網路上已出現滿坑滿谷的AI孫燕姿翻唱，法律無法保障歌手的「聲音」嗎？
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AI技術正在顛覆創作，目前網路上已出現滿坑滿谷的AI孫燕姿翻唱，當誰都可以用AI工具簡單隨手生產作品的情況下，有經濟價值的或許並非是創作內容，而是特定的被模仿的真人。但更麻煩的是，不僅是否為某人的創作也已經真假難辨，將來鑑別真人的「人類」作品或「類人」的AI作品，也會成為困擾。
文：陳益智（財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心主任）
AI人工智慧隨著DALL-E、Midjourney、Craiyon和Stable Diffusion等AI製圖工具的問世，在藝術創作的領域應用愈來愈廣泛。任何人都可以只用文字敘述就繪製出一幅作品，但由於AI技術生成的藝術品的著作權與權利歸屬可能發生爭議，知名圖庫平台Getty Image擔心其未來衍生出的版權問題，已宣布禁止在該平台上傳和銷售使用DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AI製圖工具生成的圖片。
這顧慮並不是憑空而來，因為德國攝影師鮑里斯已利用AI繪圖技術，生成一張如真人拍攝的照片，奪下2023年索尼世界攝影大獎冠軍，引發軒然大波。
他說，希望大眾能意識到AI生成圖像，與真實照片的差異，並透過行動，讓大眾更加關注AI人工智慧的議題。他說：「我想知道這項比賽，是否有做好準備因應AI製成的圖像，結果顯示並沒有」，並呼籲大會另設獎項，區別AI製成的影像跟攝影，索尼世界攝影大獎官網則已經撤除該得獎照片。
日前報載金曲音樂人陳珊妮發行的新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾於記者會表示這首歌不是陳珊妮本人所唱，而是透過模擬她聲音的AI。杜奕瑾並表示其實AI工具操作起來相當簡單，只要用文字描述意境，AI就會自主生成詞曲，並馬上唱給你聽。陳珊妮則表示，AI歌曲生成的介面操作其實相當簡單，只要輸入音檔、對應的歌詞，就能生成歌曲，「大家在家都能操作」。
不過，目前國際與我國法律均認為受著作權保護者，必須要是人類所為、具原創性之創作，至少須有人類實際的創作思想參與其中之「以人工智慧為工具的創作」，始可作為著作權保護之客體；如果是以指令由AI自行完成之「人工智慧獨立創作」，並不受著作權法保護 [1]。如果AI自行完成的創作不受著作權保護，那利用陳珊妮發行的新歌〈教我如何做你的愛人〉要得授權嗎？如果杜奕瑾將他的AI人工智慧變成收費工具，讓他人用來創造其他模仿陳珊妮聲音的歌曲，陳珊妮可以主張應先取得她的授權嗎？她可以要求杜奕瑾分享收費的獲利嗎？
這些問題涉及了利用著作訓練AI創作與利用AI的創作，這兩個利用情況在既有法律上各有什麼權利義務與歸屬誰的議題。
不過就如同杜奕瑾說的，在新的世代每個人都必須訓練自己成為一個「老闆」，找到自身的價值去善用工具，否則會面臨被淘汰的局面。當AI技術還在往前快速發展，一定會產生新的經濟模式。只是，如果既有法律欠缺明確規定，那麼從促進文創經濟發展的角度，我們應該採取什麼做法來補強這個缺口。
AI的創作有保護的必要嗎？
如果AI自行完成的創作，特別是以指令單純告知AI需求，指示它自行產出的內容，在既有的著作權法下並不受保護。是否應該修法或另訂法律給予保護？若有應該保護到什麼程度呢？ 如給予保護，隨著AI技術進步，AI「類人」創作與人類創作幾乎難以區別的情況下，是否會造成利用人欲利用既有著作時，將不知是否需取得授權的混亂？
著作權保護的核心邏輯是認為透法律的保護可以鼓勵更多新的、有增值潛力的作品產出，更多的著作產出有助於社會發展。因此有人認為「賦予「人工智慧獨立創作」著作權保護，在運用AI進行創作日益普遍的今日，可以鼓勵更多新的、有增值潛力的作品產出，亦可以支持AI相關產業的發展。
畢竟雖然實際進行創作的是AI，但開發出「會創作的AI」的仍是人類，其可能投入大量的研發資金，仍需要某種程度的獎勵與支持 [2]。」、「雖然AI完成的成果，雖沒有人之智慧投入，不是著作權法中所稱之「著作」，若基於保護經濟利益之考量，並非不得透過法律賦予權利，給予保護。至於是要如同保護表演人之表演、錄音物製作人之錄音成果，或是廣播機構之廣播內容等等之「鄰接權」一樣，於著作權法中專章規範，還是另立法律保護，則是立法政策之思考。」
不過相對的，也有人認為針對這樣的爭議，有人認為若現行著作權法保護對象依然僅限「人類」，那麼AI自主學習產出的非人類著作涉及的經濟利益，可能應劃歸其他法律領域處理較為妥適。
透過AI生成出的作品是不是著作權法所謂的「著作」，其實有討論空間，亦有可能會有新的法規與法院判決去調適或改變現況。而且，如果AI自己可不斷再生成、演進作品，原本下指令給AI的人類自己都不知道為何AI會到達如此呈現的程度時，應修改著作權法，甚至考慮建構新的法制體系，承認AI本身享有著作權。
既然過往已有已有使公司等機構具有法人格的普遍立法，不如讓AI具有法人地位或法律上的人格權並無不可，且可由相關配套措施，例如保險制度或基金去撐起AI身為權利主體所應有承擔責任的能力或需要。
將來AI科技會再如何發展，我們無法預測，或許將來可能讓AI具有法人地位或法律上的人格權，以補充現行法律的不足，會是一個在未來將發生的現實。但將來AI大量產生的作品，會大幅壓縮人類創作的表現的空間，雙方越來越容易重疊，賦予AI創作著作權，更進一步因為著作權侵害的高風險與無法預期的，反而對人類創作的促進產生不利的影響。
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
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點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
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