北京威權主義令人難以預測，中國能在人工智慧賽道上超越美國嗎？
我們想讓你知道的是
李開復在他的《人工智慧超級力量：中國、矽谷和新世界秩序》一書中指出，雖然中國的科技界似乎落後於美國，但其軟體工程師具有優勢。「在他們生活的世界裡，速度至關重要，抄襲是一種被認可的做法，競爭對手會不惜一切代價贏得一個新市場。」
人工智慧已經成為一個足夠令人擔憂的問題，以至於在上周末的七國集團（G7）峰會上，它被列入了本已排得滿滿的議程。
對人工智慧有害影響的擔憂盛行之際，美國正試圖限制中國獲得重要技術。
目前，美國似乎在人工智慧競賽中暫時領先。現在對中國半導體出口的限制已經可能阻礙中國的技術進步。
但分析人士指出，中國可能會趕上來，因為人工智慧的解決方案需要數年時間才能完善。政策諮詢公司Trivium中國科技政策研究主管凱娜（Kendra Schaefer）接受BBC採訪時表示，中國網路公司「可以說比美國網路公司更先進，這取決於你如何衡量進步」。
但她也表示，中國「製造高端設備和零組件的能力估計落後全球領先者10到15年」。
矽谷因素
美國最大的優勢是矽谷，這裡可以說是世界上最頂級創業公司熱點地區。它是谷歌、蘋果和英特爾等科技巨頭的誕生地，它們幫助塑造了現代生活。
香港科技大學人工智慧研究中心主任馮雁表示，獨特的研究文化幫助了美國的創新者。
馮雁表示，研究人員往往花費數年時間來改進一項技術，而不考慮產品。
例如，OpenAI作為一家非營利公司營運了多年，它研究了機器學習模型，最終為ChatGPT賦能。
「這種環境在大多數中國企業中從未存在過。他們只有在看到這種（技術）流行之後，才會構建深度學習系統或大型語言模型，」她補充，「這是對中國人工智慧的一個根本性挑戰。」
美國投資者也一直支持該國的研究。2019年，微軟表示向OpenAI投資10億美元。
微軟首席執行官薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）表示：「人工智慧是我們這個時代最具變革性的技術之一，有可能幫助解決世界上許多最緊迫的挑戰。」
中國的優勢
中國還受益於更大的消費基礎。它是世界上人口第二多的國家，擁有大約14億人口。
投資公司Race Capital的合夥人楊珮珊表示，中國的網路行業也在蓬勃發展。
例如，這個國家幾乎每個人都使用超級應用微信。從發送短信到預約醫生和報稅，它幾乎被用於所有事情。
因此，有大量的訊息可以用來改進產品。楊珮珊說：「人工智慧模型的好壞取決於它可以掌握的數據。」
「不管好壞，中國在隱私方面的規定少得多，（與美國相比）數據多得多。例如，到處都有面部識別監控系統，」她說，「想象一下，這對人工智慧生成圖像多麼有用。」
李開復在他的《人工智慧超級力量：中國、矽谷和新世界秩序》一書中指出，雖然中國的科技界似乎落後於美國，但其軟體工程師具有優勢。
「在他們生活的世界裡，速度至關重要，抄襲是一種被認可的做法，競爭對手會不惜一切代價贏得一個新市場。」李開復寫道。他是中國網路行業的知名人物，曾任谷歌中國總裁。
「這種混亂的環境與矽谷形成了鮮明對比，在矽谷，抄襲是可恥的，許多公司被允許靠一個原創想法或幸運的突破來發展。」
中國的山寨時代有自身的問題，包括知識產權方面的嚴重問題。李開復寫道，它也造就了一代吃苦耐勞、敏捷、隨時凖備競爭的企業家。
馮雁表示，自上世紀80年代以來，中國一直致力於發展經濟，過去主要靠製造業，現在轉向了科技驅動。
「過去10年，我們看到中國消費領域的網路公司和高端設計領域推出了更多創新。」她說。
中國能趕上嗎？
雖然中國科技公司擁有確定的獨特優勢，但北京威權主義的全面影響也讓人感到難以預測。
例如，有人質疑審查制度是否會影響中國人工智慧聊天機器人的發展。他們能回答關於領導人習近平的敏感問題嗎？
「我不認為在中國會有人首先在百度或Ernie（文心一言）上提出有爭議的問題，他們知道這是要經過審查的，」楊珮珊說，「敏感話題只是（聊天機器人）很小一部分用途，它們只是得到了更多的媒體關注。」
更大的擔憂是，美國試圖限制中國獲得專業技術，可能會阻礙中國人工智慧產業。
高性能計算機晶片或半導體現在是中美緊張關係的根源。它們被用於包括筆記型電腦和智慧手機在內的日常產品中，也可能用於軍事。它們對人工智慧學習所需的硬體也非常重要。
馮雁稱，輝達等美國公司目前在開發人工智慧晶片方面處於領先地位，考慮到出口限制，「幾乎沒有（中國）公司能與ChatGPT競爭」。
雖然這將打擊中國的高科技產業，如尖端人工智慧，但不會影響手機和筆記型電腦等消費技術製造。凱娜表示，這是因為「出口管制旨在阻止中國開發用於軍事的先進人工智慧」。
馮雁表示，要克服這一點，中國需要自己的矽谷——一種吸引不同背景人才的研究文化。
「到目前為止，它（中國）既依賴國內人才，也依賴有中國血統的海外人才。同質化的文化思維是有局限的。」她說。
中國政府一直試圖通過其「大基金」（政府主導的「國家集成電路產業投資基金」）來縮小差距，該基金向晶片企業提供巨大誘因。
但它也加強了對該行業的控制。今年3月，趙偉國成為最新一位被當局指控腐敗的科技大亨。
中國政府對某些行業的關注可能會帶來財政激勵和放鬆繁文縟節，但這也可能意味著更嚴格的審查，以及更多的恐懼和不確定性。
「趙偉國被捕給其他國有企業傳遞了一個訊息：不要亂用國家資金，尤其是在晶片領域，」凱娜表示，「現在是推進這項工作的時候了。」
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「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
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