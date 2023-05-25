美眾院中國委員會通過台灣報告提出10點建議，包括加快交付軍售、擴大美台聯合軍事訓練等
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委員會在詳細審視此一問題後，為國會行動提供藍圖，包括美國應當增加在印太地區遠程飛彈與無人駕駛車輛，但美國國防製造基地不具備快速生產所需數量的能力；美國與其盟友需要加強和更佳協調與集體規畫，以嚇阻或在外交和經濟上因應台灣危機；強化美台軍事聯合訓練，以增強威嚇力。
（中央社）美國眾議院「中國問題特別委員會」今（25）日通過台灣報告並提出10點建議，包括加快交付軍售、與美國盟友與合作夥伴制定聯合計畫、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計畫小組等。
中國問題特別委員會今天口頭表決通過解決為維吾爾族種族滅絕，與強化台灣威嚇力以阻止中國入侵台灣兩份提案。這是委員會成立以來首次報告。台灣提案是委員會4月份兵棋推演後，所做出的針對強化台灣嚇阻力提出的10建議。
主席蓋拉格（Mike Gallagher）在提案通過後表示，根據委員會的兵推，委員看到嚇阻失敗所可能發生的可怕後果。為確保這種情況不會發生，委員會以壓倒性多數通過可以在本屆國會通過的10項政策建議，這些建議將大增跨越國際換日線的硬實力，並強化對台海威嚇。
報告指出，台灣是全球經濟基石，也是美國重要夥伴。儘管從未對台灣行使控制權，中國共產黨宣稱對台灣擁有歷史主權，並不斷威脅要將其與中華人民共和國「統一」，如有必要將動用武力。
報告指出，中共對台灣日益挑釁的做法威脅台海和平穩定，違反美國對中國與台灣政策的預期，美國應依據台灣關係法強化對台灣承諾。中共的挑釁行為引發對台灣直接侵略可能的嚴重關切，阻止中國對台灣軍事侵略符合美國政治、安全與經濟利益。
委員會在詳細審視此一問題後，為國會行動提供藍圖，包括美國應當增加在印太地區遠程飛彈與無人駕駛車輛，但美國國防製造基地不具備快速生產所需數量的能力；美國與其盟友需要加強和更佳協調與集體規畫，以嚇阻或在外交和經濟上因應台灣危機；強化美台軍事聯合訓練，以增強威嚇力；台灣迫切需要美國國會批准出售的關鍵武器系統；美國目前並未明確定義印太地區緊急因應作戰指揮與控制結構。
報告也發現，美國關鍵基礎設施易受中共網路攻擊；台灣持續面對中共網路攻擊，在網路領域依然脆弱；美台軍隊在計畫與行動上尚未一體化；應強化美軍基地以抵禦中共解放軍攻擊的可能性；一旦發生危機，對台補給將非常困難。
針對這10點發現，報告也提出相應的10點建議，包括透過多年採購，加快增加遠程攻擊武器數量；與盟友和合作夥伴制定聯合計畫，使中共在軍事侵略台灣時付出沈重的外交與經濟代價；擴大美台聯合軍事訓練；向台灣提供必要硬實力，包括台灣已經購買的軍事裝備與武器；依據2023財政年度國防授權法（NDAA），建立聯合部隊總部或聯合特遣部隊，專責處理危機因應指揮與控制。
報告也建議，增強美國關鍵基礎設施的網路韌性，尤其是國防相關部分；協助台灣強化網路安全態勢；成立美台聯合計畫小組，提高美國對台灣國防需求的能力與兩軍的熟悉度；加強並分配美國在印太地區軍力態勢；迅速擴大台灣軍事儲備，並降低其經濟對中共封鎖的脆弱性。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。