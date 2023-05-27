萬瑪才旦的溫柔法相：在「藏地題材」與「獨立電影」中的修煉與掙扎
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朋友同仁中，對哪部作品，才是萬瑪才旦代表作，大家有不同答案。有人推崇《尋找智美更登》，有人沉痛於《老狗》的決絕，有人喜歡現代解構的《塔洛》，我則認為《氣球》是大成之作——萬瑪才旦實現了形式風格的平衡，境界昇華。由不同答案可知，萬瑪才旦在平靜與溫柔外，不斷呈現變化不同的主題面相。
文：易生
「人固有一死，或重於泰山，或輕於鴻毛」——《塔洛》萬瑪才旦導演
痛失萬瑪才旦：故事只講了一半
萬瑪才旦導演走了。
如此突然，難以置信。看到他已完成的《雪豹》和《陌生人》電影海報，一張是雪泥上的印爪蹤跡，一張是遙遠村莊前，起揚的沙土——竟都是空無人影。他也就這麼，憑空消失，隨風而逝。
眾人追懷感言，星閃著他們於不同時空，與萬瑪才旦的相遇邂逅。死亡讓線性、單向的人生時間塌陷，令一切事情，彷彿同時發生。有的不過幾天前，有的是數年前電影院，有在拉薩有在台北有在紐約。文字在在，言説著這一位完美的電影人。他的猝然離去，留下了如此巨大的不完美。正如敲打這些詞句的我，希冀每一個字都自行坍塌，沙散。我慨憤於生命可以如此豐盛，又如此不公。
新冠三年，萬瑪才旦完成了兩部劇情長片——是的，正是眾人叫嚎「中國電影全部玩完」的這三年。他籌備新項目，有念念不忘，聯結青海貴德故鄉，叫《永恆的一天》。他出版了好多本小説，最近一部是《故事只講了一半》，還做藏漢翻譯工作。他受困於京城氣候環境，到南方高校就職任教。他還以監製、顧問、師長等角色，幫助青年影人，看劇本，提意見，其中者有來自藏地，有的忐忑大齡，有純粹求鼓勵……説到底，它們確實是一名導演的份內事。但試問，有幾個中國導演能這樣兢兢業業，樂於創作，又不求虛名？多的還是那些想開闢商業版圖，建立自己的金錢帝國者。
華語電影史上，英年早逝的導演不少，如費穆（44歲），有無冕桂冠，永遠被銘記。也有幾近被遺忘，留待影展發掘的，像但漢章（41歲）。再比如，胡波以自殺，完成了對作品完整的捍衞，那不單是一起青年電影人之死，而是引出資本與審查佈下的重重陷阱，少有人能逃脱黑暗獵殺。萬瑪才旦則披荊斬棘，默默前行，戮力開拓了藏地電影的版圖。他著作頗豐，靈感不斷，扶植新鋭，春風細雨般，活躍於公共場合，卻在超越巔峯、再上境界之際，撒手人寰。這樣的告別方式，近若2007年楊德昌（59歲），有如1996年胡金銓（65歲）的辭世——華語電影史上蒙受的兩次重大損失。甚至，萬瑪才旦的辭世（54歲），更為黑色，更是遺憾，更加可惜。
但與胡金銓和楊德昌不同，萬瑪才旦仍處於箭在弦上的創作爆發中。朋友同仁中，對哪部作品，才是萬瑪才旦代表作，大家有不同答案。有人推崇《尋找智美更登》，有人沉痛於《老狗》的決絕，有人喜歡現代解構的《塔洛》，我則認為《氣球》是大成之作——萬瑪才旦實現了形式風格的平衡，境界昇華。由不同答案可知，萬瑪才旦在平靜與溫柔外，不斷呈現變化不同的主題面相。他有代表作，他仍在鋭意探索，眾人都相信，他還可以交出一部征服所有人的煌煌鉅作。
虛構的電影，是人與人的聯結物。人們因痛失萬瑪才旦而悲痛，失聲，卻是真的。
打擾萬瑪才旦：藏地題材和獨立電影屆磨練出的謙遜
萬瑪才旦的電影，與那些六十億人民幣票房的喧囂主旋律營商無關（《戰狼2》76.9億、《長津湖》57.7億）。藏地影像遠離著東部，安靜、平和，甚至讓一些人乏困——不相瞞，十幾年前我看《尋找智美更登》就睡著了。但又有什麼奇怪呢，電影，不就是這樣嗎。山巒險峯，有人心生歡喜，渴望超越。有人望而卻步，折返回家。
青藏地區海拔高，氣候惡劣，瞬息萬變，雨雪冰風飛沙走石。旅人容易缺氧失溫，不堪強烈紫外線。像《撞死了一隻羊》故事發生在海拔4500米的可可西里無人區。《雪豹》出外景拍攝，也駐紮在苦寒之地，環境條件極端惡劣。從《塔洛》、《撞死了一隻羊》到《氣球》，是萬瑪才旦大放異彩，收穫金馬、享譽國際的階段。電影裏外，人們容易將藏地，視為遙遠的事物，難以抵達的地方，佈滿生存挑戰，是個混亂嬗變的舞台。
本土演員，唸唸有詞的喇嘛，説著外人聽不懂的母語。每一次行動，週轉，或波折，都要長途跋涉。故事中多有兩難困境，衝擊信仰，道德代價與自我懲罰。受阻於平滑的思維慣性，人們時常遺漏一則簡單訊息：所有發生在雪域的寧靜悠揚無遠弗屆，六字真言酥油燈轉經筒瑪尼堆風馬旗，那都不是什麼特地被選中的地方，而是家的所在，是藏地人民和萬瑪才旦，故鄉的所在。
初識萬瑪才旦，是在2014年冬天的大連，一個獨立影展。約莫十年前，大陸境內有體系、成規模的獨立影展封殺殆盡，偶有幾截壁虎斷尾，尚在做最後的掙扎跳動。影展在一所工業高校舉辦，萬瑪才旦攜夫人蔘加。他穿黑色羽絨服，肩上有揹包，英俊、儒雅，模樣介於老學長和青年教師之間。談吐溫和，惜字、話少，以至於跟他交談的人，都要變得謙遜。
當時沉默如金的萬瑪才旦，已經拍攝了《靜靜的嘛呢石》、《尋找智美更登》和《老狗》，獲得金雞獎、上海國際電影節的實力肯定，已然是名自信、成熟的創作者。然而，在正要大爆發的商業主流與慘遭雪藏打壓的獨立電影之間，單看《老狗》，萬瑪才旦和他的作品，似乎與後者距離更近。那是藏地題材和獨立電影這兩個元素，在觀眾群與市場審查下，天然的意氣相投。
獨立影展上，有人拍電影，有人放電影，有人來看電影，都是不容易的事。導演與觀眾，心理距離和實際距離都拉近了，「來的都是客」，彼此擺脱了院線的觀看形式，氣息相投，民間色彩濃烈。一直到《塔洛》，我都長期將他歸入——或者更靠近獨立導演的陣營。不過，被審查部門要求刪改的萬瑪才旦作品，其實只有《老狗》一部。萬瑪才旦作為藏人導演，從未以激烈的面目出現過，他本人也在訪談中説過，困難比大家想像中的還多。溫和，是他的性格，也是他的生存之道。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。