2023/05/25,
國際

2023全球奴役指數：5000萬人生活在現代奴役情況下，高收入國家成共犯

2023全球奴役指數：5000萬人生活在現代奴役情況下，高收入國家成共犯
Photo Credit: Walk Free

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報告指出，雖然強迫勞動現象在低收入國家較常見，但此事與高收入國家的需求「息息相關」，還說所有強迫勞動的案例中，有2/3與全球供應鏈有關。電子產品仍然是價值最高的強迫勞動風險商品，其次是服飾、棕櫚油和太陽能面板，顯示可再生能源商品的需求很高。

（中央社）根據今天發表的「2023全球奴役指數」，北韓、厄利垂亞和茅利塔尼亞是世上現代奴役情況最普遍的國家，還說自從5年前上一次調查以來，全球奴役情形正在「惡化」。

「2023全球奴役指數」（2023 Global Slavery Index）報告指出，2021年估計全球有5000萬人「生活在現代奴役的情況下」，比上一次於2016年估量這個問題時增加了1000萬人。

《法新社》報導，這項數據包括了遭到強迫勞動的約2800萬人，及生活在逼婚情形下的2200萬人。

調查指出，「在更加複雜的武裝衝突、廣泛的環境惡化」，以及冠狀病毒疫情影響等因素的背景下，這種現象正在持續惡化。

由人權慈善機構「自由行」（Walk Free）彙整的這份報告，將現代奴役定義為包含「強迫勞動、逼婚或奴役婚姻、抵債、強迫商業性剝削、人口販運、類奴役行為，以及販賣和剝削兒童」。

奴役的核心原則涉及「系統性地剝奪一個人的自由」，無論是接受或拒絕勞動的權利也好，還是決定是否結婚、何時結婚、與誰結婚的自由也好。

根據這份報告，就上述標準來看，封閉專制的北韓現代奴役情形最普遍，平均每千人中就有104.6人遭到奴役，其次是厄利垂亞90.3人和茅利塔尼亞32人；茅利塔尼亞於1981年成為全世界最後一個讓世襲奴役成為非法行為的國家。

全球現代奴役情形最普遍的10國都有若干共同的特徵，包括「有限的公民自由和人權保障」。

其中許多國家處於經歷衝突或政治不穩定的「動盪」地區，或是擁有難民或移工等大量「弱勢群體」。

奴役情況最猖獗的10個國家還包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及科威特，這3國的移工勞動權益受到「外勞擔保制度」（Kafala system）限制；其餘還包括「收容數以百萬計敘利亞難民」的土耳其，以及塔吉克、俄羅斯和阿富汗。

報告指出，雖然強迫勞動現象在低收入國家較常見，但此事與高收入國家的需求「息息相關」，還說所有強迫勞動的案例中，有2/3與全球供應鏈有關。

報告還說，由歐洲聯盟（EU）和世界19大經濟體組成的20國集團（G20）國家目前進口商品中涉及強迫勞動的產品價值高達4680億美元，高出前份報告統計的3540億美元。

電子產品仍然是價值最高的強迫勞動風險商品，其次是服飾、棕櫚油和太陽能面板，顯示可再生能源商品的需求很高。

「自由行」創辦人佛瑞斯特（Grace Forrest）指出：「現代奴役滲透到我們社會的各個層面，編織於我們衣物之中、點亮我們電子產品、為我們的食物調味。」

她補充表示：「就本質來說，現代奴役是極端不平等的體現。它是一面權力的鏡子，反映出社會中誰有權、誰無勢。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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