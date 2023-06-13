《有溫度的品牌行銷》：運動與種族不公有何關係？答案就在安東尼、保羅、韋德與詹姆斯身上

文：葛雷格．霍夫曼（Greg Hoffman）

2016年7月13日，NBA球星卡梅羅．安東尼（Carmelo Anthony）、克里斯．保羅（Chris Paul）、德韋恩．韋德（Dwyane Wade）與勒布朗．詹姆斯（LeBron James）為年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮揭開序幕，這是該典禮有史以來最強大的時刻之一。

「幾個世代以來，傑西．歐文斯（Jesse Owens）、傑基．羅賓森（Jackie Robinson）、穆罕默德．阿里（Muhammad Ali）、約翰．卡路士（John Carlos）與湯米．史密斯（Tommie Smith）、卡里姆．阿布都－賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、吉姆．布朗（Jim Brown）、比莉．珍．金（Billie Jean King）、亞瑟．艾許（Arthur Ashe），還有其他無數的傳奇人物，為我們設下了運動員的典範，」保羅說道，「所以我們選擇追隨他們的足跡。」

促使這四位運動員站上洛杉磯微軟劇院（Microsoft Theater）舞台的，是一場對美國黑人不公不義的危機。在前一個星期，奧爾頓．史特林（Alton Sterling）與費蘭多．卡斯蒂利（Philando Castile）分別遭到警察射殺，引發全國示威抗議。這是一個當務之急的議題，不過還有其他的議題，即是幾個世紀以來、更深層的悲劇不斷上演，使得美國社會一直無法走出傷痛。

「整個制度已經崩塌，這些問題並非新的問題，暴力也時時存在，種族分裂更不是一個新問題，而改革的急迫性現在已達到有史以來的最高點。」安東尼說道。

他們一位接一位地談到，運動員在這場持續不斷的危機中所應扮演的角色，以及他們該如何站出來幫助其他深有同感的人發聲。

「我們今晚在此紀念史上最偉大的運動員穆罕默德．阿里，」詹姆斯說道，「我們需要以嚴正的態度來看待他的遺緒，讓我們利用此一時刻來呼籲所有的職業運動員自我教育、深入探討這些議題、大聲說出來、運用我們的影響力譴責所有的暴力。更重要的是，返回我們的社區，投資我們的時間、我們的資源，幫助他們重建、幫助他們成長、幫助他們改變。我們必須要做得更好。」

我們的確應該如此。我看著這四位美國黑人追隨我一輩子所景仰的人物阿里的腳步，感動莫名。我當時才當上Nike行銷長兩個月的時間，我聆聽他們的發言，突然感受到其中的急迫性，但同時也勇氣倍增。急迫性，是因為這些運動員為每個人設定了必須起而行的挑戰。正如Nike過去一直在做的，現在已到了壯大運動員聲音的時候，讓大家聚焦於美國黑人的奮鬥與系統性種族歧視的遺害。時機就在眼前。

然而，我同時也受到鼓舞，因為我在那一刻充滿了捨我其誰的責任感，或者該說是重新發現，這原本就應是我的責任。Nike向來會利用其聲音在美國與全球發揚正義的力量，但是，比起以往任何時刻，此時更需要能在推動變革中發揮領導作用的人物。現在，這四位運動員提醒我們，已到了採取行動的時機，而且刻不容緩。

這個與運動有關的議題就擺在我們面前。運動與種族不公有何關係？這兩個概念的相關之處在哪裡？答案就在安東尼、保羅、韋德與詹姆斯身上。他們挺身而出，為無法捍衛自己的人發聲。他們是運動員，四位最偉大的球員。他們告訴我們，這個議題與運動有著密切的關係。就在此刻，我決定以他們的榜樣作為動力，在運動中發掘更為深刻的見解，揭露我們社會中殘酷的真相。

毫無疑問的是，在年度卓越運動獎典禮上這些演說的鞭策下，我和團隊在接下來的那一天與之後的許多天，都在思考如何接受這項挑戰。

我們聽到要求我們領導的呼聲，Nike當仁不讓。現在已到採取行動的時候。

站起來，說出來

2004年10月，西班牙國家足球隊教練路易斯．阿拉貢內斯（Luis Aragones）當著眾多記者與攝影組的面，為他的球員打氣。他說道：「告訴那個黑鬼，你比他好多了。別退縮，告訴他。告訴他是我說的。你必須相信自己，你比那個黑鬼好多了。」阿拉貢內斯所指的那位球員，是法國國腳蒂埃里．亨利（Thierry Henry）。

不幸得很，種族歧視在國際足球界向來不是什麼新鮮事，球迷往往是最惡劣的攻擊者。甚至還有一個名詞，用來表示某些球迷對敵隊黑人球員的侮辱與謾罵：他們稱為「猴子歌」（monkey chants），因為有些球迷會學猴子的叫聲。與此同時，球員之間的種族歧視也日益嚴重，前幾年發生了好幾次衝突，都是其他球隊的球員與教練稱黑人球員為黑鬼。阿拉貢內斯對亨利的侮辱，終於使得這位法國球員認為「夠了就是夠了。」

這也正是Nike介入的時候。

Nike與亨利合作，於2005年1月在全歐洲發起「站起來，說出來」（Stand up, Speak up）的運動，旨在對抗危害足球運動多年的種族歧視文化。其他如里奧．費迪南德（Rio Ferdinand）、韋恩．魯尼（Wayne Rooney）、羅納迪諾（Ronaldinho Gaúcho）、C羅（Cristiano Ronaldo）以及阿德里亞諾（Adriano）等球員，也都加入此一運動。該運動的核心是三十秒的影片，影片中，亨利與其他球員一個接一個依序拿起標語牌，上頭寫道：