符拉迪沃斯托克（海參崴）變身中國內貿港？中俄遠東互動的現實與歷史
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上述消息一出，在中文互聯網引起不小反響，有自媒體賬號以「163年後，中國重獲海參崴出海口」為標題進行報導，獲得廣泛關注。但專家解讀稱，類似安排早在2007年就已開始，對中國的東三省經濟有一定好處，但遠未到俄羅斯讓渡權益的地步，「海參崴」回歸中國更是「可能性為零」。
中國海關總署近期發文稱，同意在吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（中國舊稱「海參崴」）作為內貿貨物中轉口岸。
這意味著，中國的貨物在國內運輸，穿過中俄邊境，通過符拉迪沃斯托克港出海，再在中國東南沿海港口卸貨。而中國則按照國內貨物流通來處理，不必經過出口和進口的繁雜程序。
符拉迪沃斯托克是俄羅斯濱海邊疆區的首府，也是遠東行政中心所在地。「海參崴」是該市的中國傳統名。《璦琿條約》和《中俄北京條約》簽訂後，此地割讓給俄羅斯並被改名為「符拉迪沃斯托克」，成為中國東北地區約40萬平方公里割讓領土的象徵。該市臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。該市還是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。
很多中國人仍對這段歷史耿耿於懷，稱其為「海參崴」，即其中文舊名。因此，上述消息一出，在中文互聯網引起不小反響，有自媒體帳號以「163年後，中國重獲海參崴出海口」為標題進行報導，獲得廣泛關注。
但專家解讀稱，類似安排早在2007年就已開始，對中國的東三省經濟有一定好處，但遠未到俄羅斯讓渡權益的地步，「海參崴」回歸中國更是「可能性為零」。
對中國有何好處？
對於毗鄰俄羅斯的中國吉林省而言，原本要運送貨物到經濟發達的南方省份，需要經過長途陸運，再通過遼寧省的港口入海，從南方的寧波、廈門等港口上岸。如果北上從更近的符拉迪沃斯托克港下海，就大大減少了運輸距離。
「這樣安排對中國的好處，最主要是降低東北地區大宗貨物向南運輸的物流成本，因為東北沒有辦法直接向南海運，需要通過轉運。」華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕表示，把貨物運到毗鄰國家港口中轉，抵達中國南方再入境，把外運的部分當作國內業務來做，就是所謂的國際中轉。
張昕提醒，這並不是突破性的制度安排，事實上早在2007年中俄間就有這樣的安排，而且當時就已囊括符拉迪沃斯托克港，中國國內從黑龍江省的綏芬河口岸出境，經俄羅斯的符拉迪沃斯托克港、東方港、納霍德卡港，再從中國的上海、寧波、黃埔等入境。
只不過此次擴展了適用範圍，允許吉林省也可以通過符拉迪沃斯托克港轉運，中國國內接收的港口則增加了浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港。
其實就東三省而言，能在這項安排中受益的主要是黑龍江省和吉林省東部。遼寧省自身有大連、營口等港口，而黑龍江距離遠，原來需要上千公里的陸運才能抵達遼寧的港口出海。
吉林省會長春距離符拉迪沃斯托克港和大連港的距離差不多，獲益有限。但吉林東部與俄羅斯接壤的部分則能節省路上運距，以吉林東部的琿春口岸為例，這裏到符拉迪沃斯托克港270公里，到大連港1000餘公里。事實上，此次也是吉林最東部的琿春市航務局向中央政府申請增加符拉迪沃斯托克為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，而此前，琿春市已可以通過朝鮮的羅津港完成國際中轉。
與俄烏戰爭的關係
「一些媒體、社交媒體上，把整個事件作為，好像俄羅斯在俄烏衝突背景下做出重大讓步，甚至有標題說是俄羅斯主動向中國開放已經封閉一百多年的海參崴，我覺得這樣的理解不太恰當。」張昕說，可以說這個事與俄羅斯在烏克蘭戰場的壓力有一定關聯，但關係並不是特別大。
俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品。
許多西方公司完全切斷了與俄羅斯的聯繫，俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在2022年期間大幅度下滑。
然而，中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到了創紀錄的1900億美元，同比增長了30％。中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易伙伴。
到了今年這種猛漲的勢頭有增無減。今年4月最新外貿數據顯示，中國對俄羅斯出口同比增長153％。
再者，在制裁之下，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對華貿易力度，因為對華貿易至少可以通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。
張昕稱，在西邊面臨衝突，普京一定會推動他所說的東向戰略。但並不是各方面主動做出重大讓步。
中文媒體《財新》的報導中則稱，2022年以來隨著中俄貿易量大增，中國東南沿海港口至符拉迪沃斯托克港集裝箱船舶運力增加，船舶回程帶貨能力增強。間接刺激了通過該港口進行中轉的吸引力。
收復海參崴？
海參崴在明清時是中國領土，意為盛產海參的地方，位於中國東北部區域。1860年簽署的《中俄北京條約》（《北京條約》的組成部分）將包括海參崴在內的烏蘇里江以東地域割讓給俄羅斯，隨後俄羅斯將其命名為符拉迪沃斯托克，意思是「統治東方」。
割讓海參崴被視為中國自1840年鴉片戰爭後百年屈辱史的一部分，囊括在歷史教科書中，《北京條約》被當作「不平等條約」反覆提及，甚至作為要點而被要求背誦。
因此很多中國人對「海參崴」一詞意難平。甚至在官方層面也有一定程度體現，比如今年3月，中國自然資源部發佈通知，在出版地圖上，俄羅斯境內8個曾經屬於中國的地方，必須同時標注上中文地名，包括海參崴、尼布楚、伯力、廟街、海蘭泡、雙城子、外興安嶺、庫頁島。其中海參崴在中國的知名度最高。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。