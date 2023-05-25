2023土耳其大選：強震難撼動災民力挺艾爾多安，分析指混亂年代強勢領導人出頭
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努爾達伊（Nurdagi）離震央不遠，大部分地區已經成為廢墟。這裡的建築熱潮延燒20年，體現艾爾多安聚焦發展的施政主軸，當地人口約2.5萬人，六分之一卻於地震中喪命。災民雅卡（Yaka）對華郵說，「艾爾多安是個好人……地震發生後……他把我們照顧得很好。」艾爾多安在這次選舉中的主要策略是掌握民眾的觀感，而不是為問題提供解決方案。
土耳其災民挺艾爾多安，分析：混亂年代強勢領導人出頭
（中央社）土耳其2月受強震襲擊，政府救災不力遭抨擊，多數民調預測競選連任的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）可能因此丟失政權，不料強震仍難撼動災民支持。學者分析，除了政府控制媒體外，民眾在不確定的年代，更盼見到強勢領導人。
今（2023）年2月6日，2次強震撼動土耳其南部，艾爾多安當時正為20年來最難打的選戰做足準備。民調顯示，艾爾多安支持度因經濟不景氣及通貨膨脹率飆升下滑。隨著地震規模漸趨明朗，艾爾多安政府仍苦於因應，許多人預計這位強人總統將付出政治代價。
但是土耳其5月14日舉行總統及國會大選後，受地震重創的南部，也就是艾爾多安及其所屬的保守執政黨「正義與發展黨」（AKP）的傳統票倉，仍可見選民展現堅定支持。
《華盛頓郵報》（The Washington Post，下稱華郵）23日報導，死亡人數最多的6個省中，艾爾多安的平均得票率為63％。他在災情最嚴重的哈泰省（Hatay）得票率雖不及在野候選人，但只輸了5個百分點。
整體而言，艾爾多安以49％的選票勝過在野候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。兩人將在5月28日的決選對決。
中東研究所（Middle East Institute）土耳其計畫主任托爾（Gonul Tol）說，在災難及不確定的年代，人們「只想要一位強勢的領導者」。
地震發生後，基里達歐魯陸續推出政治改革及扭轉經濟的政見，若干災區選民卻相信只有艾爾多安在看顧他們。托爾指出，艾爾多安在災民能將親友屍體從斷垣殘壁拉出前，就提出重建計畫，喊一年內為每位流離失所的民眾建造住房。
伊斯坦堡智庫IstanPol主任柯爾克瑪茲（Seren Selvin Korkmaz）說，基里達歐魯也有地震復原計畫，但由於國家對媒體的控制，「地震區無法獲知在野陣營的政見」。
她說，艾爾多安在這次選舉中的主要策略是掌握民眾的觀感，而不是為問題提供解決方案。對艾爾多安的支持者而言，雖然經濟危機持續很久，未來還有多年的重建作業，「艾爾多安總統仍然是最高領袖」。
努爾達伊（Nurdagi）離震央不遠，大部分地區已經成為廢墟。這裡的建築熱潮延燒20年，體現艾爾多安聚焦發展的施政主軸，當地人口約2.5萬人，六分之一卻於地震中喪命。災民雅卡（Yaka）對華郵說，「艾爾多安是個好人……地震發生後……他把我們照顧得很好。」
雅卡的4層公寓遭地震破壞並報廢後，政府提供一間組合屋供他棲身。他說裡面備有空調、洗衣機及洗碗機，「艾爾多安幫了很多災民」。
「這都是顯而易見的事情」。
外界認為，建商粗製濫造是地震破壞規模如此大的主因，會有這樣的狀況，艾爾多安及正義與發展黨控制的國會都推了一把。救援作業延誤及混亂則被視為加劇死亡人數的罪魁禍首，引發對總統掏空國家機構的質疑。
但在像土耳其如此高度分化的國家，這場悲劇似乎未改變政治基本盤。伊斯坦堡科曲大學（Koc University）政治學家索默（Murat Somer）指出，土耳其選民多少被分成了2個僵化的陣營。
智庫安卡拉研究所（Ankara Institute）選前民調顯示，土耳其黨派分歧明顯，超過9成的正義與發展黨選民認為政府因應地震的方式完善；挺在野共和人民黨（CHP）的選民中，近96％持相反意見。
學者托爾說，國家對媒體近乎完全的控制，強化了這種情形，「在兩極分化的社會中，特別是在資訊受限的專制國家，真相可能沒那麼重要。」
在災區，艾爾多安證明自己的政治韌性強過正義與發展黨。正義與發展黨雖然在受災省分取得的票數高於其他政黨，但總票數仍比2018年少得多。柯爾克瑪茲分析，民眾對正義與發展黨國會議員表達不滿，而不是對總統艾爾多安。
人口超過50萬的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）也是重災區之一，當地對正義與發展黨的支持率跌11個百分點。57歲的災民麥赫邁特（Mehmet）講到艾爾多安就像談起老朋友一樣，「他各方面都了解我們」。他指著自己和妻子住的帳篷營地，以及已經開始在一排小型組合屋中營業的店家說，「他們（政府）還能怎麼做呢？」
一如這座城市的其他人，麥赫邁特不願提供全名，甚至希望報導根本就別提他的名字，擔心公開談論政治將招致後果。
麥赫邁特坐在市政府大樓附近的一道矮牆上，沿著馬路往前走是一座已經被拆除的露天體育館。地震發生2天後，艾爾多安就在這個體育館發表演說，坦承國家因應速度遲緩，並呼籲團結。當地一名35歲的建築工人說，「這非常重要……他沒有把我們獨自留在這。」
艾爾多安獲第3勢力相挺，連任總統似勝算在握
土耳其總統選舉第二輪投票進入倒數，於首輪拿下第3高票的歐根（Sinan Ogan）表態挺現任總統艾爾多安，而在野候選人基里達歐魯首輪結果不如預期，日前打出對難民強硬牌後，氣勢仍不見回籠，要翻轉選情有難度。
土耳其14日舉行總統及國會選舉，艾爾多安獲得49.5％的選票，基里達歐魯則拿下約44.9％。兩人都未能過半，將於5月28日再次對決。
另一位主打民族主義路線的候選人歐根異軍突起，獲得比預期還高的5.2％選票後，分別與艾爾多安及基里達歐魯的人馬協商。他22日召開記者會宣布，將在第二輪選舉中投票支持艾爾多安。多數分析認為，有歐根挺，艾爾多安勝選已無懸念。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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