馬來西亞突襲Swatch門市，以涉嫌支持LGBT為由扣押彩虹手錶

據《美聯社》報導，瑞士鐘錶製造商Swatch於週二（23）表示，馬來西亞內政部官員於5月13日至14日突襲了該公司在馬來西亞多家購物中心的門市，並扣押了164支彩虹主題「Pride」系列中的手錶，因為它們「帶有LGBT含義」。

這些手錶有六種顏色可供選擇，這些顏色皆是同志驕傲旗幟上的彩虹配色，此系列的錶帶上還有兩個彩虹環。

Swatch集團首席執行官Nick Hayek Jr.在一份聲明中說：「我們強烈反對使用彩虹配色並傳達愛與和平的手錶會對任何人造成傷害，恰恰相反，Swatch總是宣揚快樂生活的積極訊息， 這與政治無關。」並表示：「 我們想知道內政部如何沒收每年在馬來西亞天空出現一千多次的美麗天然彩虹？」

《星洲報》指出，門市的手錶被扣押後，馬來西亞Swatch官網也將「Pride」系列的所有產品下架，消費者在網路上也無法進行購買。

馬來西亞Swatch營銷和通訊經理郭麗恬證實，除了「Pride」系列，也包含過去的款式，總共有9款手錶的外觀設計因與性少數平權掛鉤而被扣押，總價值約64425令吉（新台幣43萬2335元）。

公司是否會對內政部提出上訴，或是要求歸還被扣押的手錶，郭麗恬表示該公司的法律部門還在調查；而馬來西亞內政部長Saifuddin Nasution則表示，當局將等待此事的完整報告出爐後才會發表聲明。

馬來西亞同性戀權利組織Jejaka則強力抨擊政府沒收手錶的行為，稱其顯示出「令人深感不安的不容忍程度」。該組織在一份聲明中表示：「這不僅僅是彩色手錶的問題，這關乎對多樣性、言論自由以及最重要的愛與尊重」，並敦促政府促進接受和理解不同性向和文化，而不是壓制和歧視。

以穆斯林為大宗的馬來西亞將同性關係定為犯罪行為，同性性行為的懲罰包含伊斯蘭法的鞭刑以及民法的20年監禁，也顯示同志群體向來在該國備受打壓。

《SBS News》報導，反對黨伊斯蘭黨先前也呼籲取消英國樂團Coldplay將在11月在馬來西亞舉辦的演唱會，因為該樂團支持LGBT群體。

面對此爭議，Coldplay主唱Chris Martin在一次的電台節目中回應道：「任何對我們的到來感到不高興的人，我們感到很抱歉，但我們也愛你。」

Chris Martin sits down with the #HITZmorningcrew to chat about their upcoming show in Malaysia 🇲🇾 ❤️ | via https://t.co/BCT335QhF6 pic.twitter.com/7KTGu6QDNa — Coldplaying (@coldplaying) May 18, 2023

馬來西亞地方政府發展部長倪可敏則認為，舉辦演唱會有助於當地的經濟成長，並就此機會宣傳馬來西亞的美食與觀光。

「這就是為什麼伊斯蘭黨的老式思維方式不適合我們的多元文化社會。」他說，並補充：「如果他們不喜歡Coldplay，我給他們的建議很簡單，就是閉上眼睛，不要買票。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒