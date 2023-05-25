輝達營運展望佳助攻台積電市值重登14兆，陸行之：以前「一顆蘋果救台積電」，現在救世主要換人做了
我們想讓你知道的是
輝達數據中心營收突破40億美元，躍居數據中心晶片龍頭，第2季展望樂觀，資深半導體產業評論家陸行之預期，輝達庫存可望大幅降低，將向台積電大幅追加下單，輝達將成為台積電「救世主」，台積電下半年營運有望復甦。
輝達營運展望佳，台積電開盤大漲17元市值重登14兆
（中央社）輝達（NVIDIA）營運展望樂觀，盤後股價飆漲逾24％，帶動台積電ADR盤後勁揚6.79％。台積電今（25）日同步走高，開盤達542元，大漲17元，市值回升至14兆元之上；盤中最高來到545元，上漲20元。
輝達盤後公布2024會計年度第1季財報及第2季營運展望。受惠生成式人工智慧（AI）帶動AI伺服器投資熱絡，輝達數據中心晶片營收達42.8億美元，創新高，季增18％，年增14％。輝達整體第1季營收71.9億美元，季增19％，年減13％。
輝達預期，第2季營收可望達110億美元，將季增52.94％。執行長黃仁勳表示，包括H100、Grace CPU、Grace Hooper Superchip等數據中心產品正在量產，並顯著增加供應以滿足激增的需求。
輝達營運展望樂觀，盤後股價大漲超過24％，市值突破9000億美元，帶動晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後勁揚6.79％。
台積電今天股價同步走高，開盤跳空達542元，創3個多月來新高，大漲17元，市值增加新台幣4408億元，攀高至14.05兆元，並貢獻大盤140點。
輝達助攻台積電衝鋒，台股早盤漲164點創波段高點
（中央社）儘管美債上限協商持續卡關、美股再收黑，不過台股受人工智慧晶片設計大廠輝達財報遠優於市場預期激勵，今天開盤跳空上漲逾百點，最高來到16323.77點，上漲164.45點，收復5日線約16196點，再創去年6月10日以來波段高點。
權王台積電早盤最高來到545元，漲20元，漲幅3.8％，市值增加新台幣5186億元，來到14.1兆元，高價千金股強勢，但金融股下挫。
本土證券法人指出，美國舉債上限協商卡關，市場擔憂情緒升溫，信用評等公司開始將美國展望穩定信評等級列入負面觀察名單，不過輝達（Nvidia）財報遠優於市場預期，儘管台股技術面乖離，但預期萬六跳空缺口仍有強勁支撐。
專家：NVIDIA成救世主，台積電下半年有望復甦
（中央社）輝達數據中心營收突破40億美元，躍居數據中心晶片龍頭，第2季展望樂觀，資深半導體產業評論家陸行之預期，輝達庫存可望大幅降低，將向台積電大幅追加下單，輝達將成為台積電「救世主」，台積電下半年營運有望復甦。
輝達（NVIDIA）盤後公布2024會計年度第1季營運結果與第2季展望。陸行之今天在臉書發表對輝達財報及展望的看法。
輝達第1季數據中心晶片營收達42.8億美元，超越英特爾（Intel）的37.18億美元。陸行之預估，輝達第2季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）市場。
輝達預估，第2季營收可望達110億美元。展望大幅優於市場預期的71.77億美元，陸行之分析，主要受惠全球仿ChatGPT的AI聊天機器人對伺服器的投資，帶動輝達A100/800及H100/800熱賣。
陸行之指出，輝達第1季庫存週轉天數約5.4個月，第2季將向台積電追加下單7奈米及4奈米CoWoS製程，大幅推升對台積電7奈米及4奈米需求。他預估，若台積電無法滿足急單需求，輝達第2季庫存週轉天數可能大幅降到3.5個月以下。
陸行之預期，受惠輝達急單挹注，台積電下半年營收可望復甦。他並說，過去市場常以「一顆蘋果救台積電」，形容蘋果訂單對台積電營運的貢獻，如今看起來「救世主要換人做了」。
新聞來源
延伸閱讀
- 韓國三星合作入口網站Naver開發生成式AI晶片，與輝達、聯發科、創意短兵相接
- 英特爾CEO基辛格發豪語「超車台積電」，業內人士：連賽道都還沒進入如何超車？
- 輝達CEO黃仁勳：人工智慧的「iPhone時刻」已經來臨，將推出超級電腦租賃模式「DGX Cloud」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
GIMBA雙聯學位，跨界培養AI大數據人才
我們想讓你知道的是
美國西密西根大學（WMU）和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境，甚至學生可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。如果你正在考慮在職進修，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
美國西密西根大學和國立中正大學於2020年開始合作雙聯學制，以培育高階企業管理人才為軸心，創造多元彈性的就學環境。全新的1+1碩士學程就是一個很好的例子，學生可以在台灣奠定基礎實力一年，然後前往美國校本部就讀，或可以直接選擇在台北完成學位，取得美國校本部MBA碩士同等學歷。
美國西密西根大學全球創新管理碩士今年邁入第四屆招生，推出了最新的BAGC（Business Analytics Graduate Certificate）大數據商業分析證照課程。學員可以取得證照後，銜接線上或實體MBA課程，並彈性抵免學分。透過七個月的實務主題包含商業分析、商業資料管理、視覺化分析、預測分析與資料探勘，讓專業工作者在未來虛實交互的商業營運模式中，找到最適決策。
今年五月初，西密西根大學商學院行銷學首席教授Kelley O'Reilly親自來台授課。接受中心採訪時，她談到對人工智慧如何顛覆傳統產業的樂觀態度：「我認為人工智慧的出現對人類文明是有益的。我們不需要過度驚慌。人工智慧會進化，而人類當然也會。懂得運用就能截長補短，世界將會變得更美好。」
Global Innovation MBA學員來自各方產業的菁英，現任仁寶電腦品管副理的第一屆校友黃先生特別在自己的部落格上回顧：
記得Kelley教授的跨國談判溝通課是場震撼教育；教授指派了一項任務，內容是和旅行社議價所有可能的旅遊方案，這對當時的校友來說是一項艱難的挑戰。Kelley教授在課程中說道，「談判最重要的是提供雙方所需的資源，創造互利共贏的長久合作關係，而非視對方為敵人。」在大數據的時代，我們有太多可運用的AI工具，幫助我們將數據影像視覺化達到更精準的預測。無論是在談判的過程或是向客戶提案，能看懂圖表的言外之意，將是一個能讓你從人群中脫穎而出的專業技能。
校友黃副理也在文末有感而發：真心感恩，能在台灣完成我第二個碩士學位，而且是用相對低的成本體驗了國外的教學方式，兼顧工作與學業的方式，非常適合經理人的需求，藉此在這一新世代科技轉折「奇異點」中勝出。如果你正在考慮在職進修，想創造全英文環境並提升自己的英文口說與報告能力，那麼進入WMU GIMBA的西方管理科學碩士學程，將會是最適合你的選擇。
- 更多精采課程內容請洽：美國西密西根大學在台辦事處（02）6605-0679
- 預約課程說明會：https://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/
本文章內容由「中碩教育集團」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。