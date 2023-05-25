輝達營運展望佳助攻台積電市值重登14兆，陸行之：以前「一顆蘋果救台積電」，現在救世主要換人做了

輝達營運展望佳，台積電開盤大漲17元市值重登14兆

（中央社）輝達（NVIDIA）營運展望樂觀，盤後股價飆漲逾24％，帶動台積電ADR盤後勁揚6.79％。台積電今（25）日同步走高，開盤達542元，大漲17元，市值回升至14兆元之上；盤中最高來到545元，上漲20元。

輝達盤後公布2024會計年度第1季財報及第2季營運展望。受惠生成式人工智慧（AI）帶動AI伺服器投資熱絡，輝達數據中心晶片營收達42.8億美元，創新高，季增18％，年增14％。輝達整體第1季營收71.9億美元，季增19％，年減13％。

輝達預期，第2季營收可望達110億美元，將季增52.94％。執行長黃仁勳表示，包括H100、Grace CPU、Grace Hooper Superchip等數據中心產品正在量產，並顯著增加供應以滿足激增的需求。

輝達營運展望樂觀，盤後股價大漲超過24％，市值突破9000億美元，帶動晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）盤後勁揚6.79％。

台積電今天股價同步走高，開盤跳空達542元，創3個多月來新高，大漲17元，市值增加新台幣4408億元，攀高至14.05兆元，並貢獻大盤140點。

輝達助攻台積電衝鋒，台股早盤漲164點創波段高點

（中央社）儘管美債上限協商持續卡關、美股再收黑，不過台股受人工智慧晶片設計大廠輝達財報遠優於市場預期激勵，今天開盤跳空上漲逾百點，最高來到16323.77點，上漲164.45點，收復5日線約16196點，再創去年6月10日以來波段高點。

權王台積電早盤最高來到545元，漲20元，漲幅3.8％，市值增加新台幣5186億元，來到14.1兆元，高價千金股強勢，但金融股下挫。

本土證券法人指出，美國舉債上限協商卡關，市場擔憂情緒升溫，信用評等公司開始將美國展望穩定信評等級列入負面觀察名單，不過輝達（Nvidia）財報遠優於市場預期，儘管台股技術面乖離，但預期萬六跳空缺口仍有強勁支撐。

專家：NVIDIA成救世主，台積電下半年有望復甦

（中央社）輝達數據中心營收突破40億美元，躍居數據中心晶片龍頭，第2季展望樂觀，資深半導體產業評論家陸行之預期，輝達庫存可望大幅降低，將向台積電大幅追加下單，輝達將成為台積電「救世主」，台積電下半年營運有望復甦。

輝達（NVIDIA）盤後公布2024會計年度第1季營運結果與第2季展望。陸行之今天在臉書發表對輝達財報及展望的看法。

輝達第1季數據中心晶片營收達42.8億美元，超越英特爾（Intel）的37.18億美元。陸行之預估，輝達第2季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）市場。

輝達預估，第2季營收可望達110億美元。展望大幅優於市場預期的71.77億美元，陸行之分析，主要受惠全球仿ChatGPT的AI聊天機器人對伺服器的投資，帶動輝達A100/800及H100/800熱賣。

陸行之指出，輝達第1季庫存週轉天數約5.4個月，第2季將向台積電追加下單7奈米及4奈米CoWoS製程，大幅推升對台積電7奈米及4奈米需求。他預估，若台積電無法滿足急單需求，輝達第2季庫存週轉天數可能大幅降到3.5個月以下。

陸行之預期，受惠輝達急單挹注，台積電下半年營收可望復甦。他並說，過去市場常以「一顆蘋果救台積電」，形容蘋果訂單對台積電營運的貢獻，如今看起來「救世主要換人做了」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航