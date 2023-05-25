「中國－中亞峰會」與「G7峰會」互別苗頭，展現人類價值觀的兩個極端

世界「兩會」

5月19日到21日，世界上七個實力最強的民主國家（加拿大、義大利、法國、英國、德國、日本、美國），在日本廣島舉行了七國高峰會議（G7）。

無獨有偶，世界上最大的獨裁國家中國也在幾乎同時（18日到19日）舉行了一個高峰會議，即中國和中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克）的會議。中共這個會議明顯的有和G7峰會抗衡的意思。而中共把會址定在中國古代盛唐時期的首都西安舉行，更是寓意深刻。

這兩個會議對比非常有趣。

英文有句諺語：一張圖片勝過一千個字兒。這句話果然不假：只要看看G7會議和中國主辦的六國會議就一清二楚。

一個會議的會議室簡簡單單，像是一般公司的普通會議室一樣，都不像董事會的會議室，與會的幾個國家領導人圍著圓桌團團坐，挨得很近。

另一個會議氣勢磅礴，奇大無比的會議室賽過皇宮，裡邊裝飾金碧輝煌，高聳入雲的天花板垂下幾座巨無霸吊燈，一張可以繞圈跑步的圓桌坐落豪華大廳的正中央，每個國家領導人相隔幾丈之遠、恐怕連對面人的面孔都看不清，每個領導人後邊，幾十公尺以外，坐著若干隨從，隨時聽從主子的召喚。

一個如此簡單樸素，另一個如此富麗堂皇，那麼第一個肯定是一群窮國，而第二個是一群很有錢的國家了？當然，我們知道恰恰相反。第一組的七個國家經濟最富有，人均收入4萬8000美元；而中國與中亞五國人均收入僅為七強的四分之一，約為1萬2000美元。