《我們是血脈相連的陌生人》：我是媽媽的提款機嗎？妳又沒為我付出過什麼
我們想讓你知道的是
以「先理解，後獨立」的客觀態度，化解親子間長年累積的衝突，從此擺脫好兒子、好女兒的枷鎖，不再無止盡地討好與付出。也在給予關愛的同時，尊重彼此都是獨立的個體，允許各自有重新找回幸福人生的選擇，而成為真正的家人。
文：孫廷沇
將愛的價值，折合為現金
俗話說：「子女是前世的債主。」但也有句話說：「天下沒有白吃的午餐。」那麼，「任何父母都應該為子女奉獻，不求孩子的回報。」和「父母有權向孩子索求自己付出的一切。」這兩種說法到底哪一個才正確呢？
過去曾發生過某個社會案件，是一位含辛茹苦將兒子拉拔成醫生的母親，將兒子告上法院，要求兒子支付扶養費。兒子雖然每個月的月薪高達八百到一千萬韓幣，卻在和生活困苦的母親決裂後，不再提供母親零用錢。法院裁定兒子必須每個月給與五十萬韓幣的生活費，直到母親過世為止。父母與子女之間愛的價值，被折合成了現金。
在人際關係當中，當愛的價值無法轉換為彼此所期待的形式時，即使是具有血緣關係的父母或子女，也可能因此變得比外人更疏離。
我在地方邀請的作家講座上，遇到了七十多歲的婦女梁順。演講結束後，梁順走向正在收拾東西的我，開始吐露心中對孩子的不滿。
「孫老師，父母應該可以要求孩子買需要的東西給自己吧？或是跟孩子要點零用錢吧？這難道是什麼滔天大罪嗎？是誰把他們養大的？」她說自己急需用錢，想找已經出嫁的女兒幫忙，卻被女兒委婉拒絕。梁順也知道女兒手頭不寬裕，能體諒女兒的處境，但是女兒卻說出一番怨恨父母的話，傷透了她的心。
「我是媽媽的提款機嗎？有事就打電話來要錢，妳又沒為我付出過什麼，搞得我很不開心……妳每次這樣的時候，都讓我很痛苦。」
雖然從小家境不算寬裕，但父母還是努力想讓女兒過著不愁吃穿的生活，梁順很想反問女兒：「哪裡沒付出？」但最後還是忍了下來。然而，內心、鬱悶的心情，即使經過了一段時間還是無法完全消失。
從失望開始，彼此鎖上心門
一直以來，女兒都是梁順心中最大的驕傲。求學時期成績總是名列前茅，讓身為母親的她很有面子；女兒也從未請過家教，順利地考上了名牌大學，更是大學四年都領獎學金的優等生。大學畢業後，女兒立刻進入人人稱羨的大企業工作，三十歲那年和公司的前輩步入禮堂。在梁順眼中，產後依然繼續工作的女兒相當可靠，讓人感到非常放心。
但最近母女間越來越少聯絡，逢年過節或生日時也只是匯錢過來，說自己忙到沒時間回家。梁順知道女兒既要工作又要照顧孩子，當然很辛苦，也就沒有特別放在心上。但是久久才打一通電話給女兒，女兒的態度卻產生了一百八十度大轉變。梁順想了一整晚，輾轉難眠。「這孩子怎麼會這樣？是家裡發生什麼事嗎？夫妻吵架了？還是孩子不聽話呢？」再怎麼想，也找不到合理的解釋。最後，梁順突然想起三個月前發生的某件事。
三個月前，女兒曾打電話表示新買的公寓要付中途款，目前還缺一點資金，希望能向母親借點手上的閒錢。梁順與丈夫退休後，夫妻倆只能靠老人年金和子女補貼的零用錢生活，手頭上不可能有多餘的錢。女兒聽起來非常失望，立刻掛上電話。不久後，梁順打電話給女兒，想詢問這件事後來如何處理，女兒只有淡淡地說提高了貸款金額，已經解決這件事。
梁順當下只覺得幸好解決了，卻沒想到女兒可能因為此事，對父母心生埋怨。梁順感到十分難過，開始忿忿不平，明明知道父母的情況，卻用這個理由疏遠母親，想到這裡，積壓已久的負面情緒便如滾雪球般越滾越大：「現在幫不上忙了，就把我當成廢人。」
不存在「父母就應該要」，或「子女就應該要」的道理
最近走在街上，經常看見滿坑滿谷的夾娃娃機。從娃娃、玩具、糖果、扭蛋到生活用品，各種新奇的物品被擺在夾娃娃機裡。運氣好的話，還能夾到比花費金額貴上好幾倍的東西。
回想起小時候，學校前的文具店也有抽抽樂。每次撕下抽抽樂上的貼紙，心中就緊張得不得了。文具店販售的商品也不少，從古早味餅乾到文具用品都有。所以玩抽抽樂獲得好東西的那天，放學回家的路上總是開心無比。獲得的回報比自己付出的還多，相信沒有什麼比這個更令人興奮的了。
這樣的心態在多數人身上都會出現。小從餐廳免費贈送一顆煎蛋，到平常想買的東西因為太貴而猶豫，但現在竟然打五折；或是貸款買的房子一夕之間飆漲，相信沒有人會抗拒這樣的好事。人際關係也是如此。在與他人的互動中自然而然會產生期待和回報，使雙方感到「喜悅、滿意、滿足」。梁順感到不開心，主要是因為結果與她所期待的回報不同。
書籍介紹
本文摘錄自《我們是血脈相連的陌生人：寫給肩負照護父母及養育子女雙重責任，每日辛苦生活的你》，悅知文化出版
作者：孫廷沇
譯者：林侑毅
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