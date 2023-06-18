《遠方有哀傷，此地有我》：原生家庭給我留下一個感受，「只要你不困擾，就沒有人困擾」
我們想讓你知道的是
本書由陳潔晧與妻子徐思寧共同撰寫，詳述兩人長期的相互陪伴與療傷之路。這是台灣第一本由創傷倖存者與陪伴者共同撰寫、從「陪伴」角度出發的理解與療癒之書，為陪伴者指引方向，也為創傷者帶來希望與力量。
文：陳潔晧、徐思寧
只要你不困擾，就沒有人困擾
我的原生家庭給我留下一個深刻的奇異感受：「只要你不困擾，就沒有人困擾。」小時候我搞不清楚：是不是只有我會餓，還是別人都不會餓？為什麼別人都能睡覺，我都睡不著？我得到的答案是，只要你不餓，就沒有人餓，只要你睡覺，每個人都能睡覺。但我還是餓，我只是盡量告訴自己我不餓，不要帶給父母麻煩，要躺在床上，不要下床，不要帶給父母麻煩。但我還是又餓又累。
他們說睡覺是種休息，但我卻常常在噩夢中被折磨，起來有種恍如隔世般的疲累。啊，我又回到人間了，原來不是地獄啊。身體還留有疲憊感，不過我知道眼睛只要再閉起來，馬上又會再回到地獄。
那時候我喜歡待在浴室裡，感覺很安靜又安全，但待太久會被叫出來。半夜睡不著的時候，我會假裝要上廁所，那是我可以離開床，但是不會被罵的時候。有時候我會在馬桶上坐著睡著。有時候早上的時候，他們會發現我在浴室門口，而我沒有半點記憶。
常常想說，這麼折磨又孤單的感覺，如果思寧可以懂就好，但轉念一想，我完全不想她遇到這種折磨。所以簡單就好，說給她聽。雖然要解釋清楚很複雜，但我知道她願意聽，也願意理解，我就感覺到安慰。
很多時候我不想再把噩夢說一次，雖然說一次有助於排除那個恐怖的感覺，但再說一次感覺就像又再經歷一次。當那個噩夢包含殘酷的過去的時候，就更不想講。實在很難向別人解釋，我每天晚上夢裡的情境。
更差的感覺是，當我試著解釋完以後，聽的人露出一個輕蔑的微笑說：「不過就是夢，有需要那麼難過嗎？」有太多次我試著要說明自己很差的感受，卻發現說出來後得到更多鄙視和羞辱。後來我學會不再說明。說愈多，感覺愈差。尤其是別人完全沒有的困擾，例如噩夢，說出來愈容易被嘲笑、羞辱。
回憶起來，處理噩夢真的是一道難關。像是腦袋裡只有自己知道的一道鑰匙，要抓住它之前，它就消失了。
學習創傷知識之後，我和思寧才理解到某些特殊的狀態會影響睡眠。人處於創傷狀態時，腦內會釋放壓力荷爾蒙，而壓力荷爾蒙會讓人無法入睡或從睡眠中驚醒。畢竟壓力系統是為了保命而存在的系統，而多數長期受虐的兒童都處在這種狀態下成長。
基本上開始要準備聯考之後，我就沒再和家人吃過飯。我時常放學就直接睡覺，到半夜一兩點起床，開始讀書。家裡冰箱永遠會有吃剩的食物和便當，不然也有泡麵跟麵包。反正所有的困擾都是屬於我的困擾，也只有我能面對，所以我不如自己面對。當我有說不出口的話時，我就會逆轉自己的時間，讓自己一個人獨處。
那是一段非常艱苦的時期，既要準備每天的考試，要每天被老師和同學評價，還要每天做噩夢。雖然沒有人在意，但我還是一個人撐過來了。畢竟這跟小時候沒有太大差別，而每個人還會告訴你，想要掌握自己的人生，就要靠聯考。
第一次的聯考很順利，我也抱持著希望，相信付出生命的能量準備考試，生命會變得不一樣。學校是安全堡壘，雖然跟一開始認識的天堂不太一樣。這個場域逐漸轉變成用成績來評斷一個人存在的價值。雖然我國中在學校的時間常在昏睡，但成績這件事對我並沒有太大的難度，我持續保持在前三名的程度，考上這個地區的第一志願。
我覺得高中應該可以複製這份努力，如果再努力三年就可以掌握人生，那麼是不是一直以來的痛苦會有個答案及解脫？這一連串的付出我覺得最辛苦的，不是半夜自己一個人讀書，也不是無法安睡與休息，而是努力的過程裡毫無安慰，也無目標。當時的我找到一個折衷方法，那就是把學校當成一個主要生活的場域，所謂的「家」就像個孤島飯店，回家吃飯睡覺，打打電動，醒來就會再回到學校繼續生活。
要做到這種程度，要有些特殊的環境條件，那就是學校不能太難過，而我需要有喜歡的老師，把他或她當作我的目標，把老師的話放進心裡當作自己努力的理由。除了國小的老師，老師通常不願意和學生建立過於親密的情感。所以漸漸地，這份情感變成放在我心中沒有說出口的依靠。這是一份真實的期待，期待老師是個好人，而他說過的話都是真心的。因為這份情感的投射，所以我願意相信，我在這段時間所做出的努力會得到一個結果，無論它是什麼。
當時我還不知道，我要為將信任放在另一個人身上而付出極大的代價。
在高中的時候，我把情感投射在一位博學的英文老師身上，我相信他的價值與學養，我想把生命的力量放在他告訴我們的方向上。某天，他上課進來第一句話，就告訴我們：「你們讀書是沒有用的，因為你們考不上公立大學。」整件事情出乎我意料之外，我沒想過我崇拜的老師會對我們這樣說話。究其原因，大概是某個同學去問了他未來升學出路之類的事。無論如何，這句話深深傷害了我。噩夢開始再度活躍起來，我又開始進入無法入睡的狀態。
所有的戰鬥都是隱密的，只有我知道這場戰爭有多慘烈。「只要你不困擾，就沒有人困擾。」無論是食不下嚥，或是夜不成眠，都是我個人的問題，聯考不會在意你有多少痛苦的過去，它只會看見你的分數。雖然最後我還是考上公立大學，但我不覺得有得到任何勝利的感覺，我只覺得自己殘破不堪，但這些破洞沒有人會去填補。
去到大學的我，只有更多憤怒及不安。為什麼每個人都能安然入睡，次日平安醒來？為什麼每個人都能心無旁騖，為課業、工作而努力？為什麼都能露出笑容，毫無煩惱？青年的我整個人幾乎是由無眠與夢魘構成的，而世界是由謊言組成的。我學了很多打坐、平靜身心的方法，以及閱讀、聽取許多宗教類的勸導。客觀評價這些方法，對我就是種雞肋般的存在。總覺得自己說不完的煩惱和痛苦，卻被簡化成幾句話、幾個呼吸就可以消除，有點火大。這種互動好像回到跟自己家人相處的感覺，這些問題就是我自己的問題，我應該好好配合大群體，消除自己的感覺，不要再談。「只要你不困擾，就沒有人困擾。」
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選