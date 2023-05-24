2023/05/24,
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調侃中國微博遭禁，大馬脫口秀演員Uncle Roger自嘲：這天終於到來

調侃中國微博遭禁，大馬脫口秀演員Uncle Roger自嘲：這天終於到來
Photo Credit: mrnigelng

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本名為黃瑾瑜（Nigel Ng）的馬來西亞脫口秀演員及網紅「Uncle Roger」，日前表演時因用嘲諷的語氣提及「中國，好國家，好國家…」，以及調侃使用華為手機會遭監聽，近日遭到中國社交媒體封殺。大馬媒體人陳偉智推測，黃瑾瑜應該是已決定放棄了中國市場。

（中央社）馬來西亞脫口秀演員黃瑾瑜日前調侃北京，微博帳號遭禁言，他再於Youtube等社群媒體發布影片說，「這一天終於還是來臨了」。

黃瑾瑜昨天在Youtube等社群媒體發布UNCLE ROGER CANCELED影片，影片中他在廚房邊拿菜刀邊切蔥向網友說，「羅杰叔叔」（或稱羅傑叔叔）說了太多，現在他所有在中國的社群媒體帳號都被封了。


他在影片中再播放即將在6月4日發布的脫口秀特輯影片，用嘲諷的語氣提及「中國，好國家，好國家…」，影片中並詢問觀眾有否來自台灣，他在遠處傳來歡呼聲後提到「不是一個真正國家，不是一個真正國家…」。

本名為黃瑾瑜（Nigel Ng）的大馬脫口秀演員及網紅「羅杰叔叔」透過影片說，不論是中國共產黨或英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver），都會是他調侃的對象。

他也向廣大的網友說，如果你支持言論自由，就趕快去買6月4日的脫口秀特輯票。他並自嘲「Uncle Roger的社會信用分數真的太低」。這則影片推出後的觀看次數達278萬次，12萬人按讚。

黃瑾瑜5月16日為他即將在6月4日發布的脫口秀特輯在推特上貼出一段宣傳影片後，其微博帳號顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」；另外在中國網站嗶哩嗶哩（俗稱B站）上的主頁也顯示帳號封禁中。不過，黃瑾瑜昨天再於Youtube發布影片說明「這一天終於還是來臨了」。

熟悉馬來西亞社群媒體發展的媒體人陳偉智今天告訴中央社說，黃瑾瑜以獨特的嘲諷、戲謔表演方式在英國爆紅後受到大馬網友關注，擁有不少熱情粉絲。昔日雖曾與美食網紅陳興（Mike Chen）合作引發爭議，還對不了解合作對象的政治想法發文公開道歉，如今態度改變，從今天發布影片觀察，推測「應該是要放棄中國市場，否則不會發布出來，因為是他自己放的。」

陳偉智指出，黃瑾瑜或許覺得中共當局近立案調查北京脫口秀被控侮辱解放軍，接下來會更嚴厲審查脫口秀內容，黃瑾瑜的脫口秀內容難以在中國有什麼市場，準備退出這個市場。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航


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