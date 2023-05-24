美共和黨總統初選：佛州州長迪尚特將參戰，非裔參議員史考特競選資金雄厚但知名度不足

綜合《BBC》、《CNN》與《NPR》報導，2024美國總統大選競爭逐漸白熱化，共和黨籍的佛羅里達州（Florida）州長迪尚特（Ron DeSantis）預計將於當地時間5月24日晚間，在與推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）舉辦的活動上，宣布參選美國總統；參議員史考特（Tim Scott）也已於5月22日宣布參選。

相較於民主黨幾乎確定會由總統拜登（Joe Biden）代表參選，共和黨若加上迪尚特，已有6人宣布將爭取政黨提名。目前共和黨呼聲最高的人選，仍然為前總統川普（Donald Trump），迪尚特則是川普的主要對手。

迪尚特的政治立場為何？

根據《BBC》與《CNN》報導，年僅44歲的迪尚特，被視為是最有可能在初選中擊敗川普的人選，也深受馬斯克喜愛。馬斯克曾表示支持迪尚特參選，並稱他為「明智和中間派」的候選人。

然而，迪尚特被許多民眾視為是「激進的保守派」，且曾是眾議院極右翼團體「自由核心小組」（Freedom Cancus）的成員。他也聯合立法部門，在佛州推動了許多保守政策。

在墮胎議題上，迪尚特規定佛州懷孕超過六週以上的女性，不得墮胎。在槍枝議題上，他取消了佛州民眾需要持有持槍證，才能攜帶槍枝至公共場所的規定。在死刑議題上，迪尚特降低了法院判處罪犯死刑的門檻，並同意處決兒童強姦犯。

此外，他也積極打壓非法移民，對跨性別者實施多項限制。並且因為通過，禁止教師在課堂上討論性別認同與性傾向的法案，與迪士尼（Disney）起爭執，並被其批評為通過「禁止說同性戀法案」（Don’t Say Gay）。

迪尚特也被形容為「沒有包袱的川普」，及「有頭腦的川普」。

史考特的政治立場為何？

《CNN》報導指出，史考特是共和黨目前在聯邦參議院唯一的一位非裔參議員，相較於川普與迪尚特的激進路線，史考特的競選主打「樂觀與希望」，並將自己描述為「極左派最害怕的候選人」。

共和黨參議員史考特｜Photo Credit: GettyImages

史考特表示，自己將會以正向、樂觀的言語競選。他譴責受害者文化，以及在選舉中互相攻擊、抱怨的文化，並指出這些負面風氣不只影響了民主黨，也影響了共和黨。

史考特在他的參選演說上也確實沒有點名任何人，僅指出政黨和國家現在正面臨抉擇的時刻，他表示：「受害（Victimhood）或勝利？抱怨（Grievance）還是偉大？我選擇自由、希望和機會。」

史考特在競選上的優勢為，他擁有2100萬美元的競選資金。儘管如此，史考特仍面臨許多劣勢。他在美國國內的知名度並不高，且與另一名候選人，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）同屬南卡羅來納州（South Carolina）出身，這也將分散掉他的選票。

史考特在市場與民意調查公司益普索（Ipsos）最新的民調中，僅有1％的支持度。

迪尚特與史考特有多大機會獲勝？

綜合《NPR》報導與民調網站《FiveThirtyEight》數據，加上迪尚特，共和黨目前共有六人將爭取政黨提名，分別為川普、迪尚特、史考特、海利、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和前阿肯色州（Arkansas）州長賀勤森（Asa Hutchinson）。此外，美國前副總統彭斯（Mike Pence）也有望在之後宣布競選。

從多家民調來看，目前川普遙遙領先所有候選人。根據益普索統計5月9日至5月15日的民調，川普的支持度為49％、迪尚特19％、彭斯5％、海利跟拉馬斯瓦米皆為4％，史考特1％。在另一家民調公司Premise統計5月12日至5月15日的民調中，川普支持度高達57％、迪尚特22％、彭斯6％、海利3％、拉馬斯瓦米1％，史考特甚至不到1％。

《FiveThirtyEight》統計了12家民調機構過去一個月以來的民調，平均下來，川普支持度54％、迪尚特20％、彭斯6％、海利與拉馬斯瓦米同為4％、史考特1％。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺