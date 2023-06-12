《閃電就是會打在同一個地方！》：許多人相信吃糖會讓孩子「太嗨」，但實際上這件事毫無根據

文：布萊恩．克萊格

吃糖會讓孩子變得亢奮？

在《辛普森家庭》或是《摩登家庭》這類以兒童為主角的節目中，都會出現吃糖後躁動的類似橋段，孩子在吃下過多的糖後，變得活蹦亂跳、精力充沛，幾乎可以在牆上飛簷走壁。這時會說他們進入「過度活躍」（hyperactive）的狀態，或簡稱為「太嗨」。

儘管大家普遍相信這種說法，但實際上這件事毫無根據可言。目前至少有十二項設計良好的研究顯示，糖的攝取量與行為改變之間毫無關聯。探討這類問題的研究必須是「雙盲」的，才能算是設計良好。這意味著參加試驗的孩童不會知道他們自己有沒有吃到糖，當中有些人只是拿到安慰劑，不含糖但是有相同的甜味，甚至連實驗者本身也不知道是哪些孩子吃到哪種甜食，以避免他們在解釋結果時可能會有先入為主的偏見。

研究顯示，攝取糖分對於那些診斷有注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）的孩童不會產生任何效應，還有那些家長認為孩子受到糖份強烈影響的兒童，實際上也沒有。

這些研究顯示，在回報日常生活的吃糖後反應中，結果顯示影響最大的因素是父母本身的預期。如果成年人認為他們的孩子吃下的是糖，就會回報他們看到孩子展現出更多的過動行為，這是他們的預期心理所致。不過，這些期望並非純然是心理預期的錯覺，這恰好突顯出在解釋科學結果時的一個經典問題：相關性（correlation）和因果關係（causation）的混淆。

相關性是指兩件事隨著時間或地點以相同方式產生變化。在我們的假設中，這種關係往往是因果關係，所以會說是A導致了B。但實際上也有其他可能，不見得是A導致B，而是B導致A，或是兩者皆由第三件事所引起。

同樣的，如果有大量的數據，就會出現很多根本沒有因果的相關性，兩者間的關係純屬巧合。現在世界上能夠取得的數據非常多，因此會出現許多這樣的虛假相關性。有個網站甚至建立起這類圖表，包括吃起司似乎會導致人被床單纏死，人造奶油（乳瑪琳）的消費率似乎與美國緬因州的離婚率有關。

糖會導致過動的想法很可能來自於誤解，糖的攝取和過動其實是由第三項因素所引起的。想想孩子可能比平時吃更多糖的情況，通常是在生日聚會、慶祝活動或因表現良好而獲得獎勵。在所有這些情況下，能夠攝取更多糖的這項原因也可能導致較為興奮的行為。孩子之所以會變得很興奮，是因為他們正在參加生日派對，而不是因為他們在聚會上吃的糖所造成的。

當然，這並不是在說攝取過多的糖是件好事。有很多原因讓我們得降低糖的攝取量，好比說，這會增加蛀牙，或是提高罹患糖尿病和心臟病的風險，凡此種種都是減糖的良好動機，但避免過動並不在其中。

就算不是糖本身，也可能是糖果中使用的色素—有時也有人指稱是這些添加物造成孩童過動，特別是當中的酒石黃（tartrazine），這種食用黃色色素也稱為E102。光是它的編號中有個英文字母E就已經讓一些人存疑，但實際上這套以E為首的編號系統是歐盟的食品添加劑系統，包括所有好的和壞的添加劑。例如，E300 指的是維生素C。

酒石黃曾廣泛用作食用色素，因為與許多天然色素相比，它既便宜又非常穩定。但因為曾經有一項研究發現，這種色素與兒童過動症有所關聯，而變得惡名昭彰。儘管目前酒石黃的使用已經大幅減少，但其他研究卻發現與過去那項研究相互矛盾的結果。

然而，與糖攝取量的研究不同的是，目前沒有足夠的證據可以確定酒石黃與行為之間的關係。最好的證據顯示出，就算真的有影響，那也不僅僅是酒石黃單一個因素所造成。但總之，這種色素已經大量從食品工業中移除。

書籍介紹

本文摘錄自《閃電就是會打在同一個地方！：從小到大耳熟能詳的50則科學迷思大破解》，商周出版

作者：布萊恩．克萊格

譯者：王惟芬

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Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航