美國伊利諾州451名天主教神父性侵1997名兒童，檢方消極處理是「不願再揭開兒童的傷疤」

綜合《BBC》與《CBS News》報導,根據檢方5月23日發布的調查報告,美國伊利諾州從1950年代以來,共有451名神職人員,性侵了1997名兒童。報告補充,幾乎所有接受採訪的受害者,在遭受性虐待後都曾面臨心理健康問題。

美國羅馬天主教會樞機庫皮奇(Blase Joseph Cupich),隨後發布聲明向受害者道歉,並承諾教會將剷除這些施暴者,並繼續進行調查。

2018年,賓夕法尼亞州(Pennsylvania)大陪審團發現300名神職人員在70年內虐待了1000多名兒童後,美國便開啟了針對多個州的教會性虐待調查。

5月23日,伊利諾州檢察總長拉烏爾(Kwame Raoul)發布了近700頁的調查報告,其中紀錄了數起關於強姦和性虐待的案件。

報告中大部分的內容,都是關於受害者的陳述,和遭指控為加害者的姓名名單。報告也詳細說明了,調查機關如何忽視對神職人員的指控,以及這些加害者如何受到各個教堂的保護。

檢方消極處理是為了保護孩童?

調查報告披露了451名兒童性虐待者的姓名,並提供了他們在為教會服務期間,實施的虐待行為和細節。有些神職人員僅侵犯了一名受害者,而有些人虐待了數十個受害者。一名在2015年去世的施虐者,在為教堂工作期間共虐待了36名兒童;另有一名加害者在擔任神父時,強姦了一名10歲的女孩。

芝加哥神父麥考馬克(Daniel McCormack)被指控為「伊利諾州最臭名昭著的兒童虐待者之一」。他在1980年代,還在培訓期間時即被申訴過。教會人員坦言,麥考馬克當時就應該被神學院開除,且永遠不得成為神父。

然而,在整個1990年代和部分2000年代,麥考馬克先後被安置在數個教區,並在芝加哥西部擔任神學教職人員。在多次遭投訴和2次被捕後,他承認虐待5名男童,並於2007年被判處5年有期徒刑。

報告指出,一名被指控虐待許多小男童的神父,被教區的兒童稱為「快樂之手」,他多年來一直逃脫法律制裁。檢察官在面對指控時,往往選擇消極處理,原因是不希望為了懲罰他,讓孩子們面對法律程序,再度揭開他們的傷疤。

報告表示,該名神父在1990年開始受到指控後,便多次更換教區,直到2008年才結束神職工作。報告稱,他從未因虐待孩童而受到懲罰。

1993年,2名受害者指控芝加哥教區的一名神父性侵自己,但教會拒絕對神父進行懲罰。報告發現教會僅加強了對他的監視,且他仍然可以與青少女見面。報告指出,在這之後,該名加害者繼續虐待了至少3名孩童,直到2002年才從神職人員中被除名。

然而,針對調查報告,庫皮奇除了在聲明中表達對受害者的歉意外,也回應自2002年以來,這451名加害者,都有被教會移送法辦。沒有一個是在未公開的狀況下解決的,且沒有一個神職人員在被舉發後,還繼續留在教會內工作。此外,他也指出,檢方只調查天主教教會的行為,是不公平且不明智的。

幾乎所有受害者都面臨心理疾病

調查報告指出,幾乎每個虐待案倖存受害者,都正在或曾經面臨心理健康的問題,有一些人因此選擇酗酒,或對藥物成癮,也有一些人經常感到焦慮,或認為自己毫無價值。此外,一些受害者曾有輕生的想法,有人在身體健康上出問題,或面臨財務危機。

報告寫到,一個名叫傑佛瑞(Jefferey)的受害者陷入了「深深的沮喪」,因為他覺得自己無法向任何人坦承加害者對他做的一切。傑佛瑞花了30年才克服了自己的心理問題。

一位受害者尼瑞(Terry Neary)認為,公開加害者的姓名,將大大幫助受害者,因為這是社會在向受害者宣告:「我們相信你」。

「神父性虐待倖存者網路」(Survivors Network of those Abused by Priests,簡稱SNAP),直言:「這份調查報告顯現了教會政策『軟弱、模糊,而且很少有人遵循』。」

SNAP芝加哥分部負責人安東森(Larry Antonsen)表示:「這份報告是對這些受害者,這些被忽視和欺騙的倖存者的辯護,希望這份報告能給予其他倖存者勇氣,站起來講述他們的故事。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:張博丞

核稿編輯:羅元祺