大馬律師難考嗎？國立大學法律系畢業即是實習律師，私校畢業一生只有三次重考機會

今年4月19日，馬來西亞南部發生一宗悲劇，一名24歲的華裔法律系學生在3次法律考試失敗后，在加油站企圖自焚自殺。當加油站工作人員見狀欲施予援手時，該學生卻衝向馬路企圖被車撞來自殺。雖然隨後當事人被路人送院就醫，但在醫院苦撐兩周後宣告不治身亡。

馬來西亞的法律考試到底有多難？筆者日前到台灣旅游，有幸接受法律自媒體《法客電台》的訪問，與在台灣執業的楊貴智律師和劉珞亦律師進行交流。期間，我們聊到兩地在如何考獲律師資格方面有哪些差異，而在拜讀法律白話文運動所撰寫的《考上律師和擲筊哪個比較簡單》後，認爲可以把馬來西亞的情況做個記錄，供有興趣的讀者參考或對照。

國立大學畢業就是實習律師

在馬來西亞，剛畢業的中學生想要進入法律系的話，有國立大學和私立大專院校兩條路徑可選擇。

馬來西亞共有7所國立大學提供法律系，其中4所大學僅招收穆斯林或土著學生，剩下的3所國立大學，分別爲馬來亞大學（University of Malaya）、馬來西亞國立大學（National University of Malaysia）和北方大學（Universiti Utara Malaysia）也因基於種族固打（quota）教育政策的關係，開放給非土著學生的名額非常有限。

在僧多粥少的情況下，馬來西亞華裔學生要進入國立大學的法律系並非易事，必須要在學術和課外活動有優異的表現才有機會被錄取。國内最熱門的馬來亞大學法律系就更是如此。然而，一旦被錄取後，只要能順利畢業，則無需另外再進行任何考試，直接有資格成爲實習律師（Pupil-in-Chamber）。

另一方面，馬來西亞私立大專院校所提供的法律系一般來説是雙聯課程，即在本地修讀兩年之後，再到英聯邦國家，如英國、澳洲與紐西蘭等國的大寫繼續修讀學位。由於這些課程的重心都以英國法律爲主（因爲馬來西亞屬於普通法體系Common Law的國家，而英國為普通法的發源地），因此在學生從國外畢業回國後，需要另外通過以馬來西亞法律爲主的法律職業執照考試（Certificate of Legal Practice ，簡稱CLP），才能獲得成爲實習律師的資格。目前，馬來西亞僅有多媒體大學（Multimedia University）一家私立大專的畢業生可豁免報考CLP。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 馬來亞大學畢業生。

CLP會在每年的7月舉辦，共有五張試卷，分別爲通識（以契約法和侵權法爲主）、民事訴訟程序、刑事程序、證據法、執業專項（包括職業操守、土地法、破產法、遺產法）。考生必須通過全部的5張試卷，才能獲得職業執照，成爲實習律師。而根據馬來西亞律師公會的統計，CLP的及格率大約在20%左右，落榜者則必須在未來的四年内重考。