《一流、二流、三流的表達術》：意見對立時，二、三流的人沉默或妥協，一流的人怎麼處理？

文：桐生稔

意見對立時

三流的人沉默不語，二流的人妥協配合對方，一流的人怎麼處理？

工作時很常遇到意見不合，甚至對立的狀況吧。

我先說結論：對立時請用Fact決勝負。這裡說的Fact就是事實，也就是實際發生的事和數字。

白熊是白色的，這是事實。《鬼滅之刃》爆紅，這是沒人可以否認的事實。這部電影票房收入高達四百億日圓，超越《神隱少女》，締造日本影史票房新高紀錄。

工作時「我覺得應該會暢銷」的說法，和「一千個人實際使用後，有百分之八十的人回答立刻想要」的說法，說服力截然不同。所以沒有其他因素能勝過事實。

最近note這個部落格版媒體平台爆紅。如果想在公司內部導入note，只是說：「我們公司也來用note吧，因為現在很流行。」這樣應該無法讓人信服接受。

以下則是根據事實來說的內容。

「最近一年來LINE用戶人數由七千九百萬人成長到八千二百萬人。Facebook則由二千九百萬人減少到二千六百萬人。Instagram由二千九百萬人成長到三千三百萬人。但是這一年來有一種社群網路的用戶人數由一千萬人爆增到六千萬人，那就是note。它可以接觸到大量群眾。所以我想我們公司也應該活用它，大家覺得如何呢？」

一流人材之所以說服力強，是因為他們會累積許多事實用來說明。

仔細聆聽常上新聞節目的2channel（日本網路論壇）創立者西村博之先生、橋下徹先生、東國原英夫先生等人的評論，會發現他們幾乎都是根據事實展開評論，所以非常有說服力，是節目競相邀請的寵兒。

再回到主題。當意見對立時，你應該做的事有兩件：

第一件事就是明確你主張的事實。

我之所以主張○○， 是因為有○○的調查結果。

是根據○○的數字計算的結果。

是因為○○商事的○○先生說○○。

根據事實展開論述。

第二件事就是確認對方主張的事實。

反之對方手裡有什麼樣的事實呢？

直接詢問可能會刺激到對方，所以用以下方式婉轉地問，對方應該會比較舒服。

「如果可以的話，可以請您更具體地告訴我這麼說的理由嗎？」

「不好意思我學養有限。請問已經有這些數據了嗎？」

對於不對的事，一流人材勇於說不對。因為他們掌握了事實。

一流說明技巧

一流的人累積事實。

排列事實後陳述意見。

書籍介紹

本文摘錄自《一流、二流、三流的表達術：不論對象是誰，都能讓人了解並產生共鳴的45個訣竅》，商周出版

作者：桐生稔

譯者：李貞慧

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Photo Credit: 商周

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航