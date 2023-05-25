《紫羅蘭永恆花園》：我想知道甚麼是愛
我們想讓你知道的是
儘管人類有一定的共感能力，我可以與家人和朋友分享我的遭遇和感受，但他人終歸不能100%理解我的思想與感受，最終還是只有「我」自己才能完整體會自己的所思所想，固此，孤獨成為每個人都必然會遇到的問題。而人們之所以去愛，是為了排解孤獨。我們可以通過動畫《紫羅蘭永恆花園》的情節來理解這種愛的原因。
在《紫羅蘭永恆花園》（ヴァイオレット・エヴァーガーデン，下略為「京紫」）的世界裏，專門為人們代筆寫信的女性被稱作「人偶」。故事的女主角薇爾莉特，是一位在戰場上長大的孤兒。她擁有強大的戰鬥能力，因而一直被軍方當作戰爭工具使用。在遇到基爾伯特少校之前，從未有人把薇爾莉特當成一個真正的人看待，她也只是把自己當作少校的一個工具。因此，她不知道少校對她說的「我愛她「是甚麽意思。為了理解「我愛她「的意思，她決定成為一名「人偶」，透過代筆寫信來學習甚麽是愛。
我想知道我愛你的意思，我知道這句話有特別的意義，但為何少校突然對我就這句話。
這是薇爾莉特在第一話的台詞，我們可以將薇爾莉特的問題理解成：愛究竟是什麼，以及人為何會去愛。對於人為何會去愛的問題，我們可以從佛洛姆（Erich Fromm）在其著作《愛的藝術》提到的孤獨感的概念得到一些啟示。
首先，人類具有運用理性的能力，使我們能意識到自己的存在，並將自己與世界的所有人事物區分開。儘管人類有一定的共感能力，我可以與家人和朋友分享我的遭遇和感受，但他人終歸不能100%理解我的思想與感受，最終還是只有「我」自己才能完整體會自己的所思所想，固此，孤獨成為每個人都必然會遇到的問題。而人們之所以去愛，是為了排解孤獨。我們可以通過《京紫》第五話的情節來理解這種愛的原因。
在第五集中，夏洛特公主邀請薇爾莉特代為撰寫情書。在談話過程中，公主透露她自十歲起就已深深愛上了達米安王子。當時王國為她舉辦了盛大的生日宴會，但由於出席的賓客都是公主的追求者，所以這個宴會更像是一場相親會。公主覺得沒有人真正關心她的感受，於是獨自逃到花園痛哭。正當此時，達米安王子出現並安慰了她。得到王子的安慰後，公主感到她並非孤單一人，從此便一直渴望著王子的愛。
等待被愛？
那天之後，夏洛特公主努力向鄰國講述兩國聯婚對雙方的好處，而王子的國家也答應了這件婚事。儘管表面上看起來公主是主動追求的一方，實際上她只是被動地等待著王子的愛情。她的行為都是為了提升自己的吸引力。如果王子對這樣的條件感興趣，那麼婚姻契約便就此成立。然而，這種將戀愛視為交易的壞處在於，如果結婚後發現對方並非自己想像中的人，雙方的關係便很可能破裂。
夏洛特公主深深明白這個道理，她很擔心當王子知道她是個愛哭的小女孩後會討厭她，情書裏所寫的都謊言，她從來都沒法知道他的心意。在薇爾莉特的介入後，王子與公主開始親手寫情書，兩人開始建立關係，正式從等待被愛過渡成主動去愛。王子是個頗為自悲的人，在信中表示自己不懂女人心的人，並可能會拋下公主去打獵並相信公主長大一些會遇到更好的人。而公主表示的自己理想對像就是能夠真誠面對自己的人，而王子是她遇過唯一會說自己不夠好的。這樣就夠了，如果你要去打獵的話，我也一起去。最後，王子在花園求婚，兩人幸福成婚。最後，兩人相約在花園見面，王子向公主求婚，兩人幸福的成婚了。
學習愛人？說穿了，愛人的重點還是愛誰？
或許有人認為公主愛的人就是符合「真誠面對自己」這個條件的人，而王子只是剛好符合這個條件，所以公主才愛他。「愛誰」所指的不是靈魂伴侶那種抽像的條件，而是實在的標準。無可否認，公主墜入愛河的那個瞬間的確是因為王子的溫柔。但我的想法是在staying in love的階段，他們已經建立關係，公主分分秒秒都關心、期望對方的回信，她的價值觀更開始圍繞着他，如果王子他要去打獵那她的就去打獵。因為你溫柔，所以我愛上你，但是因為你是你，我才會持績去愛你。那句「這樣就好了」應該理解成「是你就好，只要有你，我就足夠了」。
或者「愛誰」是我們找到對象的起點，但「如何愛」才是伴侶維持關係的重點，如果人們真的只依照擇偶條件選擇對像，那理論上當我們遇上比起目前伴侶更符合我們的擇偶條件的別人，我們就應該馬上變心，但顯然我們不會這麼做。
不成熟的愛
薇爾莉特總能面無表情地說出的這樣害羞話：「我和那個人分開，會感到孤單；對我而言，那個人就是我的世界，所以如果沒有他，我死了還比較好」。顯然薇爾莉特只是不明白愛的意思，所以才無法意識到她對少校抱有愛意。問題來了，少校愛薇爾莉特，薇爾莉特也愛少校，為何他們卻無法消除彼此的孤獨感。少校和薇爾莉特在一起時，總是帶著一絲哀愁。這讓人不禁懷疑，是否所有形式的愛都能克服孤獨感？
佛洛姆將愛分為兩類：成熟的愛和不成熟的愛。不成熟的愛是「我愛你，因為我需要你」；而成熟的愛是「我需要你，因為我愛你」。他認為，只有成熟的愛才能真正克服孤獨感。
回到《京紫》，在故事的前期，薇爾莉特對少校的愛就是典型的不成熟的愛。她是個孤兒，而少校是第一個願意關心和照顧她的人，對她而言，待在少校身邊就代表安全。這在動畫第八集中表現得尤為明顯，當薇爾莉特發現少校不見了，她焦急地到處尋找他。她渴望少校的關注，因此無條件地服從他的命令。
即使少校想送她禮物表示感謝，她仍然會問他該選什麼才合適，如果少校說女孩通常想要衣服或飾品，那她就會選擇衣服或飾品。薇爾莉特甚至願意犧牲自己的一切，成為少校的工具，達到與他的合一。這種精神上的受虐，可以從薇爾莉特台詞清楚看到：「基爾伯特少校為何把我丟在這裡？因為我斷了手臂失去當武器的價值了嗎？；我是少校的工具，如果他再也不需要我了，那麼我就該被丟窠；我只想聽從少校的命令，只要有少校的命令，要我去哪裡都行，這樣就夠了。」
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。