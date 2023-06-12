《閃電就是會打在同一個地方！》：許多人相信吃糖會讓孩子「太嗨」，但實際上這件事毫無根據
我們想讓你知道的是
糖會導致過動的想法很可能來自於誤解，糖的攝取和過動其實是由第三項因素所引起的。想想孩子可能比平時吃更多糖的情況，通常是在生日聚會、慶祝活動或因表現良好而獲得獎勵。在所有這些情況下，能夠攝取更多糖的這項原因也可能導致較為興奮的行為。
文：布萊恩．克萊格
吃糖會讓孩子變得亢奮？
在《辛普森家庭》或是《摩登家庭》這類以兒童為主角的節目中，都會出現吃糖後躁動的類似橋段，孩子在吃下過多的糖後，變得活蹦亂跳、精力充沛，幾乎可以在牆上飛簷走壁。這時會說他們進入「過度活躍」（hyperactive）的狀態，或簡稱為「太嗨」。
儘管大家普遍相信這種說法，但實際上這件事毫無根據可言。目前至少有十二項設計良好的研究顯示，糖的攝取量與行為改變之間毫無關聯。探討這類問題的研究必須是「雙盲」的，才能算是設計良好。這意味著參加試驗的孩童不會知道他們自己有沒有吃到糖，當中有些人只是拿到安慰劑，不含糖但是有相同的甜味，甚至連實驗者本身也不知道是哪些孩子吃到哪種甜食，以避免他們在解釋結果時可能會有先入為主的偏見。
研究顯示，攝取糖分對於那些診斷有注意力不足過動症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）的孩童不會產生任何效應，還有那些家長認為孩子受到糖份強烈影響的兒童，實際上也沒有。
這些研究顯示，在回報日常生活的吃糖後反應中，結果顯示影響最大的因素是父母本身的預期。如果成年人認為他們的孩子吃下的是糖，就會回報他們看到孩子展現出更多的過動行為，這是他們的預期心理所致。不過，這些期望並非純然是心理預期的錯覺，這恰好突顯出在解釋科學結果時的一個經典問題：相關性（correlation）和因果關係（causation）的混淆。
相關性是指兩件事隨著時間或地點以相同方式產生變化。在我們的假設中，這種關係往往是因果關係，所以會說是A導致了B。但實際上也有其他可能，不見得是A導致B，而是B導致A，或是兩者皆由第三件事所引起。
同樣的，如果有大量的數據，就會出現很多根本沒有因果的相關性，兩者間的關係純屬巧合。現在世界上能夠取得的數據非常多，因此會出現許多這樣的虛假相關性。有個網站甚至建立起這類圖表，包括吃起司似乎會導致人被床單纏死，人造奶油（乳瑪琳）的消費率似乎與美國緬因州的離婚率有關。
糖會導致過動的想法很可能來自於誤解，糖的攝取和過動其實是由第三項因素所引起的。想想孩子可能比平時吃更多糖的情況，通常是在生日聚會、慶祝活動或因表現良好而獲得獎勵。在所有這些情況下，能夠攝取更多糖的這項原因也可能導致較為興奮的行為。孩子之所以會變得很興奮，是因為他們正在參加生日派對，而不是因為他們在聚會上吃的糖所造成的。
當然，這並不是在說攝取過多的糖是件好事。有很多原因讓我們得降低糖的攝取量，好比說，這會增加蛀牙，或是提高罹患糖尿病和心臟病的風險，凡此種種都是減糖的良好動機，但避免過動並不在其中。
就算不是糖本身，也可能是糖果中使用的色素—有時也有人指稱是這些添加物造成孩童過動，特別是當中的酒石黃（tartrazine），這種食用黃色色素也稱為E102。光是它的編號中有個英文字母E就已經讓一些人存疑，但實際上這套以E為首的編號系統是歐盟的食品添加劑系統，包括所有好的和壞的添加劑。例如，E300 指的是維生素C。
酒石黃曾廣泛用作食用色素，因為與許多天然色素相比，它既便宜又非常穩定。但因為曾經有一項研究發現，這種色素與兒童過動症有所關聯，而變得惡名昭彰。儘管目前酒石黃的使用已經大幅減少，但其他研究卻發現與過去那項研究相互矛盾的結果。
然而，與糖攝取量的研究不同的是，目前沒有足夠的證據可以確定酒石黃與行為之間的關係。最好的證據顯示出，就算真的有影響，那也不僅僅是酒石黃單一個因素所造成。但總之，這種色素已經大量從食品工業中移除。
書籍介紹
本文摘錄自《閃電就是會打在同一個地方！：從小到大耳熟能詳的50則科學迷思大破解》，商周出版
作者：布萊恩．克萊格
譯者：王惟芬
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選