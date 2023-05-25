2023/05/25,
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緬甸和孟加拉在摩卡颶風災後急需援助，聯合國：需3.75億美元的資金

緬甸和孟加拉在摩卡颶風災後急需援助，聯合國：需3.75億美元的資金
5月17日颶風摩卡登陸後，一名男子走過位於實兌的的道路上，後方是倒塌的電線桿。Photo Credit: GettyImages

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受摩卡颶風影響的若開邦難民營，居住著超過60萬名羅興亞穆斯林。位於Thet Kay Pyin難民營的居民Aung Zaw Hein，日前透過電話向《美國之音》表示：「每個營地和村莊都遭到破壞。」而由於地方醫院也遭到破壞，目前沒有臨床醫生可協助，傷者也無法得到醫療救治。

聯合國周二（23 日）表示，目前需3.75億美元（約新台幣115.5億元）的資金，才能為緬甸和孟加拉國受颶風影響的數百萬人提供食品、藥品和其他救援物資。

本月14日，聚集大量羅興亞穆斯林和難民的緬甸西部和鄰國孟加拉部分省份遭摩卡颶風（Cyclone Mocha）侵襲，估計已造成數百人死亡，另外當地屋頂、漁船、樹木和通訊設備都遭到颶風波及，還有數以百計的廁所和水井遭到毀壞，嚴重影響當地的安全飲用水和衛生設備，導致孩童在災後因不潔的水源而腹瀉。

一位當地災民Maung Thein描述災後狀況：「我用暴風雨前留下的防水油布蓋了一個臨時住所，現在全家人都住在那裡。我還剩下一袋米，還不知道之後該怎麼辦。有些家庭什麼都沒有，只有他們身上穿的衣服。基本物品的價格變得非常高，每個雞蛋是1000 緬元（0.5 美元），過去要是200緬元（0.1 美元）。但即使有足夠的錢，我們也無法想要多少就有多少，特別是藥品。目前沒有市場或商店在營業。」

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Photo Credit: GettyImages
摩卡颶風（Cyclone Mocha）侵襲後的緬甸若開邦實兌

受到風災影響的若開邦難民營，居住著超過60萬名羅興亞穆斯林。位於Thet Kay Pyin難民營的居民Aung Zaw Hein，日前透過電話向《美國之音》表示：「每個營地和村莊都遭到破壞。」而由於地方醫院也遭到破壞，目前沒有臨床醫生可協助，傷者也無法得到醫療救治。

聯合國緬甸駐地協調員Ramanathan Balakrishnan表示：「我們現在正在與時間賽跑，為所有受影響社區的人們提供安全的住所，並防止傳播疾病的傳播。」而在發出呼籲之際，人道主義組織提出了一份為期兩週的援助計劃，目的是為向若開邦和欽邦所有受影響的社區提供支援，目前正等待緬甸軍政府的核准許可。

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Photo Credit: GettyImages
5 月17日颶風摩卡登陸後，救援隊成員在實兌清理倒下的樹木。

一位不願透露姓名的資深救難人員告訴《路透社》，物資存放在緬甸首都仰光的倉庫中，在災難發生一個多星期後仍在等待清關，「如果我們能完全暢通無阻地進入，就可以清空我們的倉庫……將（物資）送到實兌，並提供更大規模的援助。」這名援助工作者說，援助機構沒有公開表態是因為害怕遭到軍方的報復。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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