TNL+ 2023/05/26,
教育

台大學生爭議連環爆：資優屁孩是怎麼養成的？把矛頭指向脫口秀是理盲

台大學生爭議連環爆：資優屁孩是怎麼養成的？把矛頭指向脫口秀是理盲
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台大經濟系學生的政見，為什麼會把壓迫加諸他人，還視為有趣的行為？試想，假如我是一位少年，個性搞怪愛走偏門，偏偏又思路敏捷，會念書考試、學什麼都快、做什麼都行，連老師都沒我聰明，舉目所見大家都比我差，這樣會產生什麼樣的心理？「我是對的」，然後「與我牴觸，就是錯的。」

近日，台大經濟系學生會選舉爆發歧視風波，引起社會上的廣大討論，這是一起看似簡單，實則稍顯複雜的事件。以下整合出三點：「選舉風氣」、「搞怪界線」、「資優屁孩」，來和大家聊聊，三者看似毫無相關，其實都是扣連在一起的。

譁眾取寵的選舉風氣：「來亂的」候選人和「來鬧的」政見

其實，剛聽說台大經濟系學生候選人政見歧視引起風波時，我推測的是：選舉嘛，八成是想搞怪，玩笑開過火，惹到政治正確的族群了吧。

實際一看，方向是這樣沒錯，但情節嚴重度比我想像的嚴重多了。

台灣選舉一向都很綜藝化，這風格挺上下一致的，無論是總統、市長還是鄉長、里長，每次的選舉公報總會出現幾個活寶，用一些無厘頭、幽默或亂七八糟的政見來一搏眼球，從挖石油的、推廣蜂蜜檸檬的，到「奧米加咆哮獸」，為選舉增添了不少樂趣。

以前我在新竹念書時，社會上很流行一些禪修類的新興教派，學校也扎根頗深，印象中交大主要是妙X、清大是大夢麗，說起來，還曾跟大夢麗的創辦人單獨吃過飯呢。不得不承認，能出來當邪教教主的，真是十分有魅力的人。

對當時的我來說，那些當然是「錯的」，是一些充滿邏輯謬誤旨在把你繞暈的幹話，實際做起事來不是斂財就是騙色，因此我們這群交大厭世肥宅，都習慣把「邪教」當成講笑話的對象。印象中，還有某位別系的仁兄為了諷刺妙X，創立了妙法無邊雷射蓮花宗，就是類似飛天義大利麵神教的在地版本，還經營得有聲有色。

後來那位仁兄為了告訴大家政治冷漠會被垃圾統治是什麼樣子，而去參選學代，而且選上了。

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