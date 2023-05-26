大馬律師難考嗎？國立大學法律系畢業即是實習律師，私校畢業一生只有三次重考機會
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與台灣不同的是，凡是馬來西亞國立大學畢業的法律系學生，只要能順利畢業，無需另外再進行任何考試，直接有資格成爲實習律師，實習9個月後可成為執業律師。至於私立大學畢業的法律系學生，仍需通過法律職業執照考試（Certificate of Legal Practice ），才能成為實習律師，而且只有三次重考機會。
今年4月19日，馬來西亞南部發生一宗悲劇，一名24歲的華裔法律系學生在3次法律考試失敗后，在加油站企圖自焚自殺。當加油站工作人員見狀欲施予援手時，該學生卻衝向馬路企圖被車撞來自殺。雖然隨後當事人被路人送院就醫，但在醫院苦撐兩周後宣告不治身亡。
馬來西亞的法律考試到底有多難？筆者日前到台灣旅游，有幸接受法律自媒體《法客電台》的訪問，與在台灣執業的楊貴智律師和劉珞亦律師進行交流。期間，我們聊到兩地在如何考獲律師資格方面有哪些差異，而在拜讀法律白話文運動所撰寫的《考上律師和擲筊哪個比較簡單》後，認爲可以把馬來西亞的情況做個記錄，供有興趣的讀者參考或對照。
國立大學畢業就是實習律師
在馬來西亞，剛畢業的中學生想要進入法律系的話，有國立大學和私立大專院校兩條路徑可選擇。
馬來西亞共有7所國立大學提供法律系，其中4所大學僅招收穆斯林或土著學生，剩下的3所國立大學，分別爲馬來亞大學（University of Malaya）、馬來西亞國立大學（National University of Malaysia）和北方大學（Universiti Utara Malaysia）也因基於種族固打（quota）教育政策的關係，開放給非土著學生的名額非常有限。
在僧多粥少的情況下，馬來西亞華裔學生要進入國立大學的法律系並非易事，必須要在學術和課外活動有優異的表現才有機會被錄取。國内最熱門的馬來亞大學法律系就更是如此。然而，一旦被錄取後，只要能順利畢業，則無需另外再進行任何考試，直接有資格成爲實習律師（Pupil-in-Chamber）。
另一方面，馬來西亞私立大專院校所提供的法律系一般來説是雙聯課程，即在本地修讀兩年之後，再到英聯邦國家，如英國、澳洲與紐西蘭等國的大寫繼續修讀學位。由於這些課程的重心都以英國法律爲主（因爲馬來西亞屬於普通法體系Common Law的國家，而英國為普通法的發源地），因此在學生從國外畢業回國後，需要另外通過以馬來西亞法律爲主的法律職業執照考試（Certificate of Legal Practice ，簡稱CLP），才能獲得成爲實習律師的資格。目前，馬來西亞僅有多媒體大學（Multimedia University）一家私立大專的畢業生可豁免報考CLP。
CLP會在每年的7月舉辦，共有五張試卷，分別爲通識（以契約法和侵權法爲主）、民事訴訟程序、刑事程序、證據法、執業專項（包括職業操守、土地法、破產法、遺產法）。考生必須通過全部的5張試卷，才能獲得職業執照，成爲實習律師。而根據馬來西亞律師公會的統計，CLP的及格率大約在20%左右，落榜者則必須在未來的四年内重考。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。