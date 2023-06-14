《打開莊子的方式》：庖丁解牛核心要義「善刀而藏之」，這便是最直觀的養生之術

我們想讓你知道的是
本書以莊子名篇《莊子．內篇》為底本，對當中汪洋恣肆的思維進行深入淺出的拆解。作者巧妙地將莊子思想與現在的社會環境結合，探討成長、夢想、人際關係等，用清晰易懂的方式讓每個閱讀《莊子》的人都能以自我來進行參悟，從中得到屬於自己的理解，跳脫世俗框架、不陷入他人的見解，讓我們在人生的每個階段都能坦然、自在與豁達。
文：陳可抒
人生在世，皆欲逍遙；若求逍遙，必先知我；既已知我，便須葆光。
以上三重理念，即是《莊子》的核心思想脈絡，亦分別是《莊子．內篇》前三篇的內容。
上一篇〈齊物論〉的立言結尾處，莊子提出了「注焉而不滿，酌焉而不竭」的葆光的概念，將之詳細闡述，便是本篇〈養生主〉的主旨。
「吾生也有涯，而知也無涯」，既然如此，便不可懵懵懂懂地「以有涯隨無涯」，若是這樣，豈不是太浪費生命了嗎？
所以要葆光，要養生，要知自我之所在，要養自我之所在。
養生的理論說來容易，做起來卻極難，難就難在：如何分辨哪個是我，哪個不是我？如何是養，如何不是養？
養生的要訣十分簡單，莊子只用一個庖丁解牛的故事便闡述清楚了，不過便是「遊刃有餘、善刀藏之」等寥寥數語而已，然而，如何遊刃？怎樣有餘？何時藏刀？何時解牛？
種種問題，仍是要知曉「緣督以為經」的道理才行。不過，何為督脈，何為旁脈？理論容易闡明，實踐起來卻很不易，在本篇後半段，莊子又以幾個寓言加以說明。
本篇是《莊子．內篇》立言的最後一篇，在篇尾，莊子意味深長地表示：「指窮於為薪，火傳也，不知其盡也。」後面〈人間世〉等四篇雖然也有立言，卻更偏重於莊學與實踐的結合。換言之，前三篇為體，為認識論，後四篇為用，為方法論，明悟了前三篇的立言，便猶如手中擎起智慧之火，可照亮世間的重重暗霧。
吾生也有涯，
而知也無涯。
以有涯隨無涯，
殆已！
已而為知者，
殆而已矣！
為善無近名，
為惡無近刑，
緣督以為經，
可以保身，
可以全生，
可以養親，
可以盡年。
吾生也有涯，而知也無涯
養生主旨之一：不妄隨，不妄知
生命是有限的，知識是無限的，而若是以有限的生命，去追隨無限的知識，那不是很勞而無功的嗎？「殆已」！若是再以這樣的追求而沾沾自喜，自以為很有智慧，那不是更危險的想法嗎？「殆而已矣」！
既然如此，難道莊子是暗示人們停止追求嗎？當然不是！莊子怎麼會有這樣因噎廢食的號召呢？這一段的本意，是提醒人們要講究方法，而不是一味地盲動，更不是停頓不前。否則，在〈逍遙遊〉中，何以大鵬一定要克服艱難飛往南冥呢？又何以稱宋榮子和列子「猶有未樹」呢？在後文中，何以庖丁要耗時數年以精通解牛之技呢？不必懷疑莊子的進取之心。
倘若吾生無涯，而知有涯，那麼，便可隨意為之，大不了從頭再來；而現實卻恰恰相反，生有涯，知無涯，你我生在世間，恰如一粒微塵面對茫茫宇宙，沒有智慧的取捨怎麼行呢？悶頭亂撞怎麼行呢？若是再因此而揚揚得意，那就更不可取了！
唯有不斷求知，方能接近逍遙之境，然而，又豈能陷於求知之中呢？畢竟，人生「一受其成形，不亡以待盡」，生命「行盡如馳」，不可「與物相刃相靡」，又能與無用之知「相刃相靡」呢？
知識浩瀚無垠，若是漫無目的，隨之而迷失自我，其實質便不是求知，而是消磨；若是把這種消磨反而當作真知，受其迷惑，那麼，這迷失就只會無窮無盡了。
為善無近名，為惡無近刑
養生主旨之二：緣督以為經
怎樣才可以不迷失、不迷惑呢？很簡單：撥開迷霧，明確目標，有的放矢，毫不動搖。也即是所謂「緣督以為經」。
督，人體最重要的經脈，貫穿於後背，是經絡中的脊梁。若是有一天，某個其他部位，譬如手腳和脊梁非要斷一個不可，那當然要全力保住脊梁了；而人們終其一生，也必然要以脊梁為主心骨。那麼，生命的意義，不就是人生的督脈嗎？無論名聲、利益，還有哪個能比生命的意義更重要呢？這便是「緣督以為經」的道理，也即是養生之主旨。
除此以外，莊子還同時給出了一句意味深長的勸誡：做善事不要貪圖名聲，做惡事不要觸碰刑罰。
咦，莊子怎麼能教人「為惡」呢？有些人看到這句話，便不免有所躊躇，想要替莊子打圓場，將「為惡」解釋成一點點小的壞事，或者惡念之類，總之不肯把它當成惡行來理解。
其實大可不必！惡就是惡，為惡就是為惡，不須有所掩飾。「為惡無近刑」，若是對於莊學理解得足夠透澈了，便絲毫不覺得違和，反而覺得很有道理。
惡也好，善也罷，無非都是片面的定義而已，根本不是永恆的準則，怎能用它們表面的呈現來束縛彼此的內心呢？唐堯、虞舜發起戰爭，是善呢，是惡呢？成湯、周武舉旗反叛，是善呢，是惡呢？世間哪裡有針對善惡的統一標準呢？
這個問題在〈齊物論〉中已經討論過了：「自我觀之，仁義之端，是非之涂，樊然殽亂。」汝之蜜糖，吾之毒藥，此之惡可能是彼之善，善惡豈可一概論之？此國法令嚴禁之事，一定是惡事嗎？彼國法令未禁之事，一定是善事嗎？個人行走於世間，心中自然能夠分辨善惡，此善惡也必然會與他人發生衝突。故此，莊子鄭重告知：心中之善惡不須與人爭辯，所做之事若為他人口中之善事，則泰然處之，不要為名所累；所做之事若為他人口中之惡事，則謹慎從事，不要為刑所罰。這便是世間養生之道。
若通此道，「可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。」至此處，頗有些人認為「養親」之「親」字難解，便將其曲解為「精神」。
亦大可不必！《莊子》是哲學，並非玄學。「養親」便是養護親人的原義，不必引申或曲解。人生於世間，照顧親人亦是不可推脫的責任所在，親人亦是我形體的一部分，如何可以拋棄呢？
在下篇〈人間世〉中，莊子寫道：「古之至人，先存諸己而後存諸人。」這不正是莊子一貫的理念嗎？不正是養生中最樸實的思想嗎？不正是「緣督以為經」的一個延展嗎？
庖丁為文惠君解牛，手之所觸，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然嚮然，奏刀騞然，莫不中音，合於《桑林》之舞，乃中《經首》之會。
文惠君曰：「嘻，善哉！技蓋至此乎？」
庖丁釋刀對曰：「臣之所好者，道也，進乎技矣。始臣之解牛之時，所見無非牛者。三年之後，未嘗見全牛也。方今之時，臣以神遇而不以目視，官知止而神欲行，依乎天理，批大郤，導大窾，因其固然。技經肯綮之未嘗，而況大軱乎！
良庖歲更刀，割也；族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年矣，所解數千牛矣，而刀刃若新發於硎。彼節者有間，而刀刃者無厚，以無厚入有間，恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。是以十九年而刀刃若新發於硎。雖然，每至於族，吾見其難為，怵然為戒，視為止，行為遲，動刀甚微，謋然已解，如土委地，提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志，善刀而藏之。」
文惠君曰：「善哉！吾聞庖丁之言，得養生焉。」
庖丁解牛，妙在養生
養生主旨之三：遊刃有餘，善刀藏之
庖丁解牛的故事，其核心要義，當然在於「善刀而藏之」，這便是最直觀的養生之術。不過，仍有一些關鍵的細節，不得不辨。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選