古老傳統，把一切怪到波蘭人和猶太人頭上，也有人怪罪政府。軍隊士氣低落，因為配給和食物的品質也下降了，士兵很清楚家鄉的家人都在受苦。1017年到1918年間，德國人平均每天攝取的熱量不到1500卡，1916年這個數字是1700卡，反觀戰前幾年高達4020卡，當時大部分人都從事體力勞動的工作。到了1917年底，德國老百姓的平均體重減少了15％到20％。