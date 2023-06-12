《一流、二流、三流的表達術》：意見對立時，二、三流的人沉默或妥協，一流的人怎麼處理？
我們想讓你知道的是
三流的人沉默不語，二流的人妥協配合對方，一流的人怎麼處理？工作時很常遇到意見不合，甚至對立的狀況吧。我先說結論：對立時請用Fact決勝負。這裡說的Fact就是事實，也就是實際發生的事和數字。
文：桐生稔
意見對立時
三流的人沉默不語，二流的人妥協配合對方，一流的人怎麼處理？
工作時很常遇到意見不合，甚至對立的狀況吧。
我先說結論：對立時請用Fact決勝負。這裡說的Fact就是事實，也就是實際發生的事和數字。
白熊是白色的，這是事實。《鬼滅之刃》爆紅，這是沒人可以否認的事實。這部電影票房收入高達四百億日圓，超越《神隱少女》，締造日本影史票房新高紀錄。
工作時「我覺得應該會暢銷」的說法，和「一千個人實際使用後，有百分之八十的人回答立刻想要」的說法，說服力截然不同。所以沒有其他因素能勝過事實。
最近note這個部落格版媒體平台爆紅。如果想在公司內部導入note，只是說：「我們公司也來用note吧，因為現在很流行。」這樣應該無法讓人信服接受。
以下則是根據事實來說的內容。
「最近一年來LINE用戶人數由七千九百萬人成長到八千二百萬人。Facebook則由二千九百萬人減少到二千六百萬人。Instagram由二千九百萬人成長到三千三百萬人。但是這一年來有一種社群網路的用戶人數由一千萬人爆增到六千萬人，那就是note。它可以接觸到大量群眾。所以我想我們公司也應該活用它，大家覺得如何呢？」
一流人材之所以說服力強，是因為他們會累積許多事實用來說明。
仔細聆聽常上新聞節目的2channel（日本網路論壇）創立者西村博之先生、橋下徹先生、東國原英夫先生等人的評論，會發現他們幾乎都是根據事實展開評論，所以非常有說服力，是節目競相邀請的寵兒。
再回到主題。當意見對立時，你應該做的事有兩件：
第一件事就是明確你主張的事實。
我之所以主張○○，
- 是因為有○○的調查結果。
- 是根據○○的數字計算的結果。
- 是因為○○商事的○○先生說○○。
根據事實展開論述。
第二件事就是確認對方主張的事實。
反之對方手裡有什麼樣的事實呢？
直接詢問可能會刺激到對方，所以用以下方式婉轉地問，對方應該會比較舒服。
「如果可以的話，可以請您更具體地告訴我這麼說的理由嗎？」
「不好意思我學養有限。請問已經有這些數據了嗎？」
對於不對的事，一流人材勇於說不對。因為他們掌握了事實。
一流說明技巧
- 一流的人累積事實。
- 排列事實後陳述意見。
書籍介紹
本文摘錄自《一流、二流、三流的表達術：不論對象是誰，都能讓人了解並產生共鳴的45個訣竅》，商周出版
作者：桐生稔
譯者：李貞慧
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。