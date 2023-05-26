網路上已出現滿坑滿谷的AI孫燕姿翻唱，法律無法保障歌手的「聲音」嗎？

文：陳益智（財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創意智財中心主任）

AI人工智慧隨著DALL-E、Midjourney、Craiyon和Stable Diffusion等AI製圖工具的問世，在藝術創作的領域應用愈來愈廣泛。任何人都可以只用文字敘述就繪製出一幅作品，但由於AI技術生成的藝術品的著作權與權利歸屬可能發生爭議，知名圖庫平台Getty Image擔心其未來衍生出的版權問題，已宣布禁止在該平台上傳和銷售使用DALL-E、Midjourney和Stable Diffusion等AI製圖工具生成的圖片。

這顧慮並不是憑空而來，因為德國攝影師鮑里斯已利用AI繪圖技術，生成一張如真人拍攝的照片，奪下2023年索尼世界攝影大獎冠軍，引發軒然大波。

他說，希望大眾能意識到AI生成圖像，與真實照片的差異，並透過行動，讓大眾更加關注AI人工智慧的議題。他說：「我想知道這項比賽，是否有做好準備因應AI製成的圖像，結果顯示並沒有」，並呼籲大會另設獎項，區別AI製成的影像跟攝影，索尼世界攝影大獎官網則已經撤除該得獎照片。

日前報載金曲音樂人陳珊妮發行的新歌〈教我如何做你的愛人〉，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾於記者會表示這首歌不是陳珊妮本人所唱，而是透過模擬她聲音的AI。杜奕瑾並表示其實AI工具操作起來相當簡單，只要用文字描述意境，AI就會自主生成詞曲，並馬上唱給你聽。陳珊妮則表示，AI歌曲生成的介面操作其實相當簡單，只要輸入音檔、對應的歌詞，就能生成歌曲，「大家在家都能操作」。

不過，目前國際與我國法律均認為受著作權保護者，必須要是人類所為、具原創性之創作，至少須有人類實際的創作思想參與其中之「以人工智慧為工具的創作」，始可作為著作權保護之客體；如果是以指令由AI自行完成之「人工智慧獨立創作」，並不受著作權法保護 [1]。如果AI自行完成的創作不受著作權保護，那利用陳珊妮發行的新歌〈教我如何做你的愛人〉要得授權嗎？如果杜奕瑾將他的AI人工智慧變成收費工具，讓他人用來創造其他模仿陳珊妮聲音的歌曲，陳珊妮可以主張應先取得她的授權嗎？她可以要求杜奕瑾分享收費的獲利嗎？

這些問題涉及了利用著作訓練AI創作與利用AI的創作，這兩個利用情況在既有法律上各有什麼權利義務與歸屬誰的議題。

不過就如同杜奕瑾說的，在新的世代每個人都必須訓練自己成為一個「老闆」，找到自身的價值去善用工具，否則會面臨被淘汰的局面。當AI技術還在往前快速發展，一定會產生新的經濟模式。只是，如果既有法律欠缺明確規定，那麼從促進文創經濟發展的角度，我們應該採取什麼做法來補強這個缺口。

AI的創作有保護的必要嗎？

如果AI自行完成的創作，特別是以指令單純告知AI需求，指示它自行產出的內容，在既有的著作權法下並不受保護。是否應該修法或另訂法律給予保護？若有應該保護到什麼程度呢？ 如給予保護，隨著AI技術進步，AI「類人」創作與人類創作幾乎難以區別的情況下，是否會造成利用人欲利用既有著作時，將不知是否需取得授權的混亂？

著作權保護的核心邏輯是認為透法律的保護可以鼓勵更多新的、有增值潛力的作品產出，更多的著作產出有助於社會發展。因此有人認為「賦予「人工智慧獨立創作」著作權保護，在運用AI進行創作日益普遍的今日，可以鼓勵更多新的、有增值潛力的作品產出，亦可以支持AI相關產業的發展。

畢竟雖然實際進行創作的是AI，但開發出「會創作的AI」的仍是人類，其可能投入大量的研發資金，仍需要某種程度的獎勵與支持 [2]。」、「雖然AI完成的成果，雖沒有人之智慧投入，不是著作權法中所稱之「著作」，若基於保護經濟利益之考量，並非不得透過法律賦予權利，給予保護。至於是要如同保護表演人之表演、錄音物製作人之錄音成果，或是廣播機構之廣播內容等等之「鄰接權」一樣，於著作權法中專章規範，還是另立法律保護，則是立法政策之思考。」

不過相對的，也有人認為針對這樣的爭議，有人認為若現行著作權法保護對象依然僅限「人類」，那麼AI自主學習產出的非人類著作涉及的經濟利益，可能應劃歸其他法律領域處理較為妥適。

透過AI生成出的作品是不是著作權法所謂的「著作」，其實有討論空間，亦有可能會有新的法規與法院判決去調適或改變現況。而且，如果AI自己可不斷再生成、演進作品，原本下指令給AI的人類自己都不知道為何AI會到達如此呈現的程度時，應修改著作權法，甚至考慮建構新的法制體系，承認AI本身享有著作權。

既然過往已有已有使公司等機構具有法人格的普遍立法，不如讓AI具有法人地位或法律上的人格權並無不可，且可由相關配套措施，例如保險制度或基金去撐起AI身為權利主體所應有承擔責任的能力或需要。

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將來AI科技會再如何發展，我們無法預測，或許將來可能讓AI具有法人地位或法律上的人格權，以補充現行法律的不足，會是一個在未來將發生的現實。但將來AI大量產生的作品，會大幅壓縮人類創作的表現的空間，雙方越來越容易重疊，賦予AI創作著作權，更進一步因為著作權侵害的高風險與無法預期的，反而對人類創作的促進產生不利的影響。