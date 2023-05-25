陳歐珀無償使用他人房屋車輛，民進黨廉政會警告處分，賴清德：以最高標準回應社會黑金質疑

陳歐珀無償使用他人房屋車輛，民進黨廉政會警告處分

（中央社）民進黨立委陳歐珀遭指控與詐騙集團掛鉤，民進黨廉政會昨（24）日晚間開會決定立案處理，未來若檢調查出涉入吸金詐騙，廉政會將嚴格處分；至於陳歐珀無償使用他人房屋，廉政會先予以警告處分，藉此提醒其他從政黨員注意。

前立委黃國昌18日指控，涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌在宜蘭有1棟大樓，且曾是陳歐珀的服務處；國民黨日前則召開記者會表示，陳歐珀接受涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌，所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺。

民進黨廉政會昨晚開會討論陳歐珀案，會議近3個小時，陳歐珀親自到場說明。

廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，陳歐珀被指控涉入詐騙吸金，廉政會決定立案處理，也約詢陳歐珀與身邊相關人士。

邱駿彥說，陳歐珀究竟有無涉入吸金案，有待司法深入調查，「只要將來有一點點被查到，就會予以嚴格處理」，但是對於陳歐珀無償使用他人房屋與車子，廉政會認為這已違反廉政，先予以警告處分。

邱駿彥進一步解釋，廉政委員會並不是「只給予警告處分」，而是先處理無償使用房屋車輛這部分。

他說，陳歐珀案社會影響大，廉政會先處理，即便爆料者也沒有具體證據，但無償使用房屋車輛，已影響民進黨聲譽，先給予警告，接下來要開始選舉了，希望民進黨從政黨員不要無償接受別人餽贈及經費，就算有，也要照實申報。

在野黨質疑縱容黑金，賴清德：最高標準回應社會

民進黨主席賴清德昨日說，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，但民進黨自我要求不會一刻放鬆，要立下最高標準，回應社會期待。

民進黨立委陳歐珀遭控與詐騙集團掛鉤，為捍衛清白，退出明年宜蘭立委選舉。民進黨中執會昨日同意退選，並以徵召方式完成後續提名作業。

民進黨發言人張志豪轉述，賴清德在中執會分享內心深刻感受，賴清德提到，不管社會型態怎麼變，理想都不能變，不要因為惡小而為之，勿以善小而不為，政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則、守住底線，價值才不會崩壞。

賴清德說，民進黨是台灣民主運動的產物，先有民主運動才有之後的民主進步黨，成立30幾年來，台灣社會給民進黨機會，民進黨才能從15％變55％，從少數變多數，從反對黨變執政黨。

他說，大家一定要深刻了解到，人民不是給民進黨一張空白支票，無條件授權。民眾是要看表現，才決定是不是願意給下次機會。

賴清德指出，每一次期中選舉都是一次提醒跟警告，如果不能記取教訓、謹慎作為，只會讓支持者傷心氣餒，也會愧對前人的奮鬥犧牲，更會辜負當前對抗強權，守護民主的歷史任務、時代使命。

「我從政以來，都謹記珍惜所託、潔身自愛、嚴以律己」，賴清德強調，唯有如此，才不會對黨及個人聲譽造成損害，也請黨內共勉。

賴清德說，他決定參選黨主席補選，本來就有十足心理準備，要克服萬難，重新擦亮民進黨清廉、勤政，愛鄉土的招牌，「我不是太複雜的人，我也不是難相處的人」，但是，當他決定承擔責任時，不會輕易退縮，也不會任意放棄，會堅持到底完成所託。

他說，2個月前，同樣在這個場合，連續3週召開會議，通過改革3支箭，這就是一個開始，接下來要改革的事項還很多，拜託大家一起貫徹決心、堅持到底。

賴清德表示，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席會縱容黑金、黑道，他要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃，要立下最高的標準，回應社會期待。

他說，同樣，關於社會正常社交活動，也不必因為選舉攻防扭曲人性，把人性中的正面信任全盤毀棄，一個運作正常的民主社會，需要靠大家一起建立。

賴清德說，拜託立法院黨團在本會期最後一週，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航