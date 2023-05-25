2023/05/25,
印太

美眾院中國委員會通過台灣報告提出10點建議，包括加快交付軍售、擴大美台聯合軍事訓練等

美眾院中國委員會通過台灣報告提出10點建議，包括加快交付軍售、擴大美台聯合軍事訓練等
美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。Photo Credit: Rep. Mike Gallagher FB

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委員會在詳細審視此一問題後，為國會行動提供藍圖，包括美國應當增加在印太地區遠程飛彈與無人駕駛車輛，但美國國防製造基地不具備快速生產所需數量的能力；美國與其盟友需要加強和更佳協調與集體規畫，以嚇阻或在外交和經濟上因應台灣危機；強化美台軍事聯合訓練，以增強威嚇力。

（中央社）美國眾議院「中國問題特別委員會」今（25）日通過台灣報告並提出10點建議，包括加快交付軍售、與美國盟友與合作夥伴制定聯合計畫、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計畫小組等。

中國問題特別委員會今天口頭表決通過解決為維吾爾族種族滅絕，與強化台灣威嚇力以阻止中國入侵台灣兩份提案。這是委員會成立以來首次報告。台灣提案是委員會4月份兵棋推演後，所做出的針對強化台灣嚇阻力提出的10建議。

主席蓋拉格（Mike Gallagher）在提案通過後表示，根據委員會的兵推，委員看到嚇阻失敗所可能發生的可怕後果。為確保這種情況不會發生，委員會以壓倒性多數通過可以在本屆國會通過的10項政策建議，這些建議將大增跨越國際換日線的硬實力，並強化對台海威嚇。

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Photo Credit: Rep. Mike Gallagher FB
主席蓋拉格（圖）在提案通過後表示，這些建議將強化對台海威嚇。

報告指出，台灣是全球經濟基石，也是美國重要夥伴。儘管從未對台灣行使控制權，中國共產黨宣稱對台灣擁有歷史主權，並不斷威脅要將其與中華人民共和國「統一」，如有必要將動用武力。

報告指出，中共對台灣日益挑釁的做法威脅台海和平穩定，違反美國對中國與台灣政策的預期，美國應依據台灣關係法強化對台灣承諾。中共的挑釁行為引發對台灣直接侵略可能的嚴重關切，阻止中國對台灣軍事侵略符合美國政治、安全與經濟利益。

委員會在詳細審視此一問題後，為國會行動提供藍圖，包括美國應當增加在印太地區遠程飛彈與無人駕駛車輛，但美國國防製造基地不具備快速生產所需數量的能力；美國與其盟友需要加強和更佳協調與集體規畫，以嚇阻或在外交和經濟上因應台灣危機；強化美台軍事聯合訓練，以增強威嚇力；台灣迫切需要美國國會批准出售的關鍵武器系統；美國目前並未明確定義印太地區緊急因應作戰指揮與控制結構。

報告也發現，美國關鍵基礎設施易受中共網路攻擊；台灣持續面對中共網路攻擊，在網路領域依然脆弱；美台軍隊在計畫與行動上尚未一體化；應強化美軍基地以抵禦中共解放軍攻擊的可能性；一旦發生危機，對台補給將非常困難。

針對這10點發現，報告也提出相應的10點建議，包括透過多年採購，加快增加遠程攻擊武器數量；與盟友和合作夥伴制定聯合計畫，使中共在軍事侵略台灣時付出沈重的外交與經濟代價；擴大美台聯合軍事訓練；向台灣提供必要硬實力，包括台灣已經購買的軍事裝備與武器；依據2023財政年度國防授權法（NDAA），建立聯合部隊總部或聯合特遣部隊，專責處理危機因應指揮與控制。

報告也建議，增強美國關鍵基礎設施的網路韌性，尤其是國防相關部分；協助台灣強化網路安全態勢；成立美台聯合計畫小組，提高美國對台灣國防需求的能力與兩軍的熟悉度；加強並分配美國在印太地區軍力態勢；迅速擴大台灣軍事儲備，並降低其經濟對中共封鎖的脆弱性。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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