日本公布23項半導體設備出口限制，黃仁勳警告美中晶片戰升級恐嚴重傷害科技業

近日，日本公布23項半導體製造設備管制，限制其出口到部分地區，外界多認為日本跟隨美國，進一步擴大向中國等國的管制。然而，近日越來越多科技業巨擘對外喊話，美中對抗下的晶片戰爭，除了壓抑部分公司在中的市場市占，還可能讓科技業損失慘重。

日本跟隨美國步伐，擴大對中國半導體管制

日本經濟產業省於5月23日公布，修正相關出口貨物的外匯法，將先進半導體設備等23個品項列為出口管理限制目標。該法的修正版預計於今（2023）年7月23日生效，在美中對抗的框架下，日本將與美國保持一致的步調，嚴格限制向中國出口先進半導體設備及其零組件。

《日經亞洲》強調，外匯法中有明示，軍事等相關用途的零組件（包含晶片）將進行管制，若要出口必須經過日本經濟產業省批准。

值得注意的是，該案修正後，並未把中國等特定國家、地區，指定為明確管制對象，但擴大納管23個品項，這些零組件除了向42個友好國出口，其它地區則需要經過同意。《日經亞洲》直言，這意味很難向中國等國家出口。

仔細一點看，這23個品項的零組件，包含先進製程設備極紫外光（EUV）中的零件，還有可以堆疊製造3D先進記憶體的侵刻設備，若以製程而言，是落在10至14奈米以下的產品零件。

台灣半導體業內人士告訴我們，這個事件也代表以美國為首的陣營，除了要求荷蘭的艾司摩爾（ASML）禁止出口至中國，也擴大讓另一個半導體設備大國日本跟進圍堵。

事實上，早在今（2023）年3月，日本已經發表相關修正半導體設備貿易管制規則，涉及的目標包含成膜和清洗工序所使用設備到的零組件等，外界預計東京威力科創（TEL）和SCREEN控股等10幾家日本企業將受到影響。

而這個修正法案起因於俄烏戰爭，不只是半導體零件受到管制，也包含了鋼鋁等製品、飛行器零件、光學設備乃至於測量、檢測儀器等。

可以擺脫中國嗎？全球科技業示警

日本經濟產業省強調：「鑑於當前烏克蘭的國際形勢，為促進國際和平的國際努力，日本將根據主要國家決定採取的措施，對俄羅斯實施出口禁令。為此，頒布並執行一項法令，最終於2023年3月31日星期五批准的出口貿易管制令。」並於日後公布細項，再逐步實施。

不過這一項禁令，在日本國內也遇到阻力。日本一家大型半導體設備負責人告訴《日經亞洲》：「我們已經做出各種想像，但是結果比我們設想的更難以理解。」

中國作為全球第二大經濟體，日本向中國出口的半導體設備比率非常高。根據聯合國國際貿易中心的統計顯示，日本於2021年向中國出口的設備達到120億美元，金額佔全世界的設備近4成，是所有國家中最高，日本輸入中國的產品，是輸入美國的近2倍。

《日經亞洲》分析指出，例如東京威力科創的成膜設備等相關產品，被日本經濟產業省列為管制目標，但是翻開其財報2021年度的營業額中，中國就佔26%；還有「ArF液浸曝光設備」的業者尼康（Nikon）2022年銷售中，5台就有1台是出口到中國。

除了日本多家半導體業者，紛紛向政府抗議恐傷及市占以外。近日登上全球市值最高的半導體公司輝達（Nvidia），他的執行長黃仁勳（Jensen Huang）也罕見警告表示，美中對抗下，晶片戰爭不斷升級可能會讓美國科技業受到「重大損失」。

黃仁勳說，「如果（中國）不能在美國購買（晶片等相關產品），他們就會自己製造。因此，美國必須要小心，而且中國是科技業的一個非常重要的市場。」這些說法，也證明了過去十多年的全球化產業鍊，並無法輕而易舉的脫鉤，未來美中對抗的關係，是否有變化值得關注。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航