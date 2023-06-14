《癡迷》：面對執迷的戀人如果你想分手，直截了當地說出你的決定是第一步要做的

文：蘇珊．佛沃（Susan Forward, PhD）、克雷格．巴克（Craig Buck）

態度要斬釘截鐵

一般來說，斬釘截鐵指的是坦白、誠實、直截了當地表達想法和需求，不左右為難。但是把這個詞用到一段執迷的戀情裡，不免有點諷刺。態度斬釘截鐵的「目標」，不單表現在言語上，還要展現行動，說得明白，也做得乾脆。

與執迷的戀人分手，說到底是一場力量的對決。「目標」想要離開，執迷的戀人想要繼續。「目標」若想要贏得這場戰役，必須劃出自己的防衛線，也就是必須明白什麼是自己想要的，而且要斬釘截鐵、態度堅定地表達出來。

「沒有人教過我要這樣做。」

雪莉明白自己應該斬釘截鐵，但是不曉得該如何開口，從小接受的教育不允許她那麼做。

雪莉：每天我都在想，一定要鼓起勇氣告訴馬克我的真實想法，但是一看到他進來，我的手心就冒汗，內心開始動搖，就是說不出口。從小接受的教育讓我無法拒絕別人，如果不喜歡就得忍著。從小到大我都是如此，我對馬克也是這樣，我知道這樣很傻……我是說，我有自己的工作，我相信女人應該獨立，這些道理我都明白……可是落實到自己的真實感受，我明白自己想要什麼，然而我的內心還是個小女孩，從來不知道怎麼為自己爭取。

雪莉成長在一個相對而言還算正常的家庭，父母很愛她，但是就像許多父母一樣，認為孩子乖乖聽話就可以，不用有自己的想法。他們不允許雪莉頂嘴，當她不開心，就得回自己房間待著，直到小臉「重新掛上笑容」。她一直以來被灌輸的教育就是如果沒有好話可說，那就什麼也別說。

雪莉的母親（同時也是她模仿的對象）也秉持著這種教條，在孩子們面前好像從來都沒有不開心的時候。雪莉從未看過父母爭吵，導致她以為家庭衝突是極不正常的事情，應該全力避免。她不知道，不同意見的交流是人與人關係中正常的一部分，也是解決衝突之必須。

身為成年人，當雪莉想要向馬克表達內心的不舒服，卻毫無經驗可循。她知道要是把真實想法說出來，必然會惹得馬克難過，與其引發爭吵，不如把內心隱藏起來還比較好受一點。一直以來，她都是這樣避免衝突的。一想到要表達反對意見，她就焦慮不安。若要提分手，她就得一反常態地對待馬克，和我們大多數人一樣，她極其抗拒違背自己天性的事情。

無論男女，很少有人能在一個寬鬆的、鼓勵表達反對意見的家庭長大。雖然有些人努力想克服這種教條，培養有自信的溝通技巧，但許多人根本沒有嘗試過改變。一個人如果無法帶著自信交流，那麼一旦面對專橫的戀人，便很難在這段關係中站住立場，而執迷戀人大多都比較專橫。

我並不認為雪莉需要加強心理治療來解決感情問題，她倒是應該學著直截了當地表達想法，避免模稜兩可。我建議她參加一些短期危機處理課程，包括自信訓練。過了幾個月，雪莉終於準備好了，她誠實而堅定地告訴馬克，她要離婚。馬克非常悲傷，試圖說服雪莉回心轉意，淚流滿面地懇求，但她始終堅持離婚，馬克終於接受了。

然而，大多數的執迷戀人可不像馬克這麼好說話。

斬釘截鐵地表達決定

如果你沒能像雪莉那樣成功地勸退執迷的戀人，那麼你最好斬釘截鐵地表達決定，讓對方認真地看待你的決定。

儘管你的話可能會很不中聽，但是當你想要與一個不願傾聽的人溝通，實際上沒有迂迴和緩衝的餘地。關鍵是，你的表達不能再把你拉回被動姿態，你必須要保持主動：

我們結束了，這沒什麼好商量的，我不想再討論了。

我要掛電話了，你要是再打電話來，我就直接掛了。

我想要你馬上離開，你不要再回來了。就算你回來，我也不讓你進來。

別打電話、別寫信、別讓我看見你。我不想跟你再有任何聯繫了。

你要是再騷擾我，那我就別無選擇，我們法庭上見。

記住，執迷者相信他們瞭解你甚於你瞭解自己，所以如果你試圖去解釋自己的立場，那就完了，你不可能解決任何問題。相反地，你只需清晰、明確地說出你想要的，以及如果對方不願意，你將怎麼做。解釋或許能讓你感覺自己不那麼殘忍，但往往會讓情況變得更棘手。過多的解釋給了執迷戀人一絲希望，以為跟你還有商量的餘地。只要你還願意說話，執迷者是不會放棄爭取的。

「從來沒想到我居然會這麼殘忍。」

直截了當地說出你的決定，會對執迷戀人產生巨大的衝擊，如果你想結束戀情，這是第一步要做的。然而，儘管你說得已經夠清楚、明白、嚴肅而堅定，許多執迷者還是充耳不聞，實在讓人無言。

艾略特：第一次試著跟麗莎分手時，我說：「我覺得我們沒必要再見面了。」但後來我又跟她上床。顯然，我錯了，所以我告訴她：「我們不要再上床了。我們還是朋友，但只是朋友。」這麼說還是不夠，所以我的話變成了：「你確實很好，但我們不適合。跟你有任何聯繫都讓我覺得煩擾，連當朋友也不合適。」當這樣還起不了作用，我只好更加斬釘截鐵地說：「我不想再見到你，也不想接你的電話。我不想跟你有任何關係了。」連這樣子都不行，最後我只好一接起電話聽到是她就立刻掛斷，一看是她就直接甩上門。

艾略特艱難地學會用生硬、冰冷的方法對待麗莎。他原本想要盡量溫和地結束關係，這份好心和幫助卻讓麗莎誤解，以為他還在乎她。不管他講什麼，麗莎根本聽不進去，只是一心在尋找突破口。她不願意接受事實，艾略特別無選擇，只能選擇用自己痛恨的方式對待她。

艾略特：我一直認為自己是非常敏感、誠實的人，但是她揭開了我內心的陰暗面，我是說，她逼我像個混蛋。我相信與人交流才能解決問題，從來沒有掛斷過任何人的電話，這讓我覺得自己實在很差勁。

艾略特感到非常自責，他的行為顛覆了他對自己的認識。他沒有感覺到自信，反而覺得自己很殘忍。但是麗莎把他逼到無路可退，最後停留在一段無法忍受的關係中，他唯一的選擇只有「殘忍」。

「我想，一切真的結束了。」