美共和黨總統初選：佛州州長迪尚特將參戰，非裔參議員史考特競選資金雄厚但知名度不足
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迪尚特被許多民眾視為是「激進的保守派」。在墮胎議題上，迪尚特規定佛州懷孕超過六週以上的女性，不得墮胎。在槍枝議題上，他取消了佛州民眾需要持有持槍證，才能攜帶槍枝至公共場所的規定。此外，他也積極打壓非法移民，對跨性別者實施多項限制，並通過禁止教師在課堂上討論性別認同與性傾向的法案。
綜合《BBC》、《CNN》與《NPR》報導，2024美國總統大選競爭逐漸白熱化，共和黨籍的佛羅里達州（Florida）州長迪尚特（Ron DeSantis）預計將於當地時間5月24日晚間，在與推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）舉辦的活動上，宣布參選美國總統；參議員史考特（Tim Scott）也已於5月22日宣布參選。
相較於民主黨幾乎確定會由總統拜登（Joe Biden）代表參選，共和黨若加上迪尚特，已有6人宣布將爭取政黨提名。目前共和黨呼聲最高的人選，仍然為前總統川普（Donald Trump），迪尚特則是川普的主要對手。
迪尚特的政治立場為何？
根據《BBC》與《CNN》報導，年僅44歲的迪尚特，被視為是最有可能在初選中擊敗川普的人選，也深受馬斯克喜愛。馬斯克曾表示支持迪尚特參選，並稱他為「明智和中間派」的候選人。
然而，迪尚特被許多民眾視為是「激進的保守派」，且曾是眾議院極右翼團體「自由核心小組」（Freedom Cancus）的成員。他也聯合立法部門，在佛州推動了許多保守政策。
在墮胎議題上，迪尚特規定佛州懷孕超過六週以上的女性，不得墮胎。在槍枝議題上，他取消了佛州民眾需要持有持槍證，才能攜帶槍枝至公共場所的規定。在死刑議題上，迪尚特降低了法院判處罪犯死刑的門檻，並同意處決兒童強姦犯。
此外，他也積極打壓非法移民，對跨性別者實施多項限制。並且因為通過，禁止教師在課堂上討論性別認同與性傾向的法案，與迪士尼（Disney）起爭執，並被其批評為通過「禁止說同性戀法案」（Don’t Say Gay）。
迪尚特也被形容為「沒有包袱的川普」，及「有頭腦的川普」。
史考特的政治立場為何？
《CNN》報導指出，史考特是共和黨目前在聯邦參議院唯一的一位非裔參議員，相較於川普與迪尚特的激進路線，史考特的競選主打「樂觀與希望」，並將自己描述為「極左派最害怕的候選人」。
史考特表示，自己將會以正向、樂觀的言語競選。他譴責受害者文化，以及在選舉中互相攻擊、抱怨的文化，並指出這些負面風氣不只影響了民主黨，也影響了共和黨。
史考特在他的參選演說上也確實沒有點名任何人，僅指出政黨和國家現在正面臨抉擇的時刻，他表示：「受害（Victimhood）或勝利？抱怨（Grievance）還是偉大？我選擇自由、希望和機會。」
史考特在競選上的優勢為，他擁有2100萬美元的競選資金。儘管如此，史考特仍面臨許多劣勢。他在美國國內的知名度並不高，且與另一名候選人，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）同屬南卡羅來納州（South Carolina）出身，這也將分散掉他的選票。
史考特在市場與民意調查公司益普索（Ipsos）最新的民調中，僅有1％的支持度。
迪尚特與史考特有多大機會獲勝？
綜合《NPR》報導與民調網站《FiveThirtyEight》數據，加上迪尚特，共和黨目前共有六人將爭取政黨提名，分別為川普、迪尚特、史考特、海利、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前阿肯色州（Arkansas）州長賀勤森（Asa Hutchinson）。此外，美國前副總統彭斯（Mike Pence）也有望在之後宣布競選。
從多家民調來看，目前川普遙遙領先所有候選人。根據益普索統計5月9日至5月15日的民調，川普的支持度為49％、迪尚特19％、彭斯5％、海利跟拉馬斯瓦米皆為4％，史考特1％。在另一家民調公司Premise統計5月12日至5月15日的民調中，川普支持度高達57％、迪尚特22％、彭斯6％、海利3％、拉馬斯瓦米1％，史考特甚至不到1％。
《FiveThirtyEight》統計了12家民調機構過去一個月以來的民調，平均下來，川普支持度54％、迪尚特20％、彭斯6％、海利與拉馬斯瓦米同為4％、史考特1％。
新聞來源
- Ron DeSantis to launch 2024 presidential bid on Twitter（BBC）
- Tim Scott, the only Black Republican in the Senate, enters the 2024 GOP primary（CNN）
- 2024 Republican presidential candidates: A list of who is or may be running（NPR）
- What to expect from a Ron DeSantis presidential campaign（CNN）
- Ron DeSantis thinks his feud with Disney will pay off. Here's why（BBC）
- Tim Scott’s Uphill Battle To Win The Republican Nomination（FiveThirtyEight）
延伸閱讀
- 佛羅里達州共和黨參議員提《終極廢除法案》，若通過「曾支持蓄奴」的佛州民主黨恐被消滅
- 川普角逐共和黨2024總統提名的最大勁敵，佛州州長迪尚特是如何崛起的？
- 共和黨首位川普挑戰者，前美國駐聯合國大使海利宣布參選2024總統
- 拜登、特朗普，拜託兩位都別再參選了
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。