尷尬的「台劇復興」之路：缺乏韓國的文化保護魄力，又難以擺脫對中國市場的依賴

文：上官亂

最近，Netflix投資的台劇《模仿犯》創造了空前的好成績，榮登Netflix全球「非英語影集第二名」，橫掃全亞洲。這兩年在台灣，大家對台劇的信心和期待值非常高，從《天橋上的魔術師》、《火神的眼淚》、《斯卡羅》到《俗女養成記2》、《茶金》、《華燈初上》，再到今天的《模仿犯》，以及眾所期待的《乩身》，不僅質量、口碑提高，製作成本也大幅上升，台劇已從2018年單集平均323萬元，提升到2020年的531萬元，到明（2024）年可能上線的《乩身》更是達到3000萬一集的「天價」。這欣欣向榮的景象，不僅讓人想像，失落已久的台灣影視業重拾信心了嗎？曾經的亞洲龍頭地位又要回來了嗎？

前不久，我一位常居了台灣數年的導演朋友決定離開台灣，去歐洲定居。臨行前，他告訴我，他無比熱愛台灣，尤其是這裏自由的氛圍和濃厚的人情味。但是，作為曾入圍奧斯卡的優秀電影人，來台灣數年卻一部電影都沒有拍成，反而是歐洲那邊還有機會。所以，他不得不出去開闢事業。

接著，現場另一位資深台灣製片人也無奈地告訴我，雖然這兩年台劇有了熱度，但其實想盈利非常難。能自行做商業劇集的公司不多，很多台灣公司為了不虧本，就做本土人文題材，這樣才能找文策院等機構拿補助，而傳統的八點檔台劇一集的預算低到只有80-100萬台幣。雖然以《華燈初上》為代表的Netflix台劇似乎口碑和市場都成功了。但實際上，大頭都讓Netflix賺走了。即便如此，Netflix仍不滿意，因為台劇的受眾太狹窄，主要是兩岸觀眾在看——而且對岸基本看盜版。而Netflix在韓國投拍的《魷魚遊戲》《黑暗榮耀》等劇，不僅衝破文化隔閡，全世界都喜歡看，而且收益巨大。

他們的擔憂打破了我對「台劇復興」的美好幻想。大多數人可能和我一樣，以為近幾年台灣跟Netflix等平台的合作成效卓著，為台劇找到了另一條路，可以擺脱對中國市場和資金的依賴。但看來現實並不樂觀。

台劇發展隨時代起落，如今仍然受到平台和市場的諸多限制

台劇曾經歷過多少的輝煌，後來就經歷過多久的失落感。上世紀90年代，台灣曾經是華語影視產業中心，據統計當時華語影視產業市場約28億美元，其中台灣就佔了13億美元。但隨著解嚴後，言論自由不斷放開，1994年台灣發放有線電視系統業者許可證，很快，3.6萬平方公里的島上成立了上百個頻道，於是有限的廣告量被不斷瓜分，電視台的收入隨之下滑，直接影響了影視製作的成本。電視台不再自己操刀製作影視劇，而是委託製作公司代工，節目質量也不斷下滑。曾經崛起一時的台灣偶像劇也由於高度同質化，漸漸失去江湖地位。而與此同時，中國經濟迅速崛起，影視業需求大增，台灣人才從幕後人員到藝人紛紛西進。從此台灣影視產業既缺資金、又缺人才，更難獨撐局面了。

但是到了2016年，局面又慢慢迎來改觀。一是因為民進黨執政後，中國加大了對台灣藝人的管制，加之其民族主義橫行，讓台灣藝人日漸感到壓抑。同時，中國影視環境已經成熟，西進的台灣影視人才已經沒有突出的優勢，身分紅利逐漸消失，收入和地位也斷崖式下滑。台灣影視人和藝人開始陸續回台，而此時台灣也迎來了關鍵的機會——Netflix、HBO、Disney+等國際影音串流平台進入台灣。台灣本土也開始創立串流平台，比如MyVideo、FriDay影音、CATCHPLAY+、LINE TV。台灣影視業終於迎來了多元的投資方和版權買家，創作公司也有了更多的銷售管道和生產方式，給電視台代工的模式逐漸退出主流。

而反觀中國這邊，日子卻越來越不好過，政策也越來越不穩定。繼2016年的限韓令後，2018年又升級了「限娛令」，2021年，開始加強整治「飯圈」（即粉絲），之後，還規定電視台必須要求藝人簽《藝人藝德承諾書》；之後又將手伸向內容創作，要求必須符合主旋律和政治宣傳口味。這些嚴厲的管制勸退了很多台灣藝人。

到2019年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來襲，中國大部分劇組停工，項目難產，資金鍊斷裂，留在中國的台灣藝人的收入和發展機會也大幅度縮水。於是，這些藝人和從業者回到台灣，開始參與本土內容創作。

在這樣的背景下，這幾年台劇趁機崛起、復興、國際化，在國際串流平台的投資下走向世界，但是，只有影視從業者知道，還遠遠不到樂觀的時候。

國際串流平台能消化的台劇數量其實很有限，畢竟中文影集受眾不多，它們也無法進入最大的華語市場中國。據估計，單個國際平台目前每年在台灣頂多購買四到五部台劇，全部主流平台加起來也不到20部；而賣給本土平台的話，價格還會更低。

我又拜訪了一位影視人，他給我算了筆帳：《模仿犯》看起來比《華燈初上》更有突破，受眾不再侷限於華語圈，但是，因為總共只有十集，所以總售價並不高，初步估計最後只有10%的利潤，大約台幣1800萬而已。可是從劇本開發和拍攝完成總共花了數年時間，成本與收益似乎不成正比。至於《台北女子圖鑑》的口碑不理想，劇情被詬病，其實也是製作方基於成本考量的無奈結局：為了減少年代化置景的成本，於是將故事的時代背景架空，結果造成劇情懸浮，觀眾缺乏帶入感。