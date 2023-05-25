《紫羅蘭永恆花園》：我想知道甚麼是愛

在《紫羅蘭永恆花園》（ヴァイオレット・エヴァーガーデン，下略為「京紫」）的世界裏，專門為人們代筆寫信的女性被稱作「人偶」。故事的女主角薇爾莉特，是一位在戰場上長大的孤兒。她擁有強大的戰鬥能力，因而一直被軍方當作戰爭工具使用。在遇到基爾伯特少校之前，從未有人把薇爾莉特當成一個真正的人看待，她也只是把自己當作少校的一個工具。因此，她不知道少校對她說的「我愛她「是甚麽意思。為了理解「我愛她「的意思，她決定成為一名「人偶」，透過代筆寫信來學習甚麽是愛。

我想知道我愛你的意思，我知道這句話有特別的意義，但為何少校突然對我就這句話。

這是薇爾莉特在第一話的台詞，我們可以將薇爾莉特的問題理解成：愛究竟是什麼，以及人為何會去愛。對於人為何會去愛的問題，我們可以從佛洛姆（Erich Fromm）在其著作《愛的藝術》提到的孤獨感的概念得到一些啟示。

首先，人類具有運用理性的能力，使我們能意識到自己的存在，並將自己與世界的所有人事物區分開。儘管人類有一定的共感能力，我可以與家人和朋友分享我的遭遇和感受，但他人終歸不能100%理解我的思想與感受，最終還是只有「我」自己才能完整體會自己的所思所想，固此，孤獨成為每個人都必然會遇到的問題。而人們之所以去愛，是為了排解孤獨。我們可以通過《京紫》第五話的情節來理解這種愛的原因。

在第五集中，夏洛特公主邀請薇爾莉特代為撰寫情書。在談話過程中，公主透露她自十歲起就已深深愛上了達米安王子。當時王國為她舉辦了盛大的生日宴會，但由於出席的賓客都是公主的追求者，所以這個宴會更像是一場相親會。公主覺得沒有人真正關心她的感受，於是獨自逃到花園痛哭。正當此時，達米安王子出現並安慰了她。得到王子的安慰後，公主感到她並非孤單一人，從此便一直渴望著王子的愛。

圖片來源：動畫《紫羅蘭永恆花園》劇照

等待被愛？

那天之後，夏洛特公主努力向鄰國講述兩國聯婚對雙方的好處，而王子的國家也答應了這件婚事。儘管表面上看起來公主是主動追求的一方，實際上她只是被動地等待著王子的愛情。她的行為都是為了提升自己的吸引力。如果王子對這樣的條件感興趣，那麼婚姻契約便就此成立。然而，這種將戀愛視為交易的壞處在於，如果結婚後發現對方並非自己想像中的人，雙方的關係便很可能破裂。

夏洛特公主深深明白這個道理，她很擔心當王子知道她是個愛哭的小女孩後會討厭她，情書裏所寫的都謊言，她從來都沒法知道他的心意。在薇爾莉特的介入後，王子與公主開始親手寫情書，兩人開始建立關係，正式從等待被愛過渡成主動去愛。王子是個頗為自悲的人，在信中表示自己不懂女人心的人，並可能會拋下公主去打獵並相信公主長大一些會遇到更好的人。而公主表示的自己理想對像就是能夠真誠面對自己的人，而王子是她遇過唯一會說自己不夠好的。這樣就夠了，如果你要去打獵的話，我也一起去。最後，王子在花園求婚，兩人幸福成婚。最後，兩人相約在花園見面，王子向公主求婚，兩人幸福的成婚了。

學習愛人？說穿了，愛人的重點還是愛誰？

或許有人認為公主愛的人就是符合「真誠面對自己」這個條件的人，而王子只是剛好符合這個條件，所以公主才愛他。「愛誰」所指的不是靈魂伴侶那種抽像的條件，而是實在的標準。無可否認，公主墜入愛河的那個瞬間的確是因為王子的溫柔。但我的想法是在staying in love的階段，他們已經建立關係，公主分分秒秒都關心、期望對方的回信，她的價值觀更開始圍繞着他，如果王子他要去打獵那她的就去打獵。因為你溫柔，所以我愛上你，但是因為你是你，我才會持績去愛你。那句「這樣就好了」應該理解成「是你就好，只要有你，我就足夠了」。

或者「愛誰」是我們找到對象的起點，但「如何愛」才是伴侶維持關係的重點，如果人們真的只依照擇偶條件選擇對像，那理論上當我們遇上比起目前伴侶更符合我們的擇偶條件的別人，我們就應該馬上變心，但顯然我們不會這麼做。

圖片來源：動畫《紫羅蘭永恆花園》劇照

不成熟的愛

薇爾莉特總能面無表情地說出的這樣害羞話：「我和那個人分開，會感到孤單；對我而言，那個人就是我的世界，所以如果沒有他，我死了還比較好」。顯然薇爾莉特只是不明白愛的意思，所以才無法意識到她對少校抱有愛意。問題來了，少校愛薇爾莉特，薇爾莉特也愛少校，為何他們卻無法消除彼此的孤獨感。少校和薇爾莉特在一起時，總是帶著一絲哀愁。這讓人不禁懷疑，是否所有形式的愛都能克服孤獨感？

佛洛姆將愛分為兩類：成熟的愛和不成熟的愛。不成熟的愛是「我愛你，因為我需要你」；而成熟的愛是「我需要你，因為我愛你」。他認為，只有成熟的愛才能真正克服孤獨感。

回到《京紫》，在故事的前期，薇爾莉特對少校的愛就是典型的不成熟的愛。她是個孤兒，而少校是第一個願意關心和照顧她的人，對她而言，待在少校身邊就代表安全。這在動畫第八集中表現得尤為明顯，當薇爾莉特發現少校不見了，她焦急地到處尋找他。她渴望少校的關注，因此無條件地服從他的命令。

即使少校想送她禮物表示感謝，她仍然會問他該選什麼才合適，如果少校說女孩通常想要衣服或飾品，那她就會選擇衣服或飾品。薇爾莉特甚至願意犧牲自己的一切，成為少校的工具，達到與他的合一。這種精神上的受虐，可以從薇爾莉特台詞清楚看到：「基爾伯特少校為何把我丟在這裡？因為我斷了手臂失去當武器的價值了嗎？；我是少校的工具，如果他再也不需要我了，那麼我就該被丟窠；我只想聽從少校的命令，只要有少校的命令，要我去哪裡都行，這樣就夠了。」