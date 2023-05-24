美國伊利諾州451名天主教神父性侵1997名兒童，檢方消極處理是「不願再揭開兒童的傷疤」
我們想讓你知道的是
一名被指控虐待許多小男童的牧師，被教區的兒童稱為「快樂之手」，他多年來一直逃脫法律制裁。檢察官在面對指控時，往往選擇消極處理，原因是不希望為了懲罰他，讓孩子們面對法律程序，再度揭開他們的傷疤。報告表示，該名牧師在1990年開始受到指控後，便多次更換教區，直到2008年才結束神職工作。報告稱，他從未因虐待孩童而受到懲罰。
綜合《BBC》與《CBS News》報導，根據檢方5月23日發布的調查報告，美國伊利諾州從1950年代以來，共有451名神職人員，性侵了1997名兒童。報告補充，幾乎所有接受採訪的受害者，在遭受性虐待後都曾面臨心理健康問題。
美國羅馬天主教會樞機庫皮奇（Blase Joseph Cupich），隨後發布聲明向受害者道歉，並承諾教會將剷除這些施暴者，並繼續進行調查。
2018年，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）大陪審團發現300名神職人員在70年內虐待了1000多名兒童後，美國便開啟了針對多個州的教會性虐待調查。
5月23日，伊利諾州檢察總長拉烏爾（Kwame Raoul）發布了近700頁的調查報告，其中紀錄了數起關於強姦和性虐待的案件。
報告中大部分的內容，都是關於受害者的陳述，和遭指控為加害者的姓名名單。報告也詳細說明了，調查機關如何忽視對神職人員的指控，以及這些加害者如何受到各個教堂的保護。
檢方消極處理是為了保護孩童？
調查報告披露了451名兒童性虐待者的姓名，並提供了他們在為教會服務期間，實施的虐待行為和細節。有些神職人員僅侵犯了一名受害者，而有些人虐待了數十個受害者。一名在2015年去世的施虐者，在為教堂工作期間共虐待了36名兒童；另有一名加害者在擔任神父時，強姦了一名10歲的女孩。
芝加哥神父麥考馬克（Daniel McCormack）被指控為「伊利諾州最臭名昭著的兒童虐待者之一」。他在1980年代，還在培訓期間時即被申訴過。教會人員坦言，麥考馬克當時就應該被神學院開除，且永遠不得成為神父。
然而，在整個1990年代和部分2000年代，麥考馬克先後被安置在數個教區，並在芝加哥西部擔任神學教職人員。在多次遭投訴和2次被捕後，他承認虐待5名男童，並於2007年被判處5年有期徒刑。
報告指出，一名被指控虐待許多小男童的神父，被教區的兒童稱為「快樂之手」，他多年來一直逃脫法律制裁。檢察官在面對指控時，往往選擇消極處理，原因是不希望為了懲罰他，讓孩子們面對法律程序，再度揭開他們的傷疤。
報告表示，該名神父在1990年開始受到指控後，便多次更換教區，直到2008年才結束神職工作。報告稱，他從未因虐待孩童而受到懲罰。
1993年，2名受害者指控芝加哥教區的一名神父性侵自己，但教會拒絕對神父進行懲罰。報告發現教會僅加強了對他的監視，且他仍然可以與青少女見面。報告指出，在這之後，該名加害者繼續虐待了至少3名孩童，直到2002年才從神職人員中被除名。
然而，針對調查報告，庫皮奇除了在聲明中表達對受害者的歉意外，也回應自2002年以來，這451名加害者，都有被教會移送法辦。沒有一個是在未公開的狀況下解決的，且沒有一個神職人員在被舉發後，還繼續留在教會內工作。此外，他也指出，檢方只調查天主教教會的行為，是不公平且不明智的。
幾乎所有受害者都面臨心理疾病
調查報告指出，幾乎每個虐待案倖存受害者，都正在或曾經面臨心理健康的問題，有一些人因此選擇酗酒，或對藥物成癮，也有一些人經常感到焦慮，或認為自己毫無價值。此外，一些受害者曾有輕生的想法，有人在身體健康上出問題，或面臨財務危機。
報告寫到，一個名叫傑佛瑞（Jefferey）的受害者陷入了「深深的沮喪」，因為他覺得自己無法向任何人坦承加害者對他做的一切。傑佛瑞花了30年才克服了自己的心理問題。
一位受害者尼瑞（Terry Neary）認為，公開加害者的姓名，將大大幫助受害者，因為這是社會在向受害者宣告：「我們相信你」。
「神父性虐待倖存者網路」（Survivors Network of those Abused by Priests，簡稱SNAP），直言：「這份調查報告顯現了教會政策『軟弱、模糊，而且很少有人遵循』。」
SNAP芝加哥分部負責人安東森（Larry Antonsen）表示：「這份報告是對這些受害者，這些被忽視和欺騙的倖存者的辯護，希望這份報告能給予其他倖存者勇氣，站起來講述他們的故事。」
新聞來源
- Illinois report details scale of Catholic clergy sex abuse（BBC）
- Catholic clergy in Illinois sexually abused more than 1,900 minors, state attorney general says in report（CBS News）
- Statement of Cardinal Blase J. Cupich, archbishop of Chicago, in Response to the Illinois Attorney General Report（archdiocese of Chicago）
延伸閱讀
- 法國天主教神職人員70年來性侵超過21萬6000名兒童，主教團主席道歉並下跪懺悔
- 美國「美南浸信會」爆數百起性虐待醜聞，前主席性侵牧師妻子、高層忽視隱瞞並阻撓調查
- 揭露已有至少600起性侵案送交梵蒂岡，義大利教會：「是時候讓家醜外揚了」
- 教宗方濟各訪加拿大展開「懺悔朝聖之旅」，為天主教會165年來對原住民的傷害道歉
- 教宗「硬起來」：百年來首位主教因性侵被開除「聖職」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。