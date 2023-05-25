加大柏克萊分校爆收取中資2.4億美元未依法申報，美憂高科技軍備技術流入中國

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國頂尖學府加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）於今（2023）年5月22日遭美國新聞網站《每日野獸》（The Daily Beast）揭發，該校長期未向美國政府申報其收取中國政府資助的2.4億美元（約台幣73.8億元／約港幣18.8億元）經費。

根據《每日野獸》調查指出，加大柏克萊分校接受中國官方捐助的資金具高度敏感性，校方也有刻意隱瞞之嫌。該資金主要用於該校與中方共同簽訂的研究計畫，雙邊期望在此計畫架構下於中國深圳市建立聯合研究機構「清華－柏克萊深圳學院」（以下簡稱TBSI）。

《每日野獸》另表示，加大柏克萊分校不僅未向華盛頓當局通報所獲得的中資鉅額款項，其亦未透露在該計畫中與中國合資企業的夥伴關係，而這些與加大柏克萊分校合作的中國科技公司，雖部分公司因被指控侵害人權而遭到美國政府制裁，但多數企業在過去8年間仍營運無礙。

從該報獲取的相關會議記錄顯示，包含通訊裝置公司華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）以及無人機公司大疆創新（DJI）在內的數十間中國公司，皆在TBSI計畫中扮演科技顧問的角色，2015年時任柏克萊分校副校長施萊辛格（Patrick Schlesinger）便曾提及，「深圳市人民政府的積極參與」是TBSI的一個「特殊亮點」，這與其他美國大學存在明顯不同。

此項獲得中資支持的計劃具體細節有哪些？

美國新聞暨輿論網站《The Daily Caller》強調，中方在該項資助中不僅承諾將提供大量資金，還會供應最先進的智慧設備給加大柏克萊分校，該說法與《每日野獸》獨家取得的雙邊合約內幕相似，該計畫合約明定，中方將向該校研究國家安全敏感科技的學者及研究人員，提供豐厚的資金及博士級人才。

在該聯合研究計畫啟動後，柏克萊分校的研究人員允許中國政府官員能私下參觀有關單位研製的美國尖端半導體設備，同時也將其產出的智慧財產權（IP）所握有的「優先商業化權利」，轉讓給中國政府支持的合作基金。