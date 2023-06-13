《有溫度的品牌行銷》：運動與種族不公有何關係？答案就在安東尼、保羅、韋德與詹姆斯身上
我們想讓你知道的是
本書作者霍夫曼於1992年以實習生的身分進入Nike，27年來，靠著與眾不同的創意與毅力，最終成為行銷長。他是Nike創新策略背後的主要推手，透過說故事和群眾體驗，成功帶領Nike攀向一座又一座品牌聲量的高峰。
文：葛雷格．霍夫曼（Greg Hoffman）
2016年7月13日，NBA球星卡梅羅．安東尼（Carmelo Anthony）、克里斯．保羅（Chris Paul）、德韋恩．韋德（Dwyane Wade）與勒布朗．詹姆斯（LeBron James）為年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮揭開序幕，這是該典禮有史以來最強大的時刻之一。
「幾個世代以來，傑西．歐文斯（Jesse Owens）、傑基．羅賓森（Jackie Robinson）、穆罕默德．阿里（Muhammad Ali）、約翰．卡路士（John Carlos）與湯米．史密斯（Tommie Smith）、卡里姆．阿布都－賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、吉姆．布朗（Jim Brown）、比莉．珍．金（Billie Jean King）、亞瑟．艾許（Arthur Ashe），還有其他無數的傳奇人物，為我們設下了運動員的典範，」保羅說道，「所以我們選擇追隨他們的足跡。」
促使這四位運動員站上洛杉磯微軟劇院（Microsoft Theater）舞台的，是一場對美國黑人不公不義的危機。在前一個星期，奧爾頓．史特林（Alton Sterling）與費蘭多．卡斯蒂利（Philando Castile）分別遭到警察射殺，引發全國示威抗議。這是一個當務之急的議題，不過還有其他的議題，即是幾個世紀以來、更深層的悲劇不斷上演，使得美國社會一直無法走出傷痛。
「整個制度已經崩塌，這些問題並非新的問題，暴力也時時存在，種族分裂更不是一個新問題，而改革的急迫性現在已達到有史以來的最高點。」安東尼說道。
他們一位接一位地談到，運動員在這場持續不斷的危機中所應扮演的角色，以及他們該如何站出來幫助其他深有同感的人發聲。
「我們今晚在此紀念史上最偉大的運動員穆罕默德．阿里，」詹姆斯說道，「我們需要以嚴正的態度來看待他的遺緒，讓我們利用此一時刻來呼籲所有的職業運動員自我教育、深入探討這些議題、大聲說出來、運用我們的影響力譴責所有的暴力。更重要的是，返回我們的社區，投資我們的時間、我們的資源，幫助他們重建、幫助他們成長、幫助他們改變。我們必須要做得更好。」
我們的確應該如此。我看著這四位美國黑人追隨我一輩子所景仰的人物阿里的腳步，感動莫名。我當時才當上Nike行銷長兩個月的時間，我聆聽他們的發言，突然感受到其中的急迫性，但同時也勇氣倍增。急迫性，是因為這些運動員為每個人設定了必須起而行的挑戰。正如Nike過去一直在做的，現在已到了壯大運動員聲音的時候，讓大家聚焦於美國黑人的奮鬥與系統性種族歧視的遺害。時機就在眼前。
然而，我同時也受到鼓舞，因為我在那一刻充滿了捨我其誰的責任感，或者該說是重新發現，這原本就應是我的責任。Nike向來會利用其聲音在美國與全球發揚正義的力量，但是，比起以往任何時刻，此時更需要能在推動變革中發揮領導作用的人物。現在，這四位運動員提醒我們，已到了採取行動的時機，而且刻不容緩。
這個與運動有關的議題就擺在我們面前。運動與種族不公有何關係？這兩個概念的相關之處在哪裡？答案就在安東尼、保羅、韋德與詹姆斯身上。他們挺身而出，為無法捍衛自己的人發聲。他們是運動員，四位最偉大的球員。他們告訴我們，這個議題與運動有著密切的關係。就在此刻，我決定以他們的榜樣作為動力，在運動中發掘更為深刻的見解，揭露我們社會中殘酷的真相。
毫無疑問的是，在年度卓越運動獎典禮上這些演說的鞭策下，我和團隊在接下來的那一天與之後的許多天，都在思考如何接受這項挑戰。
我們聽到要求我們領導的呼聲，Nike當仁不讓。現在已到採取行動的時候。
站起來，說出來
2004年10月，西班牙國家足球隊教練路易斯．阿拉貢內斯（Luis Aragones）當著眾多記者與攝影組的面，為他的球員打氣。他說道：「告訴那個黑鬼，你比他好多了。別退縮，告訴他。告訴他是我說的。你必須相信自己，你比那個黑鬼好多了。」阿拉貢內斯所指的那位球員，是法國國腳蒂埃里．亨利（Thierry Henry）。
不幸得很，種族歧視在國際足球界向來不是什麼新鮮事，球迷往往是最惡劣的攻擊者。甚至還有一個名詞，用來表示某些球迷對敵隊黑人球員的侮辱與謾罵：他們稱為「猴子歌」（monkey chants），因為有些球迷會學猴子的叫聲。與此同時，球員之間的種族歧視也日益嚴重，前幾年發生了好幾次衝突，都是其他球隊的球員與教練稱黑人球員為黑鬼。阿拉貢內斯對亨利的侮辱，終於使得這位法國球員認為「夠了就是夠了。」
這也正是Nike介入的時候。
Nike與亨利合作，於2005年1月在全歐洲發起「站起來，說出來」（Stand up, Speak up）的運動，旨在對抗危害足球運動多年的種族歧視文化。其他如里奧．費迪南德（Rio Ferdinand）、韋恩．魯尼（Wayne Rooney）、羅納迪諾（Ronaldinho Gaúcho）、C羅（Cristiano Ronaldo）以及阿德里亞諾（Adriano）等球員，也都加入此一運動。該運動的核心是三十秒的影片，影片中，亨利與其他球員一個接一個依序拿起標語牌，上頭寫道：
「我熱愛足球。」
「我熱愛挑戰。」
「我熱愛，」
「射球入網的聲音。」
「球迷雀躍歡呼的聲音。」
「但是，」
「我們依然受到折磨，」
「因為我們的膚色。」
「我們需要你的聲音，」
「趕走種族主義者。」
「不論你在何處聽到他們，」
「都要說不。」
接著，是整部影片唯一的說話聲：「站起來，說出來。」
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。