什麼時候要還錢？《路透社》揭露中國為獲取還款資訊，派駭客攻擊肯亞8政府部門

《路透社》今（24）日獨家報導，指出中國長年對東非國家肯亞進行駭客攻擊，攻擊範圍涵蓋政府部門與國家機構，目的為了獲取還款相關的資訊。

《路透社》依據3個消息來源、網路安全研究報告與自行分析，發佈了這篇報導。 根據一名在當地工作的情報分析師，中國駭客從2019年底開始對肯亞進行駭客攻擊，至少持續到2022年，目標擴及肯亞 的8個政府部門，包括總統辦公室、國防、資訊、衛生、國土和內政部、反恐中心等；另一名消息來源指出，肯亞外交部和財政部也遇到類似的駭客攻擊。

報導指出，這系列的駭客攻擊始於2019年底，一名肯亞政府員工在不知情的情況下，下載了感染文件，使駭客能夠滲透網路，並訪問其他機構。

而《路透社》審視紀錄中國間諜活動的網路伺服器顯示，從2022年12月到今年2月，中國駭客控制的伺服器最近還訪問了肯亞政府共享的網路郵件服務。

不過受影響的政府部門沒有回應置評請求。

駭客入侵非洲國家不常見，肯亞遭駭原因為何？

根據一份由國防承包商撰寫的報告，對中東和非洲國家的網路攻擊不常見，因此肯亞受到這樣程度與規模的駭客攻擊，尤其值得注意。

北京為肯亞最大的雙邊債權人，根據波士頓大學的中國貸款綜合數據庫，2000年至2020年間，中國承諾向非洲國家提供近1600億美元的貸款，其中大部分用於大型基礎設施項目，其中肯亞已動用了超過90億美元的中國貸款，用於建設或升級鐵路、港口和高速公路。

而在2019年底，當肯亞網路安全專家被帶去評估針對政府網路的駭客攻擊時，中國的貸款正在耗盡，而肯亞的財務 壓力也正在顯現。

根據一名在當地工作的情報分析師，中國駭客從2019年底開始對肯亞進行駭客攻擊，至少持續到2022年。2021年， COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 對全球經濟 的影響，讓中國另一個主要借款國尚比亞債務違約，肯亞獲得中國臨時暫停償還債務的許可。

國防承包商的報告指出， 肯亞的國家安全局（NIS）的安全系統遭到破壞，可能是為獲取資訊，得知肯亞如何處理債務支付的資訊，「肯亞目前正遭受到債務負擔的壓力……因為許多由中國貸款資助的計畫尚未能夠回收支出的費用。」

分析：中國願意利用間諜能力保護海外經濟戰略利益

報告另指出，對肯亞情報機構進行的駭客活動中所使用的工具和技術，與一個和中國政府有關的駭客組織有關，該組織在網路安全研究界被稱為「後門外交」（Back door Diplomacy），因為它試圖推進中國外交戰略的目標。 《路透社》引述2名消息人士稱，駭客行動表明中國願意利用其間諜能力來監控和保護海外的經濟和戰略利益。

中國外交部表示不知道有任何這類的駭客攻擊，而中國駐英國大使館則否認與肯亞駭客事件有任何牽連， 一位發言人表示：「中國是網路竊盜和攻擊的主要受害者，也是網路安全的堅定捍衛者。」

美聯社：中國貸款將10多個窮國推向崩潰邊緣

《美聯社》本月19日才發表一篇長篇報導，指出中國的貸款正將世界上十多個最貧窮的國家推向崩潰的邊緣，這些國家包括巴基斯坦、肯亞、尚比亞、寮國及蒙古，而《美聯社》分析，十幾個國家中有10個國家的外匯存底下降，僅一年之內平均下降25％，如果得不到金援，蒙古將在8個月內耗盡外匯存底，巴基斯坦和衣索比亞則僅剩2個月。

An AP analysis found that countries heavily indebted to China are draining foreign currency reserves used to pay interest on loans, leaving some with just months before that money is gone. Mongolia has eight months left. Pakistan and Ethiopia about two. https://t.co/2eaZwQsWmc — The Associated Press (@AP) May 18, 2023

報導指出，儘管這些貧窮國家擔負沉重債務，但中國不願意免除貸款，同時對貸款金額和貸款條件極度保密，使得其他主要債權人無法介入提供幫助。另外，借款國也被發現遭中國要求將現金存入隱藏的託管帳戶，讓中國得以優先於其他債權人收到還款。

而這些國家中，尚比亞和斯里蘭卡已經違約，甚至無法支付港口、礦山和發電廠融資貸款的利息， 肯亞政府為節省現金支付外國貸款，已扣發數千名公務員的薪水， 總統的首席經濟顧問上個月在推特上寫道：「工資還是違約？ 隨你挑吧。」

Is public finance that difficult? Its reported every other day debt service is consuming 60％+ of revenue. Liquidity crunches come with territory. When maturities bunch up, or revenue falls short, or markets shift, something has to give. Salaries or default? Take your pick. — David Ndii (@DavidNdii) April 8, 2023

中國外交部駁斥了所謂中國是一個不寬容的貸款方的說法，強調中國已經以延長貸款期限和緊急貸款的形式提供了救濟，並且是COVID-19大流行期間暫停支付利息的計劃的最大捐助者。

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核稿編輯：羅元祺