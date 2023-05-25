署長出包，部長下台？中央政府組改意外開啟「大文官時代」
我們想讓你知道的是
台灣公共輿論與新聞媒體直覺式究責，往往讓政務官必須概括承受高階文官的過失，組改將一定程度的決策權下放三級機關，但是站第一線扛砲火、承擔政治責任的依然是政務官。這除了造就「超級文官」，也讓政務官更加難為，令實務界、學術界優秀人士更加不意願「跳火坑」接下政務官重擔。
文：陳俊宇（曾任國會助理、政黨工作人員與公部門聘用人員，現為NGO工作者）
籌備多時的《環資部組織法》、《農業部組織法》，終於在近日三讀通過完成法制作業，未來環保署、農委會都將改制為部級機關，擴大組織規模。
這一波台灣民主化後，最大規模的調整，起於馬英九政府任內，先是在2010年修正《行政院組織法》，確立組改整體框架，接著修正既有二級機關的組織法（教育部、內政部），逐一進行業務與組織架構調整；與此同時，馬政府時期也啟動多個部會改制升格，例如文建會改制為文化部（2012年）、衛生署改制為衛生福利部（2013年）、勞委會改制為勞動部（2014年）、國科會改制為科技部（2014年，惟2022年改回國科會，將「部」級額度讓給數位發展部）。
蔡政府執政後，於2018年成立海洋員委員會，2022年成立數位發展部，今（2023）年陸續完成各部會組織法制定或修正，歷時十多年的中央政府組織調整，可說已經步入尾聲。
從宏觀的角度來看，除了蔡英文政府推動成立的數位發展部之外，目前已經完成或正在進行中的組改內容，二級機關編制（部、會）大致上延續馬政府時期的規劃藍圖；必須強調的是，蔡政府並非照單全收沿用馬政府組改版本，包含環資部、農業部，以及近日通過的交通部、經濟部組織法修正，所屬三級機關業務劃分與機關編制都進行過大幅調整。
毋寧說，這一波長達十多年的中央政府組織改造，起於馬政府時期，後半段由蔡政府接手，歷經藍綠兩黨執政，是前後兩個政府共同執行的成果。
順應科技與社會發展概況，有效回應民眾生活需求，政府機關新增業務事項，擴大組織編制，原是再正常不過的事情。值得關注的是，這一波台灣民主化之後，最大規模的中央政府組織調整，不僅改變了機關組織編制與業務劃分，也對官僚體制與政治實務帶來深遠影響。
組改將決策權下放三級機關
以往我們所熟知的中央二級機關（部、會），通常設有多個「司」、「處」作為業務單位，政務官握有預算編列與政策制定的決策權，部會所屬業務單位負責實際執行。
然而，始自馬政府所規劃的組改方案，其中一項影響深遠，卻少有人討論的改動，便是整併二級機關所屬業務單位，並且將預算編列、政策制定與執行權下放至三級機關，在部之下大量設置獨立編列預算、自行擬定施政計畫的「署」。以環資部為例，未來將成立氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署四個署，主掌環資部重要業務。
「署」具有依據法定業務編列預算、擬定施政計畫，並且付諸執行的權限，此外，署通常有獨立於部之外的辦公處所，無論是預算、業務、內部管理或人事考評升遷，都有一定程度自主性。署設置「署長」作為機關首長，由十三職等常業文官出任，在公務員的升遷階梯中，僅次於數量稀少的14職等常務次長、院級副秘書長。
不過在實際運作上，署長是擁有決策權的機關首長而非副手，也不必像司、處這類業務單位主管，凡事直接受命於政務官，因此署長可說是我國文官頂峰也不為過。
簡言之，中央政府組改，整併二級機關直屬的業務單位，廣設三級機關，無形中縮小了部會政務官直接領導管理的範圍，並且賦予高階文官在預算與政策制定、業務推動上有更多的決策權。
組改開啟「大文官時代」
「責任政治」是民主政府基本運作邏輯，政務官有權決定政策方向與預算分配，同時必須負起政治責任；當政策推動失敗或出錯，政務官往往得下台負責，政治學上稱之為「課責性」（Accountability）原則。經歷組改之後，由於決策權下放三級機關，並且由常業文官出任署長，傳統上政務官與事務官最根本的角色界線——前者負責決策，後者負責執行——竟悄悄地被跨越了。
雖然署長之上還有部長，若署（局）長表現不佳，政務官有權加以撤換。不過實務上若要換掉三級機關首長，基於公務員永業保障，必須有同職等位置出缺才能將之調離現職，繼任人選更是難題；高階文官人事調整，還得報請行政院同意。這意味著，撤換署長級文官，往往需要複雜的行政程序與人事運作調整，若有不慎，很可能衍生出更多問題，其困難程度超乎外界想像。
有權，又不容易被撤換，組改意外開啟了「大文官時代」，造就出一批擁有相當程度決策權，但是本質上仍是事務官，不必如同政務官直接負起政治責任，隨時可能為政策成敗上下台的「超級文官」。就此而論，組改讓高階文官擁有更多決策權，不僅模糊了政務官與常務官的分界，也讓政治責任的認定，政策成敗的檢討與追究，變得更加困難。
組改的政治層面影響
自馬政府時期推動組改以來，台灣公務體系逐漸出現一些特別現象：
1. 署比部大
有些署雖然是三級機關，但是組織員額、所轄預算金額卻比部分二級機關更龐大，例如國教署、健保署、警政、海巡、移民署。這類大型三級機關對於民眾日常生活的影響力，實質上已經超越部分二級機關，以至於，有些署（局）長的重要性，甚至更勝於小型部會政務官。
2. 署長當很久
由於三級機關首長撤換不易，有些署長一做很多年，從馬政府到蔡政府，即便政黨輪替，部長都換了兩三個，但是署長依然在位；某些政策與預算制定，實際上還是由同一位高階文官主導。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。